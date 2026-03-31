Policie podezřívá Wolfa z úplatků za milion, ten vinu odmítá. Úřadovali s Pučkem v Ďolíčku?

Primátor Karviné a šéf fotbalového klubu Jan WolfZdroj: Profimedia.cz
Primátor Karviné Jan Wolf je mezi podezřelými
Lubomír Puček na archivním snímku
Lubomír Puček, rozhodčí, jedna z hlavních postav Horkého léta 1995
Bývalý rozhodčí Lubomír Puček se stal manažerem fotbalového Baníku
Lubomír Puček (vlevo) s advokátem Choděrou u soudu, který řešil fotbalovou korupci
Policisté mají podezření, že karvinský primátor a klubový šéf Jan Wolf zaplatil na úplatcích nejméně milion korun. To proto, aby se klub v sezoně 2023/2024 zachránil v nejvyšší soutěži. Prostředníkem měl být bývalý rozhodčí Lubomír Puček. Nově je podezřelé také utkání Bohemians - Karviná (1:3). Oba pánové nekalé jednání popírají.

Wolf si podle policie Pučka najal, aby na jaře 2024 pomohl zachránit Karvinou v lize. Informaci s využitím policejních dokumentů přinesly iRozhlas a Seznam Zprávy.

„S obviněními nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí. Plně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení a věřím v zákonné postupy a spravedlivé posouzení věci,“ uvedl Wolf v pondělí na tiskové konferenci.

Na policii však podle jejího interního dokumentu odmítl vypovídat. Podobně si měl počínat Lubomír Puček, historicky temná postava českého fotbalu. Přiznal, že se s Wolfem zná (psali jsme ZDE), ohledně údajně ovlivněných zápasů však prohlásil, že o ničem neví.

O která utkání jde?

V březnu 2024, jak o tom píše také Vyrozumění etické komise FAČR, se jednalo o utkání Karviná - České Budějovice (2:1), které rozhodla penalta v nastaveném čase. Nebyla však nijak kontroverzní a už dříve v rámci utkání mohla – či dokonce měla být – odpískaná „větší“ penalta pro Karvinou. To ovšem nic nemění na policejní domněnce, že slezský klub prostřednictvím Pučka chtěl duel ovlivnit.

Po zápase měl podle tajně pořízené policejní nahrávky další obviněný Daniel Černaj uvést, že Puček za toto ovlivnění obdržel 500 000 korun.

V souvislosti s tímto zápasem etická komise asociace (podstatnější je ovšem pochopitelně policejní obvinění) stíhá kromě Wolfa také hlavního rozhodčího Jana Všetečku a VAR Miroslava Zelinku. Prvního obvinila také policie, Zelinku nikoli. Připomeňme na doplnění – a nemusí z toho nutně vyplývat, že jde také o tento případ – že Pučkův modus operandi byl mimo jiné prý takový, že zadavateli sice slíbil zprostředkování, ovšem na třetí stranu se vůbec neobrátil a úplatek si nechal pro sebe. Když to „dopadlo“, prohlásil, že věc zařídil.

Zářez i v Ďolíčku?

Nově se objevil zápas z května 2024, a sice Bohemians - Karviná ze třetího kola nadstavbové skupiny o záchranu. Karviná v půli ztrácela 0:1, nakonec zvítězila 3:1. V souvislosti s tímto zápasem etická nikoho neřeší, o policii to není známo.

Policie však z odposlechů zjistila, že Puček prohlásil, že „to bylo uděláno na klíč“. Navíc v dokumentu uvádí, že den před zápasem se Wolf s Pučkem konspirativně setkali v Praze.

Třetím utkání, možná třetím a čtvrtým, je dvoukolová baráž o záchranu mezi Karvinou a Vyškovem z května stejného roku. Ten je obsažen i v dokumentech etické komise. Puček a Wolf se podle policie před zápasy setkali v obchodním centru Olympia Olomouc s Filipem Štěpánkem, tehdejším obráncem Vyškova.

Ten měl při výslechu povědět, že ho Wolf vyzval, aby pomohl Karviné zvítězit. Štěpánek podle policie souhlasil z obavy o vlastní kariéru, peníze však posléze odmítl. Policisté tvrdí, že u obou branek (dvě výhry Karviné 1:0) si Štěpánek nepočínal tak, aby jako obránce zamezil vstřelení gólů.

Společnost MFK Karviná pak v červenci poslala dvě platby ve výši 250 000 korun na účet, jehož disponentem byl Lubomír Puček.

