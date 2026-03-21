Boj o pohárové příčky jako hod mincí. Predikce stále věří Liberci, jaké jsou šance Sigmy?
Na poli fotbalové Chance Ligy je téměř na tři týdny dobojováno, následně ale pro většinu klubů začne ta nejdůležitější část sezony. Nikdo v tabulce, možná kromě Slavie, nemůže být stoprocentně v klidu ani na jednom konci pole. A boj o případná pohárová místa? Dle predikcí Opty jako hod mincí. Šance Sigmy a Liberce vidí datová společnost jako prakticky totožná i přesto, že Slovan ztrácí na nového „rivala“ jeden bod. Poslední týdny ale působil výběr Radoslava Kováče bez života.
Mentální a herní rozpoložení hraje do karet Sigmě. Liberec nedal ze hry gól už více než čtyři zápasy v řadě, začal klopýtat. „Prohra s Hradcem, to jsme nečekali vůbec. Pak se nám to zadrhlo,“ uznal Radoslav Kováč. Třítýdenní reprezentační pauzu bere jako vysvobození. Skončí často zmiňovaný ramadán, hráči si odpočinou a třeba si vyčistí hlavu od přestupového dění. Že se kolem Ermina Mahmice, Vojtěcha Stránského či Angeho N’Guessana motají top kluby, má ve výkonech také roli, alespoň to tak trenér naznačil.
I přes tyto všechny problémy ale možná překvapí, že je Slovan nadále tím stejně adekvátním adeptem na pohárové příčky jako Sigma, alespoň v očích datových predikcí. Pro upřesnění – pátá příčka znamená vstupenku do Evropy pouze za předpokladu, že Jablonec vyhraje MOL Cup. Byť i na jeho čtvrtou příčku si týmy mohou brousit zuby, Kozlův tým stále může spadnout.
Jak momentálně vypadá situace dle predikcí Opty? Olomouc už má vstupenku do skupiny o titul prakticky jistou, dostala se do ní v 99,8 % simulací. V překladu: šance, že v top šestce figurovat nebude, se rovná šanci, že se do ní dostane Zlín. Liberečtí se tam dostanou na 84,9 % (po remíze s Teplicemi spadla šance jen o 6 %). „Máme to ve svých rukou, byť Hradec se přiblížil. Bude to boj až do konce,“ vyhlížel Kováč. Ano, i trochu nečekaně znovuzrození Votroci jsou adeptem na TOP 6, byť stále v outsiderské pozici s 30% pravděpodobností.
Vše ale nasvědčuje tomu, že ta zásadní bitva se odehraje na trase Liberec-Olomouc, kde už od podzimních dotazů na trio Mahmic-Stránský-Mašek malá rivalita bublá. Klíčové tak před nadstavbou bude umístění týmů, které definuje, na jakém stadionu se bude vzájemný šlágr v závěru sezony hrát. Šance jsou nadále podle Opty prakticky 50:50. Je tu totiž zásadní faktor losu, který mají oba celky sice v následujících třech kolech podobný, v tom třicátém ale Sigma čelí Slavii.
Šance na pohárové příčky (4.-5. místo) před nadstavbou:
- Sigma - 47,1 %
- Liberec - 46,4 %
- Los Sigmy: Ml. Boleslav (d), Pardubice (v), Slovácko (d), Slavia (v)
- Los Liberce: Slovácko (d), Karviná (v), Ml. Boleslav (d), Jablonec (v)
A co potom? Opta nakonec vybírá lehčího favorita, a tím je Liberec, který má po nadstavbě 51,1% šanci na pohárové příčky oproti olomouckým 46 %. Pro všechno věštění z koule ale budou důležité ještě dva faktory: stav týmů po prodloužené pauze a výsledek olomouckého tažení v Evropě. A samozřejmě, jak o příští sezoně rozhodně ten, kdo drží největší pohárová esa - Jablonec.
Šance na pohárové příčky (4.-5. místo) po nadstavbě:
- Liberec - 51,1 %
- Sigma - 46 %
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu