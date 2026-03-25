Jak by vypadala tabulka po vyloučení Karviné: Vzpruha pro Spartu, potíž pro Slavii. Ale…
Slavia vede ligu o deset bodů. Hele, vlastně možná ne. Její blahobytný náskok může ztenčit probíhající korupční kauza. Jak? To když etická komise ještě v průběhu sezony vyloučí obviněnou Karvinou ze soutěže. Pak by se odstup od Sparty ztenčil na čtyři, pět nebo sedm bodů. Jenže to by etická komise musela stihnout verdikt v probíhající sezoně. Navíc ve středečním komuniké uvedla, že první rozhodnutí nepadnou v nejbližších týdnech.
Verdikt etické komise je ještě daleko, ale víme, že vyloučení Karviné kvůli údajné korupci přichází do úvahy jako zcela relevantní možnost. Soutěžní řád pak na takovou situaci pochopitelně pamatuje. V bodě 14.6. říká: „Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest vyloučení družstva ze soutěže, anulují se všechny dosavadní výsledky družstva členského klubu, družstvo členského klubu je zařazeno na poslední místo v tabulce a pohlíží se na něj jako na prvního sestupujícího.“
Základní pravidlo je, že výsledky se vždy anulují všechny. A to bez ohledu na to, zda verdikt o vyloučení dorazí v základní části, v nadstavbě nebo dokonce po ní.
Pojďme si projít jednotlivé varianty.
Karviná bude vyloučena, než začne nadstavba
Všechny její výsledky se anulují, mužstvo je poslední s nulou bodů a je přímým sestupujícím. Dole se hraje o dvě místa pro baráž.
Takhle by vypadala tabulka Chance Ligy, pokud by – zcela hypoteticky – došlo k vyloučení klubu téměř okamžitě, tedy do příštího kola.
Náskok Slavie se najednou smrsknul z deseti na čtyři body, protože ona dvakrát Karvinou porazila, zatímco Sparta s ní hrála jednou a prohrála. Ještě jeden zápas proti slezskému týmu ji však čeká – hned v nejbližším kole – a za těchto podmínek by se hrál vlastně o nula bodů. A Slavia by mohla odskočit na pět či sedm bodů. Je ale velmi nepravděpodobné, že tento scénář nastane.
V každém případě platí, že Spartě by vyloučení Karviné pomohlo, Slavii naopak. Obecně hodně by se tleskalo na Dukle.
Karviná bude vyloučena v průběhu nadstavby
Výsledky se anulují, to už jsme si řekli, ovšem složení skupin o titul, prostředí a o záchranu se dodatečně nemění, i kdyby tabulka po základní části upravená o anulované výsledky Karviné bývala měla vliv na obsazení jednotlivých skupin.
Karviná je nyní v prostřední skupině. Pokud by v ní zůstala, postoupil by v play off její soupeř, ať už v prvním, nebo druhém zápase.
Karviná by sestoupila, 16. a 15. tým tabulky by zamířily do baráže.
Karviná bude vyloučena po nadstavbě, ale před baráží
Sestupuje, do baráže jdou 16. a 15. tým tabulky. A zase, zápasy se anulují, což může ve velmi extrémním případě – a v rámci asociace by to byla reputační sebevražda – vést k situaci, že mistr dostane po 35. kole pohár, jenže ho nakonec předá jinam, třeba přes řeku…
Karviná bude vyloučena po baráži
Baráží totiž soutěž nekončí, to se děje až na ligovém grémiu přibližně v půlce června. Opět sestupuje, to je jasné. Dále je to asi nejsložitější kombinace. Liga by velmi pravděpodobně postupovala následovně:
Sestoupí také 16. tým. Právo na účast v příštím ročníku pak získá kromě dvou vítězů baráže také jeden poražený z baráže, a to v tomto pořadí: 14. v 1. lize, 2. ve 2. lize, 3. ve 2. lize, 15. v 1. lize.
A to tu ještě nemluvíme o variantě, že z baráže postoupí Opava, rovněž namočená, kterou pak komise také vyloučí…
Co když bude rozhodnutí trvat
Ovšem teď přichází druhá část příběhu, která předcházející řádky možná vymaže pro nadbytečnost.
Je velice reálné, že etická komise svůj verdikt v žádném z uvedených termínů vynést nestihne, i když třeba sama cítí, že by to bylo pro dobro věci.
Do barážové odvety zbývají dva měsíce a pět dní, do uzavření soutěže přibližně o další dva týdny více. Co se zdá jako hodně času, je ve světě paragrafů málo. Do případu totiž vstupují proměnné, které fotbal nemůže ovlivnit.
Etická komise potřebuje vidět do spisu. Zatím ho nemá, svá Vyrozumění vyhotovovala na základě jakési policejní sumarizace. Aby však mohla kvalifikovaně rozhodnout, potřebuje ještě silnější podklady. Kdy je dostane? Záleží čistě na policii, a ta se na ligovou termínovku (a očividně ani na tu reprezentační) nekouká.
Další faktor. Není možné vynést verdikt nad Karvinou, aniž by byl k podání vysvětlení předvolán klubový šéf Jan Wolf. Je však možné, že ho soud na návrh státního zastupitelství pošle do vazby, kde může strávit dlouhé týdny. To je také překážka pro rychlé rozhodnutí.
Navíc, po vynesení verdiktu mají obvinění právo na odvolání, které má odkladný účinek. Tedy další zdržení.
Resumé: verdikt padne spíš až v průběhu příští sezony, v její základní části. V případě vyloučení Karviné budou její dosavadní výsledky anulovány.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu