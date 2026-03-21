Boj o pohárové příčky jako hod mincí. Predikce stále věří Liberci, jaké jsou šance Sigmy?

Surovčík to trefil, TOP Chaloupek, „děťátko" hrálo jak chlap, sestup se zamotává. Co baráž?
Matěj Mikulenka v akci proti Karviné
Matěj Mikulenka v akci proti Karviné
Jan Chytrý ve sprinterském souboji s Jáchymem Šípem
Jiří Spáčil v dresu Olomouce proti Mohuči v Konferenční lize
Jiří Spáčil v dresu Olomouce proti Mohuči v Konferenční lize
Jiří Spáčil v dresu Sigmy Olomouc
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Na poli fotbalové Chance Ligy je téměř na tři týdny dobojováno, následně ale pro většinu klubů začne ta nejdůležitější část sezony. Nikdo v tabulce, možná kromě Slavie, nemůže být stoprocentně v klidu ani na jednom konci pole. A boj o případná pohárová místa? Dle predikcí Opty jako hod mincí. Šance Sigmy a Liberce vidí datová společnost jako prakticky totožná i přesto, že Slovan ztrácí na nového „rivala“ jeden bod. Poslední týdny ale působil výběr Radoslava Kováče bez života.

Mentální a herní rozpoložení hraje do karet Sigmě. Liberec nedal ze hry gól už více než čtyři zápasy v řadě, začal klopýtat. „Prohra s Hradcem, to jsme nečekali vůbec. Pak se nám to zadrhlo,“ uznal Radoslav Kováč. Třítýdenní reprezentační pauzu bere jako vysvobození. Skončí často zmiňovaný ramadán, hráči si odpočinou a třeba si vyčistí hlavu od přestupového dění. Že se kolem Ermina Mahmice, Vojtěcha Stránského či Angeho N’Guessana motají top kluby, má ve výkonech také roli, alespoň to tak trenér naznačil.

I přes tyto všechny problémy ale možná překvapí, že je Slovan nadále tím stejně adekvátním adeptem na pohárové příčky jako Sigma, alespoň v očích datových predikcí. Pro upřesnění – pátá příčka znamená vstupenku do Evropy pouze za předpokladu, že Jablonec vyhraje MOL Cup. Byť i na jeho čtvrtou příčku si týmy mohou brousit zuby, Kozlův tým stále může spadnout.

Jak momentálně vypadá situace dle predikcí Opty? Olomouc už má vstupenku do skupiny o titul prakticky jistou, dostala se do ní v 99,8 % simulací. V překladu: šance, že v top šestce figurovat nebude, se rovná šanci, že se do ní dostane Zlín. Liberečtí se tam dostanou na 84,9 % (po remíze s Teplicemi spadla šance jen o 6 %). „Máme to ve svých rukou, byť Hradec se přiblížil. Bude to boj až do konce,“ vyhlížel Kováč. Ano, i trochu nečekaně znovuzrození Votroci jsou adeptem na TOP 6, byť stále v outsiderské pozici s 30% pravděpodobností.

Vše ale nasvědčuje tomu, že ta zásadní bitva se odehraje na trase Liberec-Olomouc, kde už od podzimních dotazů na trio Mahmic-Stránský-Mašek malá rivalita bublá. Klíčové tak před nadstavbou bude umístění týmů, které definuje, na jakém stadionu se bude vzájemný šlágr v závěru sezony hrát. Šance jsou nadále podle Opty prakticky 50:50. Je tu totiž zásadní faktor losu, který mají oba celky sice v následujících třech kolech podobný, v tom třicátém ale Sigma čelí Slavii.

Šance na pohárové příčky (4.-5. místo) před nadstavbou:

  • Sigma - 47,1 %
  • Liberec - 46,4 %
  • Los Sigmy: Ml. Boleslav (d), Pardubice (v), Slovácko (d), Slavia (v)
  • Los Liberce: Slovácko (d), Karviná (v), Ml. Boleslav (d), Jablonec (v)

A co potom? Opta nakonec vybírá lehčího favorita, a tím je Liberec, který má po nadstavbě 51,1% šanci na pohárové příčky oproti olomouckým 46 %. Pro všechno věštění z koule ale budou důležité ještě dva faktory: stav týmů po prodloužené pauze a výsledek olomouckého tažení v Evropě. A samozřejmě, jak o příští sezoně rozhodně ten, kdo drží největší pohárová esa - Jablonec.

Šance na pohárové příčky (4.-5. místo) po nadstavbě:

  • Liberec - 51,1 %
  • Sigma - 46 %

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

