Rozjede se (znovu) akce Zadražil na Letnou? Fáze oťukávání i faktor Priske

Hradecký gólman Adam Zadražil nezastavil řádění mladoboleslavského střelce
Chybu Adama Zadražila domácí nepotrestali
Hradecký brankář Adam Zadražil v zápase proti Plzni
Hradecký gólman Adam Zadražil chytá míč v utkání proti Plzni
Hradecký brankář Adam Zadražil se marně natahuje po střele Lukáše Haraslína
Adam Zadražil překonaný Janem Klimentem
Adam Zadražil se po zimní přestávce dostává zpět do tempa
I když Jakub Surovčík při zranění dlouhodobé jedničky Petera Vindahla prakticky uhranul sparťanské fanoušky, je jasné, že pozice gólmana je na Letné téma. Možnosti jsou: Surovčík si může vyčapat elitní pozici, do hry se vrátí dánský pavouk nebo klub usilující aktuálně o druhé místo ve fotbalové lize koupí posilu. V debatách se znovu po roce objevuje hradecký Adam Zadražil.

Server Infotbal.cz přišel během čtvrtka se zprávou, že kluby jednají o přesunu jednoho z nejuznávanějších gólmanů v lize. Podle informací deníku Sport však zatím nejde o rozjetou akci.

Sparta je však s Hradcem Králové už delší dobu v kontaktu, několik týdnů se totiž řešil přesun wingbeka Martina Suchomela mezi Votroky, kde by měl mít vyšší herní vytížení. Na hostování nakonec odešel, proces se však táhl.

Důvod byl prostý, Suchomel si při přípravě proti Malmö v Marbelle zlomil ruku, což se stalo v půlce ledna. Do zápasu za černobílé zasáhl až od dva měsíce později, před nynější reprezentační pauzou zvládl celé vítězné utkání proti Baníku.

Při debatách o jeho stavu se logicky našel čas také na další jména, konkrétně na Adama Zadažila. Zatím se ale jen naťukává, konkrétní nabídka či plán, jak transakci uskutečnit, ještě neexistuje.

Zájem zůstává i přes číselně méně vydařenou sezonu

Záležet bude samozřejmě také na tom, zda v následující sezoně povede letenské mužstvo Brian Priske. Kouč byl totiž hlavním důvodem, proč nakonec padl Zadražilův příchod do Sparty minulé jaro. Když se dánský trenér vrátil po roce na Letnou, jasně řekl, že je pro něj jednička Peter Vindahl - a přes to nejede vlak. Proto jednání, která vedl sportovní ředitel Tomáš Rosický, ustala.

„Šlo to spíš přes mého agenta, já jsem s panem Rosickým osobně nemluvil. Hlavní problém byl, že v té době neměla Sparty trenéra, čekalo se, jak to dopadne. Pan Rosický říkal, že pozice gólman je tak důležitá, že hlavní trenér musí odsouhlasit, kdo přijde, odejde, toho chci, toho nechci,“ popisoval Zadražil v rozhovor pro Ligu naruby. „Sparta z toho nakonec couvla, protože pan Priske byl zpátky a ten pevně věří Peteru Vindahlovi,“ doplnil.

V létě mu pak padl také přesun do italského Coma, jež nesplnilo hradecké finanční nároky. Přitom sám brankář - logicky - zájem měl. Teď si mohl užívat velké věci, Como je v Serii A čtvrté a myslí na přímý postup do Ligy mistrů.

Je zajímavé, že na Zadražila Sparta myslí i v ročníku, který nemá číselně tak vydařený jako své dva první prvoligové. V nich si však vybudoval velmi silné jméno.

Zadražil v lize za Hradec

2023/24

  • Zápasy: 16
  • Minuty: 1440
  • Inkasované góly: 13
  • Čistá konta: 8
  • Úspěšnost zásahů: 82,2 %
  • Úspěšnost přihrávek: 84,5 %

2024/25

  • Zápasy: 34
  • Minuty: 3060
  • Inkasované góly: 32
  • Čistá konta: 12
  • Úspěšnost zásahů: 77,9 %
  • Úspěšnost přihrávek: 56 %

2025/26

  • Zápasy: 26
  • Minuty: 2340
  • Inkasované góly: 32
  • Čistá konta: 9
  • Úspěšnost zásahů: 73,3 %
  • Úspěšnost přihrávek: 56,5 %

Zdroj dat: Wyscout

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Doporučujeme

Články z jiných titulů