I Slavia kouká do Anglie, sleduje jedničku z Premier League! Nejasná situace se Staňkem

Předplatné

Martin Dúbravka má být na přestupovém listu Slavie
Jindřicha Staňka nepustilo na poslední chvíli zranění do hry
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dává instrukce Jindřichu Staňkovi
Lucky Ezeh napadá rozehrávku Jindřicha Staňka
Jindřich Staněk v utkání LM proti Tottenhamu
12
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Slavie v Chance Lize kráčí za titulem, logicky už se ale přemýšlí o příští sezoně. A v kancelářích v Edenu kromě tématu „evropský útočník“ začíná rezonovat i diskuse o brankářích. Podle informací deníku Sport a webu iSport figuruje v nejužším výběru potenciálních posil mezi tři tyče i veterán Martin Dúbravka, který momentálně chytá za Burnley v Premier League a po sezoně mu končí smlouva. Logicky bude ale vše záležet na stavu a budoucnosti Jindřicha Staňka.

Zřejmě se nedá rozporovat tvrzení, že má Slavia asi nejsilnější gólmanskou dvojici v lize. Když vypadl Jindřich Staněk, jeho mladší parťák Jakub Markovič se šance nezalekl ani ve velkých zápasech (Arsenal, Atalanta, dvě derby). „Víme, jaké gólmany máme. Je tu velká zastupitelnost. Nehrklo ve mně,“ vyprávěl Jindřich Trpišovský poté, co do posledního utkání se Spartou musel poslat neplánovaně do branky Markoviče, když se jeho jednička zranila na rozcvičce.

Přesto se Slavia tématem brankářského postu směrem k létu zaobírá. Proč? Jindřichu Staňkovi bylo od začátku jeho působení slíbeno, že v případě lákavé nabídky z top pěti lig mu klub nebude stát v cestě. „Vyslovil přání, že by si chtěl zachytat bundesligu. Na stole nic není, ale je možné, že v létě ze Slavie odejde. Je v nejlepším gólmanském věku,“ řekl nedávno pro Livesport Daily hráčův agent David Zíka.

„Sešívaní“ tak chtějí být připraveni a podle informací Sportu už mají vyhlédnuté minimálně dva adepty, kteří by Staňkovu pochodeň přebrali. A jméno jednoho z nich je vcelku překvapivé; Slavia kouká do Premier League, odkud nedávno přivedla dva hráče Sparta.

Zdroje redakce popisují, že na seznamu klubu je Martin Dúbravka, bývalý gólman Sparty, který momentálně chytá anglickou Premier League za Burnley. V životopise má i Newcastle či Manchester United. Slovákovi na konci sezony, která téměř jistě skončí sestupem do Championship, vyprší kontrakt, a v sedmatřiceti letech bude vyhlížet možná poslední kariérní štaci.

Neznamenalo by to nutně, že by se stal novou jedničkou Slavie. V očích realizačního týmu Markovič vyrostl, především mentálně. Ještě rok staré domněnky o tom, že k postu prvního brankáře má daleko, pomalu mizí. „Marky si auru, kterou kolem sebe Staněk má, ještě musí vybudovat,“ hodnotil na podzim jeho bývalý kouč z Pardubic Martin Shejbal. To se daří.

Vše záleží na zdraví Staňka

Angažování Dúbravky by však bylo sázkou na ověřenou kvalitu, stejně jako před roky u Staňka, byť slovenský internacionál má zkušeností o dost více. Jednu má i s Jindřichem Trpišovským, který ho vedl v Liberci. „Když přišel, nebyl zvyklý hrát nohama, ale naučil se to,“ popisoval trenér angažmá, které rodáka ze Žiliny vykatapultovalo skrze Spartu až do nejlepší ligy světa.

Je tu ale pár překážek. V první řadě je Dúbravka zvyklý na „anglický“ plat, podle expertních webů může pobírat přes pět milionů korun měsíčně. O to by si v české lize mohl říct jen těžko. Navíc má renomé a určitě bude mít i jiné nabídky, například pro Slovan Bratislava by příchod reprezentační jedničky byl velkou věcí. Největším zádrhelem ze všech je ale Staňkův stav.

Zdravotní potíže jako kdyby „tygr“ ve slávistické bráně přitahoval jako magnet. Lýtko, operace ramene, svalová zranění, to vše už za více než dva roky v Edenu zažil. A zahraniční kluby to bezesporu zohledňují, zvlášť u pozice brankářů je pevné zdraví celkem zásadní požadavek. I nyní je Staněk mimo hru, blíže nespecifikovaný svalový problém, který ho limituje při výkopu, mu vystavil stopku na poslední čtyři utkání.

V současnosti podle informací redakce už gólman trénuje individuálně, ale s největší pravděpodobností už do konce základní části ligy nezasáhne. Bude rád, když se stihne dát do pořádku na nadstavbu, kde by se rád ještě před zahraničními trhy zviditelnil. Letní vysněný přestup to ale komplikuje, trh s brankáři je navíc nevypočitatelný. Tím by pak zřejmě padly i jakékoliv pohyby směrem do Slavie…

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů