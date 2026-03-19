Slavia po derby pyká za nakopnutí Kuchty i fanoušky. Sparta musí zaplatit 150 tisíc

Potyčka při derby! Nakopnutí Kuchty od člena realizačního týmu Slavie
Předzápasová pyroshow Tribuny Sever
Fanoušci na Tribuně Sever pálili šály a dresy Sparty
Choreo Tribuny Sever v derby
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila Slavii po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil fyzickému napadení sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu od domácího fyzioterapeuta Daniela Bergera. Letenští musejí po derby zaplatit 150 tisíc korun. Komise o tom informovala v komuniké po čtvrtečním zasedání.

Berger v poločasové přestávce šlágru 25. ligového kola během strkanice v útrobách stadionu nakopl Kuchtu do zadního stehenního svalu. Přímo domácího fyzioterapeuta disciplinární komise potrestat nemohla, neboť není členem FAČR.

# Tým Z V R P Skóre B
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

