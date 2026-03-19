Předplatné

250 tisíc Kč - Slavia po derby pyká za nakopnutí Kuchty i fanoušky. Platit musí i Sparta

Video placeholder
Potyčka při derby! Nakopnutí Kuchty od člena realizačního týmu Slavie • Zdroj: AC Sparta Praha
Předzápasová pyroshow Tribuny Sever
Fanoušci na Tribuně Sever pálili šály a dresy Sparty
Choreo Tribuny Sever v derby
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (15)

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila Slavii po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil fyzickému napadení sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu od domácího fyzioterapeuta Daniela Bergera. Letenští musejí po derby zaplatit za své fanoušky 150 tisíc korun. Komise o tom informovala v komuniké po čtvrtečním zasedání.

Berger v poločasové přestávce šlágru 25. ligového kola během strkanice v útrobách stadionu nakopl Kuchtu do zadního stehenního svalu. Přímo domácího fyzioterapeuta disciplinární komise potrestat nemohla, neboť není členem FAČR.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík označil Bergerovo chování za zkrat. Zároveň tvrdil, že Kuchta, který v minulosti působil v Edenu a nemá s červenobílými ideální vztahy, incident vyprovokoval tím, že sprostě nadával domácím hráčům a plival kolem sebe.

„Nebylo to navíc kopnutí silou, spíš vzkaz: stydím se za tebe, nech toho,“ snažil se Bergera poněkud nečekaně omlouvat Tvrdík. Sparťanský šéf František Čupr pak na jeho slova ostře reagoval prohlášením, že Jaroslav Tvrdík buď nemá o věci správné informace, anebo neříká pravdu. „Tohle jsou prostě lži,“ dodal Čupr.

Slavia pro Blesk uvedla, že Bergera nakonec interně potrestala pokutou 50 tisíc korun a měsíčním zákazem činnosti.

Klub z Edenu, jehož hráči v derby zvítězili 3:1, pyká i za prohřešky fanoušků. Příznivci červenobílých se při šlágru s rivalem nevyvarovali výtržností, používali pyrotechniku a vhazovali předměty na hřiště. Podobných provinění se dopustili i sparťanští fanoušci, kteří navíc poničili zařízení stadionu. A za to musejí nyní platit také.

Komise vyhověla žádosti záložníka druholigové Zbrojovky Brno Patrika Žitného o podmínečné prominutí zbytku trestu za vážné zranění protihráče Tomáše Kotta z Ústí nad Labem. Sedmadvacetiletý hráč vynechal už pět soutěžních duelů, zbývaly mu ještě tři. Původně dostal trest na deset utkání, odvolací komise FAČR mu ho později snížila na osm. Žitný má nyní podmínku na dva měsíce.

„Komise při svém rozhodování zohlednila zejména skutečnost, že hráč Zbrojovky Brno již vykonal více než polovinu uloženého trestu. Zároveň fakt, že hráč Ústí nad Labem Tomáš Kott, který při daném zákroku utrpěl zlomeninu nohy, opět nastupuje do soutěžních utkání,“ vysvětlil předseda disciplinární komise Jiří Matzner.

V první lize dostali brankář Bohemians 1905 Tomáš Frühwald a Emmanuel Fully z Teplic za vyloučení nejnižší možný trest na jedno soutěžní utkání. Karviné bude v příštím kole nejvyšší soutěže kvůli čtyřem žlutým kartám v sezoně chybět na lavičce hlavní trenér Marek Jarolím.

Pokutu 30 tisíc korun obdržel Baník Ostrava za nesportovní chování fanoušků ve čtvrtfinále domácího poháru v Hradci Králové. Ve druhé lize musejí po vzájemném duelu zaplatit Zbrojovka Brno 25 tisíc a Táborsko 15 tisíc korun.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (15)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů