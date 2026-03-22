Baráž odložila „cripple fight“. Kania o krizi Liberce: Hraje v tom roli náboženství
Nedobré dny prožívají v lize týmy ze severu. Jako kdyby je odcházející zima úplně vyčerpala, důvody jsou však jiné. Souží se hráči, trenéři, fandové i majitelé Jakub Střeštík s Ondřejem Kaniou. Jablonec padl třikrát v řadě, naposledy na Dukle. Liberec ve stejném úseku nabral jen dva body za remízy. Co se děje?
Měli se potkat o blížícím se víkendu. Na programu byla bitva o sever, Jablonec měl uvítat Liberec. Liga však ustoupila reprezentaci, která se chystá na baráž o mistrovství světa, a kolo bylo odloženo.
„Poslední tři týdny jsou mimořádný zážitek. Mrzí mě, že nám derby přeložili, protože by to byl největší cripple fight této sezony. Vzhledem ke stavu hřišť u nás na severu a vzhledem k formě našich týmů by to bylo fenomenální. Plichta 0:0 a xG 0,05 na každé straně,“ říká až sebemrskačsky Ondřej Kania, vlastník Slovanu, v rozhovoru pro Ligu naruby, v němž společně s jabloneckým Jakubem Střeštíkem rozebírali budoucnost hracích ploch v Česku.
Musela však – a to logicky – přijít řeč i na současnou mizérii obou rivalů.
„Podívejte, my jsme fabrika na zážitky. Předpokládám, že část pražských fanoušků jsme o víkendu naším výkonem potěšili. Prohráli jsme tři zápasy po sobě, už je to nějaký trend,“ netají Střeštík.
Grilovaná kuřata a happy meal v mekáči
„Ale já jsem vlastně od začátku, kdy jsem se do fotbalu podíval a nějakým způsobem do něj začal investovat, říkal, že chápu, že prohry přicházejí. Pořád jsme čtvrtí a extrémně úspěšní v poháru, věřím, že na konci sezony bude úspěch. Teď bude pauza, kluci se v hlavě srovnají,“ dodává.
Kania na něj navazuje: „Máme vysvětlení, ale nechci to úplně veřejně ventilovat, aby to neznělo jako výmluva. Fakt je, že náboženství v tom hraje roli. Máme v základní sestavě pět hráčů, kteří drží ramadán. Začalo to před třemi týdny a přesně v tu chvíli nám šla výkonnost úplně do háje.“
V Liberci levý bek Aziz Kayondo (velmi ceněný) neodehrál za poslední dvě utkání ani minutu, Rakušan s bosenskými kořeny a jedna z hvězdiček soutěže Armin Mahmic se výkonnostně úplně vytratil. V Jablonci jde například o útočníka Lamina Jawa, jenž naposledy na Dukle naskočil jen na půlhodinu.
„V pátek to naštěstí končí a věřím, že zase začnou grilovaná kuřata, happy meal v mekáči a všechno se vrátí do normálu,“ směje se Kania.
Jeho Liberec čeká po přestávce v sobotu 4. dubna Slovácko, Jablonec jede ve stejný den do Zlína.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu