První reakce Karviné na skandál: klub popřel vinu, tu podle něj nesou jednotlivci
Karvinský fotbalový klub popřel, že by se podílel na ovlivňování utkání a narušování regulérnosti soutěží. Případnou vinu nesou podle něj jednotlivci, uvedl v prohlášení na svém webu.
Klub zdůraznil, že ctí principy fair play. „V této souvislosti je zároveň nutné posuzovat případné jednání konkrétních osob individuálně a bez automatického přičítání jejich odpovědnosti klubu jako právnické osobě,“ stojí v prohlášení.
Osmý celek prvoligové tabulky zároveň požaduje, aby byla respektována presumpce neviny a procesní práva všech dotčených do pravomocného ukončení všech řízení.