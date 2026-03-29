A co Asie? Mainz otevřel téma exotických posil. Janotka by je chtěl, jenže... Kolik berou?
Stačilo konfrontaci Olomouce s Mainzem sledovat jedním okem, aby vás zaujali unikátní běžci s vytříbenou herní inteligencí a nadstandardní technickou kvalitou uprostřed pole. Asijští záložníci Sano, Lee a Kawasaki, na které před stadionem v Německu čekaly davy fanoušků z Japonska či Jižní Koreji, byli top. „Motorky natočené na klíček s neskutečným naturelem a mentalitou,“ chválí kouč Sigmy Tomáš Janotka a naznačuje, že i posily z těchto končin světa by do budoucna mohly být tématem. Proč jich v Česku není víc? A v čem tkví největší trable případných transferů?
Pětadvacetiletý Japonec Kaishu Sano je nejhodnotnějším hráčem Mainzu, server Transfermarkt mu přisuzuje cifru pětadvacet milionů eur, tedy stejně jako celému kádru Olomouce. O osm roků starší Jee-Sung Lee je pro změnu nejzkušenějším, Jižní Koreu reprezentoval na dvou posledních mistrovstvích světa, nasbíral přes stovku startů.
Oba středopolaři proti Sigmě excelovali, byla radost na ně pohledět. Není divu, že zrovna oni patří v Porýní mezi oblíbence fanoušků, kteří na ně ve čtvrtek před zápasem dlouho čekali u hlavního vchodu, aby získali fotku, podpis či aspoň plácnutí rukou. Asijských příznivců se vyrojilo u autobusu několik desítek. A když to pak rozbalili na zbrusu novém pažitu, červené tribuny byly v rauši.
Trenér Tomáš Janotka z nich překvapený nebyl. Navzdory tomu, že Hanáci v evropských pohárech dlouho chyběli, má s asijskými soupeři relativně čerstvou zkušenost. V lednové přípravě ve španělské Marbelle sehrál utkání proti Jeonbuku (1:1), loni proti Gangwonu (2:1).
„A vždycky jsme si tam někoho vyhlédli,“ připomíná s úsměvem. „Může být cestou je přivést, ale dostat je do Evropy není vůbec jednoduché. Třeba zjistíte, že musí na vojnu a vy o ně přijdete. Nebo jsou skvěle zaplacení, proto pak chodí spíše do západní Evropy a top lig. Neztrácejí dynamiku a mají potřebnou kvalitu, to je obdivuhodné. Hře to dodává šmrnc, není takové hráče lehké ubránit a držet krok. Nám se to dařilo doma, do jisté míry i venku,“ dodává Janotka.
Bundesliga je pro Japonce a Korejce tradičně nejčastějším směrem, když se rozhodnou odejít do Evropy. Němci nemají pravidlo o maximálním počtu hráčů mimo EU, pouze nutné registrační kvóty pro fotbalisty v zemi vychované. Pro zajímavost: jen za Mainz všichni pánové z těchto dvou států odehráli přes pět set soutěžních zápasů, zkušenosti jsou dlouhodobě a oboustranně pozitivní.
V Česku jen zlomek
U nás je to jinak, jde o jednotky, žádné houfy. Pamětníci z Ostravy si možná ještě vzpomenou na Hyung-sanga Leeho, jenž prý v roce 2009 dorazil do Baníku, aby utužil vztahy s automobilkou Hyundai. Zůstalo však u jediné prvoligové minutky a záložník po roce v tichosti zmizel bez fanfár.
Dosud bezesporu nejvýraznější stopu (osmašedesát prvoligových duelů, šest gólů, tři asistence) tady zanechal Seung-bin Kim, bývalý hráč Dukly a Slovácka. I od něj se nicméně očekávalo víc, nakonec se po sedmi letech vrátil domů do Bucheonu právě i kvůli povinné vojenské službě. V Uherském Hradišti s ním už delší dobu nepočítali, rozchod byl otázkou času. Nic na tom nezměnil ani kouč Roman Skuhravý, který ho označil za největší pohybový talent a chtěl s ním fungovat.
„S Kimem, ale i Shoyou Atsutou, kterého jsme měli ve Vyškově, či bývalým korejským spoluhráčem v Indii se mi vždy dělalo dobře. Jejich nastavení a rychlostní či technické dovednosti byly vždy na velmi vysoké úrovni. K tomu specifická pokora a disciplína už od narození,“ popisuje Tomáš Josl, asistent trenéra v Prostějově. „Akorát možná začnou malinko šidit týmový trénink ve chvíli, kdy moc nehrají. A u Kima si taky nejsem jistý, jestli úplně zapadl v kabině mezi ostatní. Ale když jsem s ním já pracoval individuálně, vše mi odmakal suprově. Byl jsem s ním spokojený.“
Lukrativní podmínky v Koreji
Pojďme si to shrnout, problém nastává ve finančních nárocích. Proč chtěl Filip Nguyen do Vietnamu a Tomáš Petrášek do Jižní Koreji? Peníze jsou tam na úplně jiném levelu. Exotika lákala i někdejšího olomouckého stopera Jakuba Pokorného, ale Sigma před dvěma roky odmítla osmimilionovou nabídku z Gwangju. Co si budeme povídat, mrzelo ho to, chtěl výzvu zkusit.
„Ti kluci doma vydělávají třeba třicet tisíc dolarů měsíčně. Jsou pro nás nedosažitelní, primárně chtějí do Německa, Anglie, Španělska, Itálie, Turecka... Protože doma hrají před padesáti tisíci lidmi na nádherných stadionech, ne před poloprázdnými tribunami. Jsou na to zvyklí, hodně koukají i na celkovou životní úroveň,“ upozorňuje Josl.
Ano, vždyť třeba univerzál Dion Cools z Malajsie, jenž se krátce mihnul v Jablonci, je celebritou. Na severu Čech se ocitl víceméně náhodou. Korejci mají zase podobný systém jako v USA, kluby si vybírají šikovné fotbalisty z univerzitních mužstev. A pozor, už i teenagerové jsou nadstandardně zaplacení. Jan Kraus, ex-útočník Zlína, Plzně nebo Hradce, tam zamířil před dvaadvaceti lety. Nastupoval za Daegu a tamní reálie má dosud výborně zmapované. Souhlasí s Joslem i Janotkou.
„Než začala koronavirová pandemie, byl jsem v kontaktu s korejským manažerem, který mě tam tehdy dostal. Posílal sem mladé hráče, myslím, že do Liberce a Pardubic. Abyste měli představu, tak devatenáctiletý kluk z nijak bohatého klubu, který nedávno spadl do druhé ligy, tam bral deset tisíc dolarů v základu bez bonusů. A Jeonbuk, kde byl Petrášek, je úplně někde jinde. Takže peníze jsou podle mě hlavní problém. A pak řeč, oni totiž nejsou úplně anglicky orientovaní,“ říká Kraus.
Tudíž navzdory tomu, že české kluby mají díky novým majitelům čím dál větší možnosti i ambice, nelze v dohledné budoucnosti ze všech zmíněných důvodů očekávat frekventovanější příliv posil z tohoto koutu světa.
