Baráž odložila „cripple fight“. Kania o krizi Liberce: Hraje v tom roli náboženství

Umělky?! Revoluční téma v lize zvedají majitelé ze severu, jaké mají Kania a Střeštík argumenty? • Zdroj: iSport.tv
Chance Liga
Nedobré dny prožívají v lize týmy ze severu. Jako kdyby je odcházející zima úplně vyčerpala, důvody jsou však jiné. Souží se hráči, trenéři, fandové i majitelé Jakub Střeštík s Ondřejem Kaniou. Jablonec padl třikrát v řadě, naposledy na Dukle. Liberec ve stejném úseku nabral jen dva body za remízy. Co se děje?

Měli se potkat o blížícím se víkendu. Na programu byla bitva o sever, Jablonec měl uvítat Liberec. Liga však ustoupila reprezentaci, která se chystá na baráž o mistrovství světa, a kolo bylo odloženo.

„Poslední tři týdny jsou mimořádný zážitek. Mrzí mě, že nám derby přeložili, protože by to byl největší cripple fight této sezony. Vzhledem ke stavu hřišť u nás na severu a vzhledem k formě našich týmů by to bylo fenomenální. Plichta 0:0 a xG 0,05 na každé straně,“ říká až sebemrskačsky Ondřej Kania, vlastník Slovanu, v rozhovoru pro Ligu naruby, v němž společně s jabloneckým Jakubem Střeštíkem rozebírali budoucnost hracích ploch v Česku.

Musela však – a to logicky – přijít řeč i na současnou mizérii obou rivalů.

„Podívejte, my jsme fabrika na zážitky. Předpokládám, že část pražských fanoušků jsme o víkendu naším výkonem potěšili. Prohráli jsme tři zápasy po sobě, už je to nějaký trend,“ netají Střeštík.

Grilovaná kuřata a happy meal v mekáči

„Ale já jsem vlastně od začátku, kdy jsem se do fotbalu podíval a nějakým způsobem do něj začal investovat, říkal, že chápu, že prohry přicházejí. Pořád jsme čtvrtí a extrémně úspěšní v poháru, věřím, že na konci sezony bude úspěch. Teď bude pauza, kluci se v hlavě srovnají,“ dodává.

Kania na něj navazuje: „Máme vysvětlení, ale nechci to úplně veřejně ventilovat, aby to neznělo jako výmluva. Fakt je, že náboženství v tom hraje roli. Máme v základní sestavě pět hráčů, kteří drží ramadán. Začalo to před třemi týdny a přesně v tu chvíli nám šla výkonnost úplně do háje.“

V Liberci levý bek Aziz Kayondo (velmi ceněný) neodehrál za poslední dvě utkání ani minutu, Rakušan s bosenskými kořeny a jedna z hvězdiček soutěže Armin Mahmic se výkonnostně úplně vytratil. V Jablonci jde například o útočníka Lamina Jawa, jenž naposledy na Dukle naskočil jen na půlhodinu.

„V pátek to naštěstí končí a věřím, že zase začnou grilovaná kuřata, happy meal v mekáči a všechno se vrátí do normálu,“ směje se Kania.

Jeho Liberec čeká po přestávce v sobotu 4. dubna Slovácko, Jablonec jede ve stejný den do Zlína.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

