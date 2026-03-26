Rozjede se (znovu) akce Zadražil na Letnou? Fáze oťukávání i faktor Priske
I když Jakub Surovčík při zranění dlouhodobé jedničky Petera Vindahla prakticky uhranul sparťanské fanoušky, je jasné, že pozice gólmana je na Letné téma. Možnosti jsou: Surovčík si může vyčapat elitní pozici, do hry se vrátí dánský pavouk nebo klub usilující aktuálně o druhé místo ve fotbalové lize koupí posilu. V debatách se znovu po roce objevuje hradecký Adam Zadražil.
Server Infotbal.cz přišel během čtvrtka se zprávou, že kluby jednají o přesunu jednoho z nejuznávanějších gólmanů v lize. Podle informací deníku Sport však zatím nejde o rozjetou akci.
Sparta je však s Hradcem Králové už delší dobu v kontaktu, několik týdnů se totiž řešil přesun wingbeka Martina Suchomela mezi Votroky, kde by měl mít vyšší herní vytížení. Na hostování nakonec odešel, proces se však táhl.
Důvod byl prostý, Suchomel si při přípravě proti Malmö v Marbelle zlomil ruku, což se stalo v půlce ledna. Do zápasu za černobílé zasáhl až od dva měsíce později, před nynější reprezentační pauzou zvládl celé vítězné utkání proti Baníku.
Při debatách o jeho stavu se logicky našel čas také na další jména, konkrétně na Adama Zadažila. Zatím se ale jen naťukává, konkrétní nabídka či plán, jak transakci uskutečnit, ještě neexistuje.
Zájem zůstává i přes číselně méně vydařenou sezonu
Záležet bude samozřejmě také na tom, zda v následující sezoně povede letenské mužstvo Brian Priske. Kouč byl totiž hlavním důvodem, proč nakonec padl Zadražilův příchod do Sparty minulé jaro. Když se dánský trenér vrátil po roce na Letnou, jasně řekl, že je pro něj jednička Peter Vindahl - a přes to nejede vlak. Proto jednání, která vedl sportovní ředitel Tomáš Rosický, ustala.
„Šlo to spíš přes mého agenta, já jsem s panem Rosickým osobně nemluvil. Hlavní problém byl, že v té době neměla Sparty trenéra, čekalo se, jak to dopadne. Pan Rosický říkal, že pozice gólman je tak důležitá, že hlavní trenér musí odsouhlasit, kdo přijde, odejde, toho chci, toho nechci,“ popisoval Zadražil v rozhovor pro Ligu naruby. „Sparta z toho nakonec couvla, protože pan Priske byl zpátky a ten pevně věří Peteru Vindahlovi,“ doplnil.
V létě mu pak padl také přesun do italského Coma, jež nesplnilo hradecké finanční nároky. Přitom sám brankář - logicky - zájem měl. Teď si mohl užívat velké věci, Como je v Serii A čtvrté a myslí na přímý postup do Ligy mistrů.
Je zajímavé, že na Zadražila Sparta myslí i v ročníku, který nemá číselně tak vydařený jako své dva první prvoligové. V nich si však vybudoval velmi silné jméno.
Zadražil v lize za Hradec
2023/24
- Zápasy: 16
- Minuty: 1440
- Inkasované góly: 13
- Čistá konta: 8
- Úspěšnost zásahů: 82,2 %
- Úspěšnost přihrávek: 84,5 %
2024/25
- Zápasy: 34
- Minuty: 3060
- Inkasované góly: 32
- Čistá konta: 12
- Úspěšnost zásahů: 77,9 %
- Úspěšnost přihrávek: 56 %
2025/26
- Zápasy: 26
- Minuty: 2340
- Inkasované góly: 32
- Čistá konta: 9
- Úspěšnost zásahů: 73,3 %
- Úspěšnost přihrávek: 56,5 %
Zdroj dat: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu