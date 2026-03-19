Předplatné

Ptají se na něj Plzeň i Slavia. Naběhaný „triatlonista“ Šimek ohromuje fyzickými parametry

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Samuel Šimek v souboji o míč
Boleslavský Matěj Hybš a pardubičtí Samuel Šimek a Emmanuel Godwin
Samuel Šimek je jedním z největších překvapení podzimní části Chance Ligy
3
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Nezdolný fyzický potenciál, zdravý charakter, pracovitost – to je pardubický lídr Samuel Šimek. „Vidím v něm buď náhradu za Lukáše Červa v Plzni, anebo náhradu za Davida Mosese v Edenu – až jednou odejdou,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Oba kluby sázejí na český prvek a zdravý charakter – a to on má. A přidal bych i fantastické standardky. Navíc on se postupně zlepšuje, jde nenápadně pořád nahoru,“ dodává jeho kolega Jiří Fejgl.

  • Proč se neptá Sparta?
  • Jaké jsou jeho další silné stránky a na čem musí zapracovat?
  • Kde je Šimkův strop a co jeho data?

1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

