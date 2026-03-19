250 tisíc Kč - Slavia po derby pyká za nakopnutí Kuchty i fanoušky. Platit musí i Sparta
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila Slavii po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil fyzickému napadení sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu od domácího fyzioterapeuta Daniela Bergera. Letenští musejí po derby zaplatit za své fanoušky 150 tisíc korun. Komise o tom informovala v komuniké po čtvrtečním zasedání.
Berger v poločasové přestávce šlágru 25. ligového kola během strkanice v útrobách stadionu nakopl Kuchtu do zadního stehenního svalu. Přímo domácího fyzioterapeuta disciplinární komise potrestat nemohla, neboť není členem FAČR.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík označil Bergerovo chování za zkrat. Zároveň tvrdil, že Kuchta, který v minulosti působil v Edenu a nemá s červenobílými ideální vztahy, incident vyprovokoval tím, že sprostě nadával domácím hráčům a plival kolem sebe.
„Nebylo to navíc kopnutí silou, spíš vzkaz: stydím se za tebe, nech toho,“ snažil se Bergera poněkud nečekaně omlouvat Tvrdík. Sparťanský šéf František Čupr pak na jeho slova ostře reagoval prohlášením, že Jaroslav Tvrdík buď nemá o věci správné informace, anebo neříká pravdu. „Tohle jsou prostě lži,“ dodal Čupr.
Slavia pro Blesk uvedla, že Bergera nakonec interně potrestala pokutou 50 tisíc korun a měsíčním zákazem činnosti.
Klub z Edenu, jehož hráči v derby zvítězili 3:1, pyká i za prohřešky fanoušků. Příznivci červenobílých se při šlágru s rivalem nevyvarovali výtržností, používali pyrotechniku a vhazovali předměty na hřiště. Podobných provinění se dopustili i sparťanští fanoušci, kteří navíc poničili zařízení stadionu. A za to musejí nyní platit také.
Komise vyhověla žádosti záložníka druholigové Zbrojovky Brno Patrika Žitného o podmínečné prominutí zbytku trestu za vážné zranění protihráče Tomáše Kotta z Ústí nad Labem. Sedmadvacetiletý hráč vynechal už pět soutěžních duelů, zbývaly mu ještě tři. Původně dostal trest na deset utkání, odvolací komise FAČR mu ho později snížila na osm. Žitný má nyní podmínku na dva měsíce.
„Komise při svém rozhodování zohlednila zejména skutečnost, že hráč Zbrojovky Brno již vykonal více než polovinu uloženého trestu. Zároveň fakt, že hráč Ústí nad Labem Tomáš Kott, který při daném zákroku utrpěl zlomeninu nohy, opět nastupuje do soutěžních utkání,“ vysvětlil předseda disciplinární komise Jiří Matzner.
V první lize dostali brankář Bohemians 1905 Tomáš Frühwald a Emmanuel Fully z Teplic za vyloučení nejnižší možný trest na jedno soutěžní utkání. Karviné bude v příštím kole nejvyšší soutěže kvůli čtyřem žlutým kartám v sezoně chybět na lavičce hlavní trenér Marek Jarolím.
Pokutu 30 tisíc korun obdržel Baník Ostrava za nesportovní chování fanoušků ve čtvrtfinále domácího poháru v Hradci Králové. Ve druhé lize musejí po vzájemném duelu zaplatit Zbrojovka Brno 25 tisíc a Táborsko 15 tisíc korun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu