Dukla chce investovat do lotyšského klubu, Hašek vysvětlil proč. Turek: Lukrativní byznys
I přesto, že Dukla bojuje v tabulce z posledního místa o holé přežití v první lize, majitel Matěj Turek to nijak dramaticky neprožívá. A nadále vidí svůj vstup do fotbalu jako povedený a překvapivě i výdělečný tah. Dokonce zvažuje investice ve stejném odvětví i v zahraničí, podle informací Sportu v lotyšské Jelgavě. „Dukla je za mě lukrativní byznys a bylo by divné, kdybych se nedíval i mimo Českou republiku,“ řekl podnikatel na konferenci e15.
Je to přesně rok od doby, kdy na Julisku přišel jakožto nový majoritní akcionář Matěj Turek a následně se společně se sportovním ředitelem Martinem Haškem pustil do proměny klubu. Nešla hladce – v Dukle už padla hlava trenéra Davida Holoubka, otazníky vyvolala přestupová strategie přivádění levných mladých hráčů ze zahraničí, zazněla tvrdá kritika od bývalého majitele Petra Pauknera a nad klubem do toho stojí velký strašák v podobě přímého sestupu do druhé ligy.
„Že bych z toho měl zvýšenou tepovku? To ne,“ usmíval se Turek na pódiu konference E15 Sport a Byznys. Ano, podnikatel se stále vymyká zažitým představám o majitelích českého fotbalového klubu. A to i v rámci nové nastupující gardy. Zápasy na rozdíl od Ondřeje Kanii či Jakuba Střeštíka emociálně neprožívá, hrozbu sestupu dle svých slov bere z pohledu byznysu jako „matematický princip, nikoliv riziko“ a i po dvanácti měsících ve funkci vidí fotbal jako návratnou investici.
„Za mě je to skvělý byznys se skvělými lidmi. Velmi lukrativní byznys. Jedna z obrovských pozitivních stránek fotbalu jako byznysu je, že odpadá většina rizik, která jsou u jiného podnikání. Jako například změna dodavatele, riziko makroekonomických cyklů a tak dále. Tím, že jde o poměrně malé organizace je velmi minimalizované i provozní riziko. Riziko toho, že vám odejdou klíčoví lidé z nesportovního úseku a tak dále,“ popsal pětačtyřicetiletý miliardář.
Sesterský klub v Lotyšsku?
A možná se zbytku majitelů bude vymykat i tím, že vstoupí do nepříliš probádaných vod vlastnictví více klubů. Když dáme stranou spolupráce v rámci Česka, jediným takovým tuzemským příkladem je zatím jen Daniel Křetínský se Spartou a West Hamem. Jinak trend takzvaného „multiclub ownership“, který je napříč top ligami v Evropě k vidění stále častěji, Českou republiku spíše míjí. Turek ale nevidí ve fotbale pouze možnosti návratnosti prostředků jen na přestupovém trhu, výrazně zmiňuje další kanály příjmů jako vstupné, pohostinství, merchendising, ale i komerční partnerství.
I proto by si chtěl Vlastník fondu Robot Asset Management SICAV „portfolio“ rozšířit.
„Bylo by divné, kdybych na jednu stranu tvrdil, že vnímám investici do Dukly jako lukrativní a zároveň se nedíval dál, mimo Českou republiku. Na západě Evropy máme rozjednáno několik obchodů v profi fotbale, na to se těším,“ potvrdil.
V Jelgavě působí Haškovi synové
Zajímavá slova, zvlášť v kombinaci se současnými sportovními výsledky klubu. Jak ale Turek a koneckonců i Martin Hašek opakují, na Duklu koukají z dlouhodobého hlediska, klidně i v desetiletém horizontu. A byť český podnikatel mluvil o západní Evropě, Sport zjistil informace o probíhajících jednáních v opačném směru – v Lotyšsku.
Zdroje redakce poukázaly na možnou investici do tamní prvoligové Jelgavy, kde působí oba synové Martina Haška, dalších pět Čechů a sportovní ředitel Miloslav Brožek. Dukla, podobně jako další týmy v Česku, do Lotyšska ráda kouká na hráče a do Jelgavy navíc v zimě poslala hostovat Ondřeje Ullmana. Informaci následně na dotaz Sportu potvrdil sám Hašek.
„Jednání na podzim byla v pokročilejším, stadiu, v novém roce to trochu utichlo, uvidíme, jak se všechno vyvine,“ řekl sportovní ředitel. Prioritním cílem přitom ale není vybudovat si hladší trasu na lotyšský trh.
„Základní myšlenkou, proč takovým směrem uvažujeme, je lepší uplatnění pro mladé hráče, se kterými chceme pracovat. Je potřeba, aby pravidelně hráli, pokud je pro ně první liga ještě velké sousto, ať už se jedná o české fotbalisty, nebo ty, kteří přicházejí ze zahraničí, ale bez zkušeností. Ano, mohou nastupovat v ČFL, ale mezi béčkem a áčkem je vakuum, chceme mít pro ně možnost, která by byla tak akorát. V případě jako Jelgava by to pak samozřejmě přinášelo i další možnosti jako větší přehled o hráčích v zahraničí, jejich vzájemné sdílení podle toho, kdo pro jaký tým bude zajímavý,“ vysvětlil.
Přitom na stole bylo údajně i jednání o propojení s jiným klubem, ale s tím rozdílem, že bylo iniciováno zvenčí. Polský web onet.pl nedávno přišel se zprávou, že miliardář Robert Dobrzycki, který chce z prvoligového Widzewu Lodž udělat novou vlajkovou loď polského fotbalu, zjišťoval možnost převzetí pražského klubu s vidinou vlastnictví menšího celku, kam by mohl posílat ohrávat hráče. Tedy podobný princip jaký vidí Dukla v Jelgavě.
Jeho návrh na odkoupení většinového podílu akcií měl ale být odmítnut. Český podnikatel byl ale údajně otevřený jednání o minoritním podílu. Tyto informace Hašek redakci nepotvrdil. Pokud má ale on a Turek opravdu rozjednané obchody i v západní Evropě, klidně můžeme být v budoucnu svědky vzniku propojení tří a více klubů.
Nejznámější vlastnické spolupráce klubů
City Football Group - Manchester City, Girona, New York City, Melbourne City, Mumbai City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Troyes, Lommel, Bahia
Red Bull GmBh - Lipsko, Salcburk, New York Red Bulls, Bragantino, Liefering
A-CAP - Janov, Sevilla, Standard Lutych, Hertha Berlín, Vasco de Gama, Crvena zvezda Bělehrad
Eagle Football Holdings - Olympique Lyon, Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek, Florida