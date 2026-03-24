Karviné hrozí i vyloučení z ligy! Wolfovi, Šigutovi a sudím vyřazení z FAČR a těžké pokuty
Nejvyšší patro, jehož se dotkla čerstvá korupční kauza v českém fotbale, se nachází v Karviné. Etická komise zahájila řízení s klubem, jeho prezidentem a primátorem města Janem Wolfem, hráčem Samuelem Šigutem a také se dvěma profesionálními rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou. Dopady budou v případě prokázání viny zásadní, klubu hrozí i pád do některé z nižších soutěží. Seznam 47 osob a klubů zapletených do skandálu najdete ZDE>>>
Všichni zmínění podezřelí se potkávají v zápase Karviná–České Budějovice, který se hrál 16. března 2024. Domácí byli v tabulce v tu chvíli poslední se 16 body, hosté o příčku před nimi se dvěma navíc. Tedy naprostý zápas o záchranu.
Jan Wolf, tehdejší předseda představenstva klubu a současně primátor města, měl podle podezření etické komise nabídnout úplatek hlavnímu rozhodčímu Všetečkovi a VARu Zelinkovi, aby „svými rozhodcovskými výkony ovlivnili utkání ve prospěch Karviné“.
Znovu Wolf měl nabídnout Samuelu Šigutovi, tehdejšímu hráči Českých Budějovic, úplatek 100 000 korun a příslib přestupu do Karviné, aby „svým výkonem ovlivnil toto utkání“. Přestup měl proběhnout, pokud by Jihočeši sestoupili.
Zápas rozhodla penalta pro Karvinou ve druhé minutě nastavení celého utkání za ruku. Byla? Deník Sport ji ve své pravidelné rubrice Zlatá píšťalka nerozporoval, stejně jako výkon sudích.
Přímý sestup nakonec dopadl na Zlín. České Budějovice i Karviná šly do baráže. První porazily Táborsko a udržely se, to samé platí pro Slezany jejich dvojzápas s Vyškovem. Jenže také tady hrozí, že Karviná si pro úspěch došla za pomoci korupce. Etická komise totiž zahájila s klubem a Janem Wolfem řízení kvůli podezření, že šéf klubu nabídl úplatek ve výši 100 000 korun vyškovskému Filipu Štěpánkovi, aby „svým výkonem ovlivnil utkání baráže“. Karviná se v soutěži udržela a dvojzápas neprovázelo žádné korupční podezření.
České Budějovice rovněž zůstaly v nejvyšší soutěži, ovšem v následující sezoně mířily nezadržitelně do druhé ligy. Byl to ten ročník, v němž po podzimu měly tři body. Bylo tedy jasné, že spadnou. A Samuel Šigut, což může i nemusí být náhoda, v lednu přestoupil do Karviné.
Co jednotlivým podezřelým hrozí?
Karviná je řešena podle paragrafu 64 Match fixing a 49 Úplatkářství. Pro doplnění, komise přidala v rámci prvního paragrafu i písmeno b), v němž se mluví o sázkách. To by naznačovalo také podezření na nekalé sázení.
Podle obou paragrafů by Karviná čelila těmto možným postihům: „Dopustí-li se jednání klub nebo jiná osoba s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 Kč, kontumací utkání, odebráním soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže.“
Zapojte se do diskuze
Je tedy možné, že pokud etická komise vynese verdikt do konce tohoto ročníku a případ projde náležitými odvoláními, o přímém sestupujícím může být jasno od zeleného stolu.
A co jednotlivci? Řeší je stejné paragrafy jako v případě klubu a v tom přísnějším, tedy úplatkářství, jim hrozí zákaz činnosti na jeden rok až dvacet let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na jeden rok až dvacet let nebo vyloučení z FAČR, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 10 000 000 korun.
Navíc je možné, že u některých osob – což platí pro celý případ – dojde i na návrh vzetí do vazby a následně soud.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
