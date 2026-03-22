Boleslav stopla průvan a jde nahoru: vzestup bez Vojty, pomohla důvěra v kouče i počasí

Brno žije Vorlickým, měl by zůstat ve Zbrojovce? Průšvih Artisu, Baník dál ztrácí trenéry
Christophe Kabongo v duelu s Pardubicemi
Christophe Kabongo se proti Boleslav trefil v lize poprvé
Trenér Aleš Majer vede fotbalisty Mladé Boleslavi
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu proti Pardubicím
Boleslavský Matěj Hybš a pardubičtí Samuel Šimek a Emmanuel Godwin
Mladá Boleslav porazila Jablonec díky třem slepeným brankám
7
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Na postavení v tabulce žádný dramatický rozdíl vidět není. Mladá Boleslav zůstává na 13. místě a z boje o záchranu ještě určitě není venku. Oproti podzimu ale nyní došlo k výraznému posunu kupředu a z celků ve spodní části tabulky má aktuálně nejlepší formu. Průvan v zadních řadách se zastavil, z posledních pěti kol modro-bílí ani jednou neprohráli a navíc postoupili do semifinále MOL Cupu. Co stojí za zlepšenými výkony?

Důraz na obranu

Nejlepší defenzivní mužstvo posledních pěti kol Chance ligy. Ještě v polovině února by tahle věta v souvislosti s Boleslaví zněla naprosto bláznivě. Za úvodních 21 kol soutěže obdržela 47 branek, v dalších pěti ale jen dvě a mezitím ještě s nulou vzadu vyřadila Spartu v MOL Cupu.

Co se změnilo? Od zimy obranu vedou zkušení zadáci Ondřej Karafiát a Matěj Hybš, jako gólmanská jednička nastupuje pravidelně Jiří Floder a kouč Aleš Majer dříve hodně ofenzivní a trochu naivní herní schéma částečně uzpůsobil. „Od začátku jsem kladl důraz spíš na ofenzivní část. Zase nejsem blázen, takže mě zajímala i defenziva, ale možná to byla chyba a měli jsme se obraně věnovat víc,“ přiznal po velkém pohárovém vítězství proti Spartě.

Pilíř Karafiát

Jednoznačně nejdůležitější článek defenzivního vzedmutí celého týmu. Po roce a půl v německém Norimberku se zkušený defenzivní univerzál do Boleslavi vrátil a výrazně pozvedl celý tým. Na jaře vynechal jen zápas na Slavii (0:4), což je zároveň jediná porážka v tomto období. Náhoda?

S ním v sestavě je mužstvo daleko klidnější a organizovanější. Karafiát navíc dokáže zahrát v obraně i ve středu zálohy. Někdy dokonce působí na obou postech zároveň, při bránění jako stoper a na míči se vysouvá do středu pole. „Od chvíle, co přišel, bodujeme víc a nuly vzadu přibývají. Je úplně jedno, kam ho dáte, protože on si stejně na hřišti dělá, co chce,“ smál se v nadsázce Majer po poslední výhře nad Pardubicemi.

Důvěra místo paniky

Po 17. kole padli Středočeši na předposlední místo tabulky. Většina týmů na chvostu v kritické situaci sáhla k trenérským změnám, ale v Lokotrans aréně i ve špatném období stále věřili plánu, s nímž do sezony šli. Mladý tým vedený trenérem bez předchozí prvoligové zkušenosti přitom mohl působit křehce. Na práci ale dostal čas a nyní do sebe vše zapadá. „Ostatním trenérům nezávidím a jsem rád, že platí to, co jsme si řekli s vedením klubu,“ sdělil s povděkem před startem jara Majer.

„Nejde jen o změnu kádru, ale o změnu celé klubové filozofie. Popravdě jsem čekal, že to bude bolet ještě víc,“ prohlásil v rozhovoru pro deník Sport v kritickém období v prosinci sportovní ředitel Josef Jinoch. Teď se zdá, že se rozhodnutí vyplácí.

Vojtu zastoupil tým

Střílení branek od začátku nebyl problém, ale v zimě se objevily otazníky i nad možnými problémy v ofenzivě. Do Sparty zamířil za 100 milionů Matyáš Vojta, který se sedmi góly a třemi asistencemi vedl ofenzivu Boleslavi. Přímo se tak podílel na 37 procentech gólů celého mužstva.

Odchod ústřední postavy ovšem zatím není vidět. I bez jasného lídra ofenziva šlape prakticky stejně jako na podzim. Devět gólů v sedmi zápasech zařídilo sedm různých střelců, jednou pomohl vlastní gól soupeře a dvě branky si připsal šikula Michal Ševčík, který si kolem soupeřovy šestnáctky bere v poslední době hlavní slovo. „Máme hráče, kteří umí dát gól, a to i z druhé vlny,“ chválí rozmanitost útoku trenér Majer.

Počasí pomáhá

Na první pohled to určitě zní zvláštně, ale přece. Aleš Majer staví hru na postupné výstavbě a vysokém počtu krátkých přihrávek. Hned po Spartě mají modro-bílí nejvyšší počet nahrávek v lize. Jejich hra tak logicky víc závisí i na kvalitě trávníku. V součtu prvních osmi a posledních pěti zápasů sezony sebrali 17 bodů, v mezidobí pak za stejný počet utkání (13) jen 10.

Čísla je nutné brát s velkou rezervou. Do propadů ve formě vstupují i další faktory jako los a aktuální rozpoložení jednotlivých soupeřů. Přesto právě Mladá Boleslav může z jarního a teplejšího počasí těžit víc než ostatní. „Výsledkově to je nejlepší série, ale nikdy nevíte, co dalšího soutěž přinese. Máme ještě hodně práce,“ pravil po poslední výhře Majer.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

