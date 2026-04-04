Ayaosi do Slavie bez Šiguta, zájem bude také o další opory. Hrozí Karviné rozprodávání?
Ačkoli primátor Karviné a šéf MFK Jan Wolf prohlásil, že kauza snad nebude mít vliv na fungování fotbalového klubu a město o prvoligový fotbal nepřijde, chod organizace už nebude jako dřív. Poté, co přestaly Slezany sponzorovat těžební společnost OKD i sázková kancelář Chance, je pravděpodobné, že spolupráci ukončí i Slavia. Nový díl pořadu iSkaut na webu liganaruby.cz a iSport TV spekuluje o tom, jaké změny se v létě mohou kromě Emmanuela Ayaosiho (míří do Edenu) a fotbalistů na hostování týkat zbytku kádru. Samuel Šigut zřejmě dohrál, nicméně konkurence se již teď dívá po ostatních.
Návraty z hostování
Sahmkou Camara, Albert Labík a Šimon Slončík se zřejmě vrátí do Edenu a budou řešit, kam povedou jejich kroky dál. Bylo by z reputačního důvodu překvapivé, kdyby je (či kohokoli jiného) nechávala Slavia v Karviné dál. Pravděpodobnější je přesun například do Bohemians či Mladé Boleslavi, v případě univerzála Labíka klidně do Olomouce, která o něj má zájem.
Sigma má naopak v Karviné zapůjčeného Jana Fialu, ale ten nemá v dohledné době šanci prosadit se do užšího kádru áčka trenéra Tomáše Janotky, čili možná dojde k prodloužení hostování.
Filip Prebsl již je kmenovým hráčem MFK, Slavia na něj má jen předkupní právo.
Opory na radaru
Podle informací webu iSport někteří hráči Karviné, většinou ti zahraniční, po propuknutí kauzy nervózně zjišťovali, jak na tom bude klub ekonomicky. Rovněž jejich agenti sondují trh, donutila je k tomu nejistá situace.
Kdo by mohl být nejvíce v kurzu?
Kromě Emmanuela Ayaosiho by Slavia mohla vykoupit také devatenáctiletého Pavla Kačora, jenž solidně debutoval v reprezentační jednadvacítce. Jde o relevantní téma již několik týdnů, ne o reakci na aktuální kauzu. Teenager, jenž bývá průměrně faulován 3,5krát za zápas, což je nejvíce mezi vrstevníky v top deseti ligách, se líbí i Plzni či Olomouci, favoritem na podpis je však mistr.
Denny Samko, druhý nejproduktivnější hráč týmu (4+4), rezonoval již v zimě, teď jeho jméno ožívá znovu. Jedna z mála ryzích desítek produkuje v porovnání s ostatními záložníky nadprůměrný počet střel (2,4) a vytvořených šancí (0,44), datovým radarem se podobá libereckému Erminu Mahmicovi. Nabízí se po letech návrat do Hradce Králové, ale podobných typů (Pilař, Vlkanova, Trubač) tam mají hodně. Třeba ho agent udá do polské Ekstraklasy.
Rok Štorman se také bodově rozjel (5+1) a zaujal. Nejen kopací technikou a standardními situacemi, ale i datovou analytikou. Má srovnatelná čísla například se Samuelem Šimkem: na záložníka top čísla v defenzivních soubojích (66 %) i přepočítaných vystižených přihrávkách (6,6). Pardubicím by se mohl líbit, protože tam pracují lidé, kteří dřív kooperovali s koučem Martinem Hyským. A byť je zrovna střed pole v Baníku aktuálně pokrytý, zamlouvá se trenéru Ondřeji Smetanovi.
Gólman Jakub Lapeš sice z brány v posledních kolech vypadl, nicméně v Chance Lize si za rok a půl udělal solidní jméno. Nepřekvapil by comeback do Ostravy, která možná přijde o Martina Jedličku. Navíc ho zastupuje Václav Svěrkoš, s oběma kluby má nadstandardní vztah.
Druhá garnitura
Soupiska Karviné, jejíž hodnotu odhaduje server Transfermarkt na 354 milionů korun (8. nejvyšší cifra v české lize), má však více zajímavých fotbalistů než jen ty v první linii.
Sebastiana Boháče již několikrát vábily Teplice, v létě mohou Severočeši jednání obnovit.
Africké duo ročníku 2004, Aboubacar Traoré a Lucky Ezeh, sice ještě zdaleka nejsou hotovými hráči, nicméně potenciál v nich dřímá. Defenzivní univerzál Traoré by mohl zalepit díru na pravé straně obrany na spoustě adres, protože je aktivní a úspěšný ve vzduchu (3 souboje na 90 minut s úspěšností 58 %), elitní ve vystižených přihrávkách (6,6), a úspěšných centrech (43 %). Profilově se podobá plzeňskému Sampsonu Dwehovi. Ezeha zase před časem zkoušel ulovit Liberec, na jaře jde o hráče s nejvyšším xG bez gólu (2,6), rovněž má nejvíce přijatých dlouhých přihrávek ze všech útočníků (2,9) a solidní počet vytvořených šancí (0,5).
Wingbeky dlouhodobě shání Hradec Králové, představy by mohl splňovat Kristián Vallo.
Jarolím si moc vybírat nemůže
Podobně jako dřív Martin Hyský či stále ještě David Střihavka je i Marek Jarolím vzhledem ke své minulosti braný za trenéra patřícího do portfolia Slavie. Co se vztahů týče, nepřekvapilo by, kdyby ho Jaroslav Tvrdík nabídl Václavu Brabcovi. Do Ostravy by se hodil i profilově, nicméně nyní tam úřaduje Ondřej Smetana. Hodně může napovědět i vzájemná konfrontace v semifinále MOL Cupu.
Ze Slavie dobře Jarolíma znají i Jiří Bílek se Zdeňkem Mikyškou z Pardubic, ale i tam je plno. Jan Trousil má důvěru, měl by pomoct s budováním celé organizace.
V současnosti jsou zkrátka v Chance Lize týmy trenérsky obsazené, což však může být brzy jinak...
Co se týče dat, po jeho nástupu v Karviné začali hráči chodit ještě více do driblinkových situací, přes 50 % postupů k brance je vertikálních (sekvence začínají na vlastní polovině a končí střelou nebo dotykem ve vápně soupeře), což je největší rozdíl oproti Martinu Hyskému.