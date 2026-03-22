Svíčková? Po výdeji skvělé jídlo, říká veterán Poznar. Dřív měl bundesligová čísla
Je nejstarším útočníkem ve fotbalové Chance Lize. V září bude Tomáši Poznarovi (37) osmatřicet let. Pořád platí, že je pro Zlín platný a chtěl by být každý zápas v základu. Ale už není tak nevrlý na okolí, když ho kouč usadí na lavičku. „Takový jsem býval, když jsem cítil trošku křivdu. Nesl jsem to blbě,“ přiznává hroťák, jenž možná hraje poslední jaro v nejvyšší soutěži.
Kdo už Tomáše Poznara odepsal, neudělal dobře. Urostlý útočník rozkvetl se začátkem jara, dal góly Plzni i Baníku, svým bývalým klubům. Trenér Bronislav Červenka ho opět dává na plac od první minuty. Učinil tak v posledních čtyřech kolech. „Bob Páník vždycky říkal, že útočníci dozrávají později,“ vybavuje si větu oblíbeného kouče. „Příkladem byl třeba Libor Došek ve Slovácku,“ dodal.
Najdete další důvody, proč jste zrovna vy tak dlouho vydržel na vrcholové úrovni?
„Začal jsem se prosazovat trošku později. V mládí jsem měl tři vážnější zranění. Roli hraje i štěstí. Člověk nesmí být v posledních letech kariéry zraněný. Tělo se rozpohybuje daleko hůř než zamlada, těžko se do toho naskakuje zpátky. Starší hráči bývají spíš na spodních pozicích sestavy. Já nějak bojuju s osudem. Vzdoruju mladým. (úsměv) Ale samozřejmě už se konec blíží. Jako jedničku v našem útoku pořád považuju Stanleyho Kanua, který měl výborný podzim. Já ho doplňuju. Myslím, že si fandíme navzájem. Teď hraju víc já, ale myslím, že to bere v pohodě.“
Když bych vás pozval na svíčkovou se šesti, asi odmítnete, že?
„Hlídám se, ale zrovna svíčková je po velkém výdeji skvělé jídlo. Ne tedy úplně hned, ale když se v sobotu hrálo, tak na nedělní oběd, proč ne? Nevidím v tom žádný problém. Přijde mi, že když je někdo až moc velký profík, je to spíš kontraproduktivní. Jakmile se hlava uvolní, je to pro sportovce lehčí. Má ji čistší.“