I Slavia kouká do Anglie, sleduje jedničku z Premier League! Nejasná situace se Staňkem
Fotbalisté Slavie v Chance Lize kráčí za titulem, logicky už se ale přemýšlí o příští sezoně. A v kancelářích v Edenu kromě tématu „evropský útočník“ začíná rezonovat i diskuse o brankářích. Podle informací deníku Sport a webu iSport figuruje v nejužším výběru potenciálních posil mezi tři tyče i veterán Martin Dúbravka, který momentálně chytá za Burnley v Premier League a po sezoně mu končí smlouva. Logicky bude ale vše záležet na stavu a budoucnosti Jindřicha Staňka.
Zřejmě se nedá rozporovat tvrzení, že má Slavia asi nejsilnější gólmanskou dvojici v lize. Když vypadl Jindřich Staněk, jeho mladší parťák Jakub Markovič se šance nezalekl ani ve velkých zápasech (Arsenal, Atalanta, dvě derby). „Víme, jaké gólmany máme. Je tu velká zastupitelnost. Nehrklo ve mně,“ vyprávěl Jindřich Trpišovský poté, co do posledního utkání se Spartou musel poslat neplánovaně do branky Markoviče, když se jeho jednička zranila na rozcvičce.
Přesto se Slavia tématem brankářského postu směrem k létu zaobírá. Proč? Jindřichu Staňkovi bylo od začátku jeho působení slíbeno, že v případě lákavé nabídky z top pěti lig mu klub nebude stát v cestě. „Vyslovil přání, že by si chtěl zachytat bundesligu. Na stole nic není, ale je možné, že v létě ze Slavie odejde. Je v nejlepším gólmanském věku,“ řekl nedávno pro Livesport Daily hráčův agent David Zíka.
„Sešívaní“ tak chtějí být připraveni a podle informací Sportu už mají vyhlédnuté minimálně dva adepty, kteří by Staňkovu pochodeň přebrali. A jméno jednoho z nich je vcelku překvapivé; Slavia kouká do Premier League, odkud nedávno přivedla dva hráče Sparta.
Zdroje redakce popisují, že na seznamu klubu je Martin Dúbravka, bývalý gólman Sparty, který momentálně chytá anglickou Premier League za Burnley. V životopise má i Newcastle či Manchester United. Slovákovi na konci sezony, která téměř jistě skončí sestupem do Championship, vyprší kontrakt, a v sedmatřiceti letech bude vyhlížet možná poslední kariérní štaci.
Neznamenalo by to nutně, že by se stal novou jedničkou Slavie. V očích realizačního týmu Markovič vyrostl, především mentálně. Ještě rok staré domněnky o tom, že k postu prvního brankáře má daleko, pomalu mizí. „Marky si auru, kterou kolem sebe Staněk má, ještě musí vybudovat,“ hodnotil na podzim jeho bývalý kouč z Pardubic Martin Shejbal. To se daří.
Vše záleží na zdraví Staňka
Angažování Dúbravky by však bylo sázkou na ověřenou kvalitu, stejně jako před roky u Staňka, byť slovenský internacionál má zkušeností o dost více. Jednu má i s Jindřichem Trpišovským, který ho vedl v Liberci. „Když přišel, nebyl zvyklý hrát nohama, ale naučil se to,“ popisoval trenér angažmá, které rodáka ze Žiliny vykatapultovalo skrze Spartu až do nejlepší ligy světa.
Je tu ale pár překážek. V první řadě je Dúbravka zvyklý na „anglický“ plat, podle expertních webů může pobírat přes pět milionů korun měsíčně. O to by si v české lize mohl říct jen těžko. Navíc má renomé a určitě bude mít i jiné nabídky, například pro Slovan Bratislava by příchod reprezentační jedničky byl velkou věcí. Největším zádrhelem ze všech je ale Staňkův stav.
Zdravotní potíže jako kdyby „tygr“ ve slávistické bráně přitahoval jako magnet. Lýtko, operace ramene, svalová zranění, to vše už za více než dva roky v Edenu zažil. A zahraniční kluby to bezesporu zohledňují, zvlášť u pozice brankářů je pevné zdraví celkem zásadní požadavek. I nyní je Staněk mimo hru, blíže nespecifikovaný svalový problém, který ho limituje při výkopu, mu vystavil stopku na poslední čtyři utkání.
V současnosti podle informací redakce už gólman trénuje individuálně, ale s největší pravděpodobností už do konce základní části ligy nezasáhne. Bude rád, když se stihne dát do pořádku na nadstavbu, kde by se rád ještě před zahraničními trhy zviditelnil. Letní vysněný přestup to ale komplikuje, trh s brankáři je navíc nevypočitatelný. Tím by pak zřejmě padly i jakékoliv pohyby směrem do Slavie…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu