Liga očima fanoušků: Zlatá rybka na Letné, v Ďolíčku chtějí změnu. Čeho se bojí ve Slavii?
Základní část Chance Ligy se pomaličku blíží do finiše, o víkendu se odehrálo už její 26. pokračování. Bohemians stále žehrají na ten stejný problém a volají po změně, v Plzni jsou zase spokojeni se zimní posilou. A co pražská „S“? Třeba v Edenu se bojí, že přijde TOP nabídka na jednu z opor. Přečtěte si v tradiční rubrice Liga očima fanoušků, co na dění v minulém týdnu říkají příznivci vybraných klubů.
BOHEMIANS PRAHA 1905
Sezonní evergreen. Tak zkuste něco změnit!
Stále jako přes kopírák. Jarda Veselý to označil za sezonní evergreen a má pravdu. Bohemka odehrála v Plzni velmi solidní první poločas, ve kterém měla minimálně dvě velmi dobré šance. Jak dopadly, asi není třeba rozmazávat. K nekvalitní koncovce se přidala i kapka smůly, kdy Aleš Čermák nenápadnou hlavičkou ťuknul na břevno. Klíčový a diskutabilní moment přišel po ošetření krvavého zranění Milana Havla. Než ho sudí Radina pustil zpět do hry, Plzeň využila obrovské taktické chyby a volné levé strany – 1:0. Po změně stran srovnal z ofsajdu Ristovski, gól správně neplatil a v ten moment Bohemka zmizela ze hřiště. Nula střel, nula xG, nula všeho, co se měří. Střídáním si nepomůžeš, to už víme dlouhodobě, a když se po červené do šaten musel poroučet vynikající Frühwald, bylo po zápase. Nemá smysl se vozit po jednotlivcích, souhlasím. Ovšem dle mého, pokud trenér ví, že to prostě nejde, musí přijít reakce. Zkrátka zkusit něco a někoho jiného. Horší to pravděpodobně nebude. Přes pauzu vyléčit, potrénovat a vzhůru na Hradec. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
FC VIKTORIA PLZEŇ
Toure hrál skvěle, s týmem si rozumí
Čekal jsem od odpočaté Viktorky dravější nástup, a ne dvacet minut nepřesností. Trenér si několikrát hráče zavolal a důrazně jim vysvětloval, jak to hrát. Pomohlo to. Toure dal po nádherné kombinaci první gól za Plzeň. Hrál skvěle, zaujal mě především jeho výborný výběr místa, čtení hry. Překvapivě je vynikající i jeho souhra s týmem – tímhle možná posadil neproduktivního Adua do konce sezony na lavičku. Zbytek poločasu byl ale opět vyrovnaný, Bohemka mohla klidně srovnat i po přestávce. Naštěstí si jejich útočník nepohlídal ofsajd, uff, asi to bylo o chlup. Takhle to ale hrát nemůžeme! Doufat v ofsajdy, břevínka či VAR... Pomohlo, že jsme prostřídali a Toure výborným pohybem donutil gólmana k výběhu a lehkému zatažení. Na náhradního gólmana se čekalo abnormálně dlouho – rovnou měl dostat žlutou za zdržování. I on musí být připravený, ne že se bude deset minut oblékat! Krčík všechny uklidnil, také hrál fantasticky, stejně jako Toure, Souaré či Doski. Pěkný fotbal, tři body a náskok na Jablonec. Před námi je pauza = ideální stav!
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
BANÍK OSTRAVA
Baráž je zase o kousek blíže…
V Hradci se dal čekat tuhý boj a odveta za zmaření snu o domácím pohárovém finále. Důležitost zápasu jsme si uvědomovali i my, fanoušci Baníku. Lístky do kotle hostů se vyprodaly během jednoho nebo dvou dnů, a další stovky chacharů se tak vydaly podpořit svůj klub i do přilehlých sektorů hradeckého stadionu. Šlo o typicky remízové utkání, které mohla na tu či onu stranu překlopit jedna vydařená akce. Bohužel po sérii našich chyb se povedla domácím, a přestože jsme si také pár šancí vypracovali, odjeli jsme bez bodů i bez vstřelené branky. V Hradci se nehraje lehce, ovšem ztratili jsme ve spoustě předchozích zápasů. S naším losem do konce základní části to úplně na bodové hody nevypadá, ale třeba se pletu a uspějeme už v následujícím kole doma proti Slavii. Na to si musíme téměř tři týdny počkat, reprezentační pauza se o týden protáhne kvůli přípravě na barážové utkání. Našim samozřejmě budu fandit, ale přiznám se, že jinak repre pauzy moc nemusím. Radši mám ligu a zápasy Baníku.
Václav Dohnal. 34 let, projektant
SLAVIA PRAHA
Mám strach, že na beka přiletí top nabídka
Přiznám se, že ze zápasu ve Zlíně jsem měl trošku obavy. Desetibodový náskok po výhře v derby téměř vyzýval k podcenění zápasu. Slavii slouží ke cti, že nic takového nedopustila a naprosto zaslouženě dokráčela k další jarní výhře, čímž se počet bodů nutných k jistotě titulu snížil na 17 z 27, které jsou ještě ve hře.
Skvělou jarní formu potvrdili Mojmír Chytil a Štěpán Chaloupek. První z nich sice opět přišel do hry jen z lavičky, významně však přispěl k tomu, že se domácí velkou část poločasu k ničemu nedostali, protože se jen bránili síle slávistické ofenzivy. Navíc po rohu vstřelil téměř identický gól jako v derby. Chaloupek dal parádně první gól zápasu, na Chytilův gól přihrál a v obraně byl téměř bezchybný. Tak trochu nenápadně se mladý obránce stal z člena širšího kádru oporou a jedním z nejlepších hráčů v týmu. Až mám trochu strach, že v létě přiletí z některé z top soutěží nabídka, kterou klub nebude moci odmítnout.
Ondřej Kreml. 43 let, vědecký pracovník
SPARTA PRAHA
Surovčík řekl pravdu. Máme zlatou rybku?
A je to venku! Ale pěkně popořádku. Po dalším šíleném „spektáklu“ s Alkmaarem jsme sice vysoko porazili Slovácko, ale pachuť po dobrém výsledku, ovšem ostudném výkonu v Konferenční lize zůstává. A teď hledejme viníka. Je to ten, který předvedl v KL vynikající výkon a zabránil minimálně pětigólovému přídělu. Vše se smazává, protože si Surovčík dovolil říci to, co všichni vidí. Že výkony mnoha hráčů jsou podprůměrné, zatímco druzí padají na hubu a riskují zranění. Naše hra často nemá systém, a tak asi musel někdo trenérovi poradit, aby mužstvo přešlo na čtyřobráncový systém. Jestli to byl hlavní důvod, proč jsme vyhráli, nebo jím bylo to, že tři hráči z obrany skórovali, nedovedu říci. Jako nejsvětlejší dva body v utkání jsem viděl výkon Kuchtíka a Sochůrka – také nám plave v rybníku zlatá rybka? Líto mi naopak bylo Vojty, z kterého snaha vstřelit první ligovou branku za Spartu přímo prýštila. Podruhé centimetrový ofsajd. Ale za pracovitost se určitě gólu dočká, že by ve čtvrtek?
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce