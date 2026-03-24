Trenér roku Trpišovský: Trofeje schovávám v krabicích. Teď mám nejdelší volno za 10 let
Už popáté si vysloužil ocenění pro nejlepšího českého trenéra v anketě Fotbalista roku. V historické tabulce tak Jindřich Trpišovský doskočil třetího Dušana Uhrina a na prvního Pavla Vrbu mu schází už jen tři sošky. Nyní se chystá fandit reprezentaci. Že není na lavičce on sám, ho nemrzí. „Věci jsou tak, jak jsou. Pro mě osobně to znamená asi nejdelší volno, co si pamatuju za deset let v lize,“ usmíval se kouč Slavie na tiskové konferenci po galavečeru.
Jak byste minulý rok hodnotil? V lize jste byli suverénní na jaře i na podzim. Jediná kaňka je Liga mistrů?
„Loni jsme získali titul hodně přesvědčivě, tým fungoval skvěle a vyhráli jsme s velkým náskokem. Teď máme taky náskok a hodně si toho vážím, protože česká liga se hodně zlepšuje. V Lize mistrů jsme poznali, že musíte mít ještě něco navíc. Není jednoduché přeskočit z české ligy do evropského fotbalu. Chtěli jsme tam ukázat víc a pokud se tam dostaneme znovu, tak budeme chtít hrát důstojnější roli. Hrajete proti nejlepším týmům, nejlepším hráčům, nejlepším trenérům. Kluci musí zvládnout na hřišti obrovské nároky. To je úkol pro nás pro všechny.“
Získal jste už pátou trofej pro trenéra roku. Jaké to je?
„Pocity jsou vždycky hezké. Trenéři to mají trochu jiné než hráči. U nich je to individuální trofej, ale kolem trenéra je velký tým, takže je to trofej pro celý realizák. Je to sice individuální, ale já to beru jako týmovou trofej pro všechny lidi, kteří tu práci dělají.“
Neomrzí se to?
„Určitě ne. Je to důkaz, že náš realizační tým odvádí dobrou práci. Beru to tak, že reprezentuju všechny lidi v týmu. Chodit si pro tuhle trofej je příjemné a nikdy se to určitě neomrzí.“ (úsměv)
Kterého z pěti triumfů v anketě si vážíte nejvíc?
„Budete to brát jako frázi, ale pokaždé stejně. Hlasují hráči, trenéři a novináři a musí zvolit vás. I když je pravda, že když dostanete tu první, tak je nejvzácnější. Nechci to ale porovnávat, mám stejnou radost ze všech.“
Trofej je opravdu velká a vy už jich máte pět. Kam je doma skládáte?
„Tahle trofej je putovní, my dostáváme jen individuální a já se přiznám, že je zatím mám jen v krabicích. Je to z důvodu, aby se nerozbily. Kdysi jsem dostával ceny pro trenéra měsíce, dával jsem si je vedle sebe a jednou se k nim dostaly děti… bylo to jako domino. Všechny popadaly. Proto jsem se rozhodl, že tyhle trofeje nechám zatím v krabicích, než najdu místo, kam nikdo nedosáhne, protože si jich hodně vážím. Navíc to má výhodu i v tom, že se na ně nepráší.“ (úsměv)
Trofej vám předával kouč národního týmu Miroslav Koubek. Co byste popřál jemu?
„Přeju mu šťastnou ruku, a to nejen při volbě základní sestavy. Věřím, že vybere ty pravé, i když je tam tolik skvělých hráčů, že to nebude až tak těžké (smích). Bude to především o hlavě. Přeju to hodně i klukům. Spoustu z nich mám v týmu a vím, jak moc jim na tom záleží. Celou dobu mluví o tom, že to je pro ně vrchol a cítím z nich odhodlání jet na mistrovství světa.“
Jste zpětně rád, že u reprezentace nejste a můžete to sledovat zpovzdálí?
„Věci jsou tak, jak jsou. Klukům budu fandit. Oni mají jasný cíl, budou hrát za Česko, bude tam skvělá atmosféra, lidi je poženou… Chtěli jsme se soustředit na klubové věci, což nám přináší úspěch a musíme v tom pokračovat i na konci sezony. Pro mě osobně to znamená asi nejdelší volno, co si pamatuju za deset let v lize. Máme víc času skautovat hráče na léto, kouknout se zpětně na ligové zápasy a udělat si lepší přehled.“
Kde budete baráž sledovat?
„Budu fandit doma od televize, abych měl opakovačky a lepší přehled. Na čtvrtek se hrozně moc těším. Týmu a hlavně fanouškům bych moc přál, aby se podívali do Ameriky.“