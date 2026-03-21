Rozuměla jen Řepkovi. Neslyšící fanynka Sparty o atmosféře i setkání s Rosickým
Postavila se před skupinu novinářů v dresu fotbalové Sparty, i když její příbuzní přejí Slavii, a vyprávěla o fandění na letenském stadionu. Najednou se maličko zarazila. „Taky to umím přehnat s emocemi, prožívám všechny zápasy. Mám doma dvě děti a na stadion se jdu vyřvat,“ ukázala držitelka permanentky Karolína Hrdinová ve znakové řeči. Je totiž neslyšící. Jak prožívá utkání v absolutním tichu?
Ideální scénář je, že kapitán Lukáš Haraslín nebo Oliver Sonne, posila z Premier League, vstřelí gól na Letné. Oba hráče má totiž ze současného kádru Sparty nejradši. Všichni na tribuně vyskočí radostí ze sedaček, řvou, skandují. I kotel za brankou rázem spustí oslavné chorály.
Ale Karolína Hrdinová nic neslyší, je sluchově hendikepovaná.
„Přesto atmosféru vnímám celým tělem, dokáže mě pohltit. Cítím, jak stadion duní, a že vedle mě někdo nahlas křičí,“ zdůraznila v době, kdy do čtvrteční odvety osmifinále Konferenční ligy proti Alkmaaru (0:4) zbývala zhruba hodina. Zaujmou ji také vlajkonoši a pyrotechnika. „To se mi líbí, jde pro mě o vizuálně silný zážitek,“ doplnila.
Dění na hřišti sleduje ze sektoru D1, který se nachází na podélné tribuně poblíž půlící čáry. „To je pro mě nejlepší místo, protože mám o všem přehled, vidím na celé hřiště i na lavičky,“ vysvětlila. Dohlédne tak i do prostorů, ve kterých se někdy velmi emotivně projevuje trenér Brian Priske.
Mimochodem, i když normálně zvládne odezírat ze rtů, při hře to jde složitě. „Zvládla jsem to jen u Tomáše Řepky,“ zmínila Hrdinová bývalého sparťanského stopera, který byl známý jako bouřlivák. „Vulgarismy jsou jednoduché, protože jde o velmi krátké a holé věty,“ podotkla.
Zmatek akorát při žluté kartě i dres od Rosického
Víc se však soustředí na hru. Pokud spatří zajímavou akci, kombinaci nebo kličku v podání sparťanů, zatleská jim. I když ne úplně standardním způsobem, ale třepáním rukou. „Pro nás je důležitý vizuální vjem, tleskání není tak strhující,“ podotkla a zároveň gesto předvedla. Podobně slavil góly také slavný Brazilec Ronaldinho.
Zmatek pro fanynku nastává během zápasu akorát ve chvíli, kdy rozhodčí na hřišti udělí žlutou kartu. „A někdy nechytím, za co je. Proto by bylo fajn, kdyby se na obrazovce objevilo: ,Byl to faul.´ Jinak jsem se službami pro neslyšící spokojená,“ líčila Hrdinová, která sama pravidelně hrála za klub pro neslyšící fotbalistky v Drážďanech. Pochvalovala si také obrázkové menu, což jí usnadňuje objednání jídla nebo pití. Stačí ukázat a zaplatit.
Sparta se totiž i letos zapojila do mezinárodní kampaně „Total Access Week of Action“ a zaměřila se na neslyšící fanoušky. „Připravili jsme několik konkrétních kroků, které jim mohou zpřístupnit stadionový i zápasový zážitek,“ uvedla Irena Smetanová, CSR manažerka Sparty.
I Hrdinová se dočkala nevšedního momentu. Potkala se s bývalým reprezentantem Tomášem Rosickým, aktuálně sportovním ředitelem klubu. „To je obrovský zážitek, určitě na celý život,“ pustila se do vyprávění. „Odmalička jsem fanoušek Tomáše Rosického, chtěla jsem se s ním vždycky setkat, ale byl to jen sen. A teď jsem nemohla uvěřit tomu, že se mi splnil. Byla jsem v šoku, užívala jsem si přítomnost.“
Nakonec od někdejšího záložníka Sparty, Dortmundu a Arsenalu dostala podepsaný dres. „Mimochodem, už visí zarámovaný v pokoji,“ prozradila s hrdostí Hrdinová.
Na Spartu chodí už asi čtrnáct let. „Jsem jí věrná vlastně odmalička,“ prozradila. „Ale je hodně zajímavé, že všichni moji příbuzní jsou slávisté, já jako jediná fandím Spartě,“ překvapila všechny přítomné novináře. „Byla jsem na více stadionech, ale na Letné mě pohltila atmosféra nejvíc. Cítím se tady jako doma.“ A proto věřte, že brzy přijde do sektoru D1 znovu.
