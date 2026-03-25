Všechny peníze v tom v podstatě necháte, říká majitel Jablonce o fotbalovém byznysu

Majitelé Dukly a Jablonce na konferenci e15 Sport a Business
Majitel Dukly Matěj Turek a Jablonce Jakub Střeštík na konferenci e15 Sport a Business
Majitel Dukly Matěj Turek
Majitel jabloneckého klubu Jakub Střeštík
Dá se fotbalový klub řídit jako klasická firma? A znamená vlastnictví prvoligového klubu nějakou šanci na výdělek, anebo smíření s tím, že klub bude dotován? Nejen o tom mluvili na konferenci Sport&business 2026 Jakub Střeštík a Matěj Turek, majitelé Jablonce respektive pražské Dukly. Meeting se konal pod záštitou redakcí E15 a iSport.cz v pražském Mánesu a jeho hlavním partnerem byla společnost Allwyn.

A zatímco Matěj Turek nadále i přes možný sestup Dukly z Chance Ligy vidí ve fotbale obří obchodní příležitosti, přísedící většinový akcionář Jablonce to bere spíše střízlivě.

„Všechny peníze v tom v podstatě necháte,“ připustil Střeštík. Podle něj nyní celý výdělek okamžitě zpět investuje. „Když jsem se rozhodl Jablonec kupovat, mým primárním cílem bylo především prodělat co nejméně,“ připouští.

Podle něj klubům sice patří určitá část výdělku z televizních a sponzoringových smluv, které liga prostřednictvím LFA uzavřela, to však na chod klubu ani zdaleka nestačí. Zvlášť, když máte i sportovní ambice.

„Vydělat se dá na výchově a prodeji hráčů. Ale ani to není stabilní byznys,“ myslí si.

  • Jaké příležitosti naopak vidí ve fotbale Matěj Turek?

  • Jak oba kluby pracují s fanoušky?

  • A kde berou inspiraci a hledají strategická partnerství?

I to zaznělo v rámci jejich vystoupení, jehož záznam je součástí tohoto článku.

