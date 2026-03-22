Boleslav stopla průvan a jde nahoru: vzestup bez Vojty, pomohla důvěra v kouče i počasí
Na postavení v tabulce žádný dramatický rozdíl vidět není. Mladá Boleslav zůstává na 13. místě a z boje o záchranu ještě určitě není venku. Oproti podzimu ale nyní došlo k výraznému posunu kupředu a z celků ve spodní části tabulky má aktuálně nejlepší formu. Průvan v zadních řadách se zastavil, z posledních pěti kol modro-bílí ani jednou neprohráli a navíc postoupili do semifinále MOL Cupu. Co stojí za zlepšenými výkony?
Důraz na obranu
Nejlepší defenzivní mužstvo posledních pěti kol Chance ligy. Ještě v polovině února by tahle věta v souvislosti s Boleslaví zněla naprosto bláznivě. Za úvodních 21 kol soutěže obdržela 47 branek, v dalších pěti ale jen dvě a mezitím ještě s nulou vzadu vyřadila Spartu v MOL Cupu.
Co se změnilo? Od zimy obranu vedou zkušení zadáci Ondřej Karafiát a Matěj Hybš, jako gólmanská jednička nastupuje pravidelně Jiří Floder a kouč Aleš Majer dříve hodně ofenzivní a trochu naivní herní schéma částečně uzpůsobil. „Od začátku jsem kladl důraz spíš na ofenzivní část. Zase nejsem blázen, takže mě zajímala i defenziva, ale možná to byla chyba a měli jsme se obraně věnovat víc,“ přiznal po velkém pohárovém vítězství proti Spartě.
Pilíř Karafiát
Jednoznačně nejdůležitější článek defenzivního vzedmutí celého týmu. Po roce a půl v německém Norimberku se zkušený defenzivní univerzál do Boleslavi vrátil a výrazně pozvedl celý tým. Na jaře vynechal jen zápas na Slavii (0:4), což je zároveň jediná porážka v tomto období. Náhoda?
S ním v sestavě je mužstvo daleko klidnější a organizovanější. Karafiát navíc dokáže zahrát v obraně i ve středu zálohy. Někdy dokonce působí na obou postech zároveň, při bránění jako stoper a na míči se vysouvá do středu pole. „Od chvíle, co přišel, bodujeme víc a nuly vzadu přibývají. Je úplně jedno, kam ho dáte, protože on si stejně na hřišti dělá, co chce,“ smál se v nadsázce Majer po poslední výhře nad Pardubicemi.
Důvěra místo paniky
Po 17. kole padli Středočeši na předposlední místo tabulky. Většina týmů na chvostu v kritické situaci sáhla k trenérským změnám, ale v Lokotrans aréně i ve špatném období stále věřili plánu, s nímž do sezony šli. Mladý tým vedený trenérem bez předchozí prvoligové zkušenosti přitom mohl působit křehce. Na práci ale dostal čas a nyní do sebe vše zapadá. „Ostatním trenérům nezávidím a jsem rád, že platí to, co jsme si řekli s vedením klubu,“ sdělil s povděkem před startem jara Majer.
„Nejde jen o změnu kádru, ale o změnu celé klubové filozofie. Popravdě jsem čekal, že to bude bolet ještě víc,“ prohlásil v rozhovoru pro deník Sport v kritickém období v prosinci sportovní ředitel Josef Jinoch. Teď se zdá, že se rozhodnutí vyplácí.
Vojtu zastoupil tým
Střílení branek od začátku nebyl problém, ale v zimě se objevily otazníky i nad možnými problémy v ofenzivě. Do Sparty zamířil za 100 milionů Matyáš Vojta, který se sedmi góly a třemi asistencemi vedl ofenzivu Boleslavi. Přímo se tak podílel na 37 procentech gólů celého mužstva.
Odchod ústřední postavy ovšem zatím není vidět. I bez jasného lídra ofenziva šlape prakticky stejně jako na podzim. Devět gólů v sedmi zápasech zařídilo sedm různých střelců, jednou pomohl vlastní gól soupeře a dvě branky si připsal šikula Michal Ševčík, který si kolem soupeřovy šestnáctky bere v poslední době hlavní slovo. „Máme hráče, kteří umí dát gól, a to i z druhé vlny,“ chválí rozmanitost útoku trenér Majer.
Počasí pomáhá
Na první pohled to určitě zní zvláštně, ale přece. Aleš Majer staví hru na postupné výstavbě a vysokém počtu krátkých přihrávek. Hned po Spartě mají modro-bílí nejvyšší počet nahrávek v lize. Jejich hra tak logicky víc závisí i na kvalitě trávníku. V součtu prvních osmi a posledních pěti zápasů sezony sebrali 17 bodů, v mezidobí pak za stejný počet utkání (13) jen 10.
Čísla je nutné brát s velkou rezervou. Do propadů ve formě vstupují i další faktory jako los a aktuální rozpoložení jednotlivých soupeřů. Přesto právě Mladá Boleslav může z jarního a teplejšího počasí těžit víc než ostatní. „Výsledkově to je nejlepší série, ale nikdy nevíte, co dalšího soutěž přinese. Máme ještě hodně práce,“ pravil po poslední výhře Majer.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu