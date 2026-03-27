Souboj, rána, pád. Talent Jihlavy byl v bezvědomí! Snad bude dobrý, přál si bek Zlína
Hrůzný moment se stal v prvním poločase páteční přípravy fotbalistů Zlína a Jihlavy (3:1). Po vzdušném souboji s Milošem Kopečným upadl na trávník stadionku ve Spytihněvi záložník Jakub Lopatář a zůstal nehybně ležet. Chvíli byl dokonce v bezvědomí. Na místo přijela záchranka a odvezla ho na vyšetření do nemocnice. „Prý už je při vědomí. Snad bude dobrý,“ doufal Kopečný po vystřídání. Měl v plánu požádat zástupce Vysočiny o telefonní číslo na odchovance Slavie.
Když do vysokého míče naskočil zlínský pravý bek Miloš Kopečný a odehrál ho vpřed, vypadalo to na tuctovou herní situaci. Jenže dvacetiletý protivník Jakub Lopatář, který stál v souboji zády k protivníkovi, se ve 22. minutě přípravy Zlín-Jihlava po úderu skácel na zem. Třepal nohama a sudí za pár sekund přerušil jihlavskou útočnou akci.
Kopečný se k němu ihned sehnul, aby zjistil, co mu je. „Ani nevím, jak moc jsem se ho dotkl,“ pokrčil rameny prvoligový zadák. Faulovat rozhodně nechtěl. „Nebyl to nějaký surový zákrok. Vyhrál jsem hlavu a on tu dohrávku souboje asi nečekal,“ pověděl krátce iSportu. Mladík, jenž přišel do Jihlavy z pražské Dukly, tak první duel pod novým koučem Markem Niklem nedohrál.
Gól za Vysočinu vstřelil Matěj Šelicha, domácí otáčeli skóre trefami Marka Pišoji, Tomáše Poznara a Davida Machalíka.