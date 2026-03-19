Sochůrek (17) zahrál jako starý mazák. Děťátko, žádný extrovert, říká kouč. V čem vyniká?
Brian Priske by ho ocenil anglickou zkratkou MOTM, muž zápasu. Pavel Kadeřábek žasnul, jak v sedmnácti zvládl debut na Letné, notabene v základní sestavě. „My jsme to takhle brzy nedokázali,“ usmál se matador s deseti sezonami v bundeslize v životopise. Hugo Sochůrek, jenž v neděli nastoupil ve startovací jedenáctce fotbalistů Sparty a zvládl perfektně vítězné utkání se Slováckem (5:2), může být úkaz. Jasně, nabízejí se přirovnání: další Martin Vitík, Adam Karabec, Adam Hložek. Rudí doufají, že to tak bude.
Po výhře slavili sparťané se svým kotlem. Brankář Jakub Surovčík, hrdina posledních týdnů, vystrkoval Huga Sochůrka směrem k davu, který skandoval jeho jméno. Nakrátko ostříhaný zelenáč nechtěl vystoupit z řady, postavit se před tisícovky fans sám, i když by byl veleben.
Nakonec ostýchavě zatleskal.
„Reakce přesně odpovídá jeho povaze,“ usměje se Pavel Drsek. Trenér vede Sochůrka v mládežnických reprezentacích, spolu byli na EURO i na mistrovství světa U17. „On je děťátko, žádný extrovert, hrozně hodnej kluk,“ doplní a přidá dvě příhody.