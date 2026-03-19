Kania a Střeštík navrhují umělky: Hybrid není dogma. Na severu máme slunce o desítky dní méně
Do éteru českého fotbalu vypouštějí slovo a následně nápad, který zní jako rouhání. Nebránili by se totiž tomu, aby byla překročena pro mnohé nepředstavitelná hranice. Nemají problém na svých stadionech, kde se hraje elitní soutěž, využívat umělou trávu, umělku… Majitelé Liberce a Jablonce Ondřej Kania s Jakubem Střeštíkem se tímto návrhem evidentně snaží rozjet do obrátek debatu o budoucnosti hřišť v lize a možném společném postupu při jejich vylepšování a udržování v ideálním stavu. Který tedy – a to bez diskuze – v současnosti neexistuje, viz rozmlácené plochy v Hradci Králové, Jablonci, Liberci, Teplicích, na Bohemce či Slovácku.
Jejich kluby jsou rivalové z největších. Hrají o vládce severu, popichují se, nesnášejí. „Mělo by to zůstat na hřišti,“ pronese Jakub Střeštík, od začátku podzimu majitel Jablonce. Ondřej Kania, jenž vlastní Liberec, jen přikývne.
Důkazů už pánové podali několik, tady je další. Společně se snaží rozproudit debatu, která by měla nastartovat změny týkající se trávníků v lize. Druhý z nich napsal otevřený dopis vedení ligy, chce hledat řešení, oba přikládají pod kotel. Nechtějí řešit jen takzvané hybridy, snaží se rovněž rozjet diskuzi o možnosti využívat v nejvyšší soutěž umělý povrch jako kometa Ligy mistrů Bodö/Glimt.
A to je rozbuška, kupříkladu z Edenu přilétlo kategorické NE, stejně jako z dalších adres. „Zjednoduším to: čím starší generace, tím větší odpor k umělce. Je to o zvyku. Ale moderní umělka je úplně jinde než ty koberce na betonu z devadesátek,“ upozorní Střeštík.
„My se hybridům vůbec nebráníme, jsme na to připraveni. Jenže v Liberci nebo Jablonci prostě nikdy nebude mít stejnou kvalitu jako v Brně nebo v Praze, protože klima neošidíte,“ doplní ho Kania.
Jejich mantra v překladu zní: Má cenu vyhazovat desítky milionů, když se povrch zlepší jen nepatrně? Už jste si vyslechli, že chcete umělky, abyste ušetřili?
OK: „To je legitimní názor, ale realita je jiná. My prostředky na investice máme a klidně je vytáhneme hned zítra. Jde nám ale o systém. Za dva roky se nebudou řešit trávníky, ale něco jiného, kde budeme mít třeba výhodu my. Je nefér tvářit se, že všech šestnáct klubů je ve stejné situaci. Nejsme – ani klimaticky, ani z hlediska veřejné podpory. My i Jablonec se dostáváme v podpoře od města a kraje přibližně na šest milionů ročně, jinde jsou to vyšší desítky. Ale to je jiné téma.“
JS: „Přesně tak. Často nás obviňují, že špatný terén je naše výhoda. Je to úplný nesmysl, je to naše obrovská nevýhoda. Naši hráči na tom i trénují, takže riskují zranění mnohem víc než ostatní. A když pak jedeme hrát ven na kvalitní plochu, je to pro kluky úplně jiný sport.“
Právě proto se řeší hybridy, zjednodušeně řečeno přírodní trávník se všitými umělými vlákny. Vy je nepovažujte za správný krok?
JS: „Všichni berou hybrid jako dogma kvality. Já ne. Hybrid se skládá z devadesáti až pětadevadesáti procent z normální trávy a jen z pěti až deseti procent syntetiky. Ano, povrch je pevnější a odolnější, ale nikdo už neřekne to B.“
Řekněte ho vy.
JS: „Musíte k tomu identicky zainvestovat do obřích lamp a speciálních plachet. Pokud vezmete jen jeden dílek skládačky, kýženého úspěchu nedosáhnete.“
OK: „Navíc abychom byli zodpovědní, musíme ho udělat i na tréninkové ploše. To už jsou dvě hřiště. Musíte vybudovat infrastrukturu na topení, svítit těmi lampami nonstop… Ve výsledku budeme mít v nákladech násobně vyšší výdaje než ostatní, a přitom budeme mít paradoxně horší výsledek. To mi přijde jako docela slušná nerovnost.“
Hybrid sám o sobě nevyřeší nic
Mluvíte o vlivu počasí ve vašich městech?
JS: „Ono se lehce kritizuje, ale v té rovnici chybí zásadní informace. Můžeme se bavit o hybridu nebo o umělce. My v Jablonci i Ondra v Liberci investujeme do trávníků mnohem víc peněz než týmy v Praze nebo na jihu Moravy. To není o tom, že bychom na to kašlali. My platíme miliony za vytápění, pískování,