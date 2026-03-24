Karviné hrozí i vyloučení z ligy! Wolfovi, Šigutovi a sudím vyřazení z FAČR a těžké pokuty

Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila řízení s hráčem prvoligové Karviné Samuelem Šigutem
Primátor Karviné Jan Wolf je mezi podezřelými
Samuel Šigut z Karviné má problém, je namočen do korupční a sázkařské fotbalové kauzy
Ondřej Škvor
Chance Liga
Nejvyšší patro, jehož se dotkla čerstvá korupční kauza v českém fotbale, se nachází v Karviné. Etická komise zahájila řízení s klubem, jeho prezidentem a primátorem města Janem Wolfem, hráčem Samuelem Šigutem a také se dvěma profesionálními rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou. Dopady budou v případě prokázání viny zásadní, klubu hrozí i pád do některé z nižších soutěží. Seznam 47 osob a klubů zapletených do skandálu najdete ZDE>>>

Všichni zmínění podezřelí se potkávají v zápase Karviná–České Budějovice, který se hrál 16. března 2024. Domácí byli v tabulce v tu chvíli poslední se 16 body, hosté o příčku před nimi se dvěma navíc. Tedy naprostý zápas o záchranu.

Jan Wolf, tehdejší předseda představenstva klubu a současně primátor města, měl podle podezření etické komise nabídnout úplatek hlavnímu rozhodčímu Všetečkovi a VARu Zelinkovi, aby „svými rozhodcovskými výkony ovlivnili utkání ve prospěch Karviné“.

Znovu Wolf měl nabídnout Samuelu Šigutovi, tehdejšímu hráči Českých Budějovic, úplatek 100 000 korun a příslib přestupu do Karviné, aby „svým výkonem ovlivnil toto utkání“. Přestup měl proběhnout, pokud by Jihočeši sestoupili.

Zápas rozhodla penalta pro Karvinou ve druhé minutě nastavení celého utkání za ruku. Byla? Deník Sport ji ve své pravidelné rubrice Zlatá píšťalka nerozporoval, stejně jako výkon sudích.

SESTŘIH: Karviná - České Budějovice 2:1. Domácí po výměně kouče protrhli mizérii • iSport.tv

Přímý sestup nakonec dopadl na Zlín. České Budějovice i Karviná šly do baráže. První porazily Táborsko a udržely se, to samé platí pro Slezany jejich dvojzápas s Vyškovem. Jenže také tady hrozí, že Karviná si pro úspěch došla za pomoci korupce. Etická komise totiž zahájila s klubem a Janem Wolfem řízení kvůli podezření, že šéf klubu nabídl úplatek ve výši 100 000 korun vyškovskému Filipu Štěpánkovi, aby „svým výkonem ovlivnil utkání baráže“. Karviná se v soutěži udržela a dvojzápas neprovázelo žádné korupční podezření.

České Budějovice rovněž zůstaly v nejvyšší soutěži, ovšem v následující sezoně mířily nezadržitelně do druhé ligy. Byl to ten ročník, v němž po podzimu měly tři body. Bylo tedy jasné, že spadnou. A Samuel Šigut, což může i nemusí být náhoda, v lednu přestoupil do Karviné.

Co jednotlivým podezřelým hrozí?

Karviná je řešena podle paragrafu 64 Match fixing a 49 Úplatkářství. Pro doplnění, komise přidala v rámci prvního paragrafu i písmeno b), v němž se mluví o sázkách. To by naznačovalo také podezření na nekalé sázení.

Podle obou paragrafů by Karviná čelila těmto možným postihům: „Dopustí-li se jednání klub nebo jiná osoba s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 Kč, kontumací utkání, odebráním soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže.“

A to se vyplatí. Pokud se to prokáže, tak je po Karviné v profi fotbale
Je tedy možné, že pokud etická komise vynese verdikt do konce tohoto ročníku a případ projde náležitými odvoláními, o přímém sestupujícím může být jasno od zeleného stolu.

A co jednotlivci? Řeší je stejné paragrafy jako v případě klubu a v tom přísnějším, tedy úplatkářství, jim hrozí zákaz činnosti na jeden rok až dvacet let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na jeden rok až dvacet let nebo vyloučení z FAČR, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 10 000 000 korun.

Navíc je možné, že u některých osob – což platí pro celý případ – dojde i na návrh vzetí do vazby a následně soud.

Skandál v českém fotbale: PRVNÍ DOJEM po tiskovce vedení FAČR • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

