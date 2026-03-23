Analýza karet Sparty: evropská anomálie, opak v Karviné. Roli hrají tresty za slova a příklad Chelsea
ANALÝZA SPORTU | V současné chvíli mají na Letné hodně starostí. Jak se dostat z pod výkonnostní deky, jak vyřešit zranění a jak bez dalších vynucených absencí přežít reprezentační pauzu. Až ta ale skončí, bude Sparta před zápasem s Karvinou a v závěru základní části Chance Ligy řešit další problém – hned osm hráčů je pod hrozbou čtvrté či osmé žluté karty. Jde o kulminaci unikátního jevu – Sparta je i přes dominanci na míči nejtrestanějším týmem ligy, což je i v evropském srovnání nebývalé. Co za tím stojí?
Celkem 66 žlutých karet, tedy 2,54 trestu na zápas. Sparta v této sezoně v Česku dominuje, ačkoliv za posledního angažmá kouče Briana Priskeho byla přesně na opačné straně žebříčku. Výsledek je takový, že pod hrozbou disciplinární stopky je momentálně Lukáš Haraslín, Andrew Irving, Pavel Kadeřábek, Kaan Kairinen, Jakub Martinec, John Mercado, Albion Rrahmani a Emmanuel Uchenna. Absence dvou a více z nich najednou už by pořádně bolela.
Rozčílený Priske tuto skutečnost zmínil po nedávném derby, které na karty jeho svěřenci „vyhráli“ 6:1. „Hrálo to roli, dostali jsme jich výrazně víc,“ stěžoval si. Je to ale přetrvávající jev. Jen v sedmi zápasech z šestadvaceti dostala Sparta méně karet než soupeř a jen ve třech nedostala ani jednu.
Obří číslo 66 (druhý Liberec má 60, Slavia 52) svítí i v Evropě. Při pohledu do top 15 lig dle UEFA zjistíme, že většími hříšníky v počtu žlutých na zápas jsou jen portugalská Casa Pia (2,96), turecký Gaziantep (2,93), kyperská Omonia Aradippou (2,92), belgický OH Leuven (2,97) a především řecká Larisa (3,32). Co všechny tyto tým spojuje? Nachází se ve druhé polovině tabulky, případně přímo bojují o záchranu.
Je to tak, s výjimkami jsou časté žluté tresty doménou slabších celků, co musí často bránit. Sparta se v tomto vymyká ještě dvěma extrémy – má čtvrté nejvyšší držení míče v top 10 ligách (více než jejích 63,2 % má jen PSG, Bayern a Barcelona) a k tomu hraje v soutěži, kde (kupodivu) padá nejméně karet na zápas ze všech top 15 lig (1,5 – pro srovnání Španělsko, Portugalsko a Anglie 2,5). Sama dělá druhý nejnižší počet faulů v lize (11,3).
Článek pokračuje pod infografikou
Možná to zní jako chyba statistiky, ale nachází se hned několik faktorů, které za vysokým počtem karet stojí. V první řadě: Sparta v tom není vyloženě sama. I v dalších ligách najdeme týmy z popředí tabulky, které se dostávají do kolonky 2,2 až 2,5 žlutých na zápas (Fenerbahce, USG, Marseille, AEK, Jagellonia). Ten nejlepší příklad je ale Chelsea.
I přes to, že jde o londýnský velkoklub, Blues se v posledních letech konstantně udržují u čela disciplinárních žebříčků, minulý a předminulý rok byli dokonce v kartách první v Premier League. Ale obrovské procento těchto karet pokrylo nesportovní chování – zdržování, stěžování si na sudího, odkopnuté balony, potyčky se spoluhráči… A tady je další rovnítko se Spartou.
Deník Sport a web iSport udělaly velkou analýzu všech trestů Letenských a vyšly zajímavé výsledky. Masivních 29 % všech karet přišlo právě za nesportovní chování (7 vůči sudímu, 12 vůči soupeři). Sám útočník Jan Kuchta je anomálií, žádnou ze svých pěti žlutých karet nedostal za faul, ale za slova. V těchto případech nelze posoudit, zda sparťanské tresty byly zasloužené či nikoliv, metr toho, co si sudí nechají líbit, se liší. Jednodušší je to u trestů za zákroky.
Dalšími aspekty, které dělají Spartu „nadprůměrnou“ jsou právě třeba například odpískané ruce v obličeji soupeře a to i v případě, že mají Letenští míč. Za neposednou horní končetinu byli hráči napomenuti pětkrát, z toho dvakrát Mercado. Nejtrestanější hráč Uchenna zase doplácí na špatné reakce a rychlostní deficity – v pěti případech byl pozdě v souboji, což rezultovalo ve tvrdý skluz nebo šlapák.
Ze top 10 na míči „dominantních“ týmů v Evropě totiž Sparta nejčastěji ztrácí míč ve středu hřiště (40,8krát). To znamená pro vysoko hrající tým prakticky v každém případě protiútok a nejkrizovější místo, kde ho hasit. V tom se hra na českou Barcelonu může vymstít.
Zpět k nesportovnímu chování, nenavazuje totiž jen na Chelsea. Dle výzkumu Opty ze sezony 2023/24 měly jedny z nejvyšších čísel v tomto ohledu kupodivu velké týmy (kromě Chelsea i Manchester United a Tottenham). I v popředí tabulky karet za nesportovní chování v české lize najdeme mančafty pohybující se poblíž vršku tabulky – Jablonec, Liberec, Olomouc. Důvody? Přítomnost vokálních lídrů, tlak od fanoušků, nutnost výhry a s tím spojená frustrace v případě nenaplnění očekávání - to vše hraje roli. A Sparta nenaplňuje očekávání druhou sezonu v řadě, což koreluje s tím, že karet měla minulou sezonu také hodně (2,2 – 4. nejvyšší číslo v lize).
Článek pokračuje pod infografikou
Když se tedy sečte vysoká dominance na balonu (která vede ke ztrátám a protiútokům), typologie hráčů (chybějící rychlostní typy dozadu), tlak na výsledky a následná frustrace z nich, dá se k anomálii Sparty najít určitý klíč.
Při porovnání s rivalem ze Slavie, jsou právě tresty za nesportovní chování a fauly rukou rozhodujícím rozdílem. A vůbec nemluvě o Plzni, která za chování byla v sezoně trestána jen čtyřikrát. Co se týče opačných extrémů v počtu žlutých karet, je tu Karviná. Slezané v lize nasbírali pouze těžko uvěřitelných 30 žlutých karet, přestože za zápas stihnou v průměru 12,2 nedovolených zákroků. Svěřenci Marka Jarolíma jsou ale mistry taktického faulu.
„Vnímáme v lize faktor, kdy vyspělejší týmy dokážou přerušovat akce v zárodku. Je to předmětem našich debat, chceme být chytří a třeba si takhle i taktickým faulem pomoct. Ale jinak se snažíme být obzvlášť konstruktivní a nefaulovat,“ popisoval Jarolím.
Ani jeho svěřenci nejsou svatoušci, za nesportovní chování dostali 26 % svých karet. S připomenutím, že Slezané obdrželi pět červených karet, to ale znamená, že byli v sezoně žlutou kartou napomenuti jen za 22 (!) faulů z celkových 316! Zkrátka magie, kterou se od Jarolíma a spol. bude potřebovat pár týmů včetně Sparty naučit.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu