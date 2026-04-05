Cizinci z Česka s šancí na MS: duo Plzně s jistotou, otazníky Sparty i hráč Opavy
Kolik hráčů z Chance Ligy se podívá na mistrovství světa? Už je známých všech 48 účastníků největšího fotbalového svátku a vedle českých reprezentantů se do Severní Ameriky bude chtít dostat i několik cizinců působících v Česku. Web iSport vybral deset hráčů, kteří mají šanci dostat se do nominace. Jsou zde opory Iráku, Bosny i někdejší reprezentant Kapverd z druhé ligy.
Amar Memič
- Bosna a Hercegovina
- záložník
- 25 let
- Plzeň
- V reprezentaci: 11 zápasů, 709 minut, 1 gól, 3 asistence
Pokud se nezraní, má místo prakticky jisté. Krajní obránce, případně wingbek nebo křídlo si za poslední rok vybojoval silnou pozici v reprezentaci Bosny a Hercegoviny a v základní sestavě nastoupil na postu levého záložníka i v obou nedávných barážových utkáních. Ze seznamu cizinců v české lize bude mít na mundialu možná největší slovo.
Merchas Doski
- Irák
- obránce
- 26 let
- Plzeň
- V reprezentaci: 30 zápasů, 2397 minut, 0 gólů, 0 asistencí
Velká jistota iráckého výběru. Za poslední tři roky odehrál plných 90 minut prakticky ve všech zápasech, kdy to bylo možné, a svým příspěvkem pomohl i při posledním srazu v interkontinentální baráži o mundial proti Bolívii, kterou jeho země zvládla 2:1. Pokud nepřijde nějaké smolné zranění, má místo v týmu jisté.
John Mercado
- Ekvádor
- záložník
- 23 let
- Sparta
- V reprezentaci: 6 zápasů, 134 minut, 0 gólů, 0 asistencí
Od debutu v září 2024 nechyběl v ekvádorské nominaci ani jednou a dá se předpokládat, že na něj realizační tým ukáže i při výběru hráčů na největší světovou akci. S vytížením na samotném turnaji už to bude pravděpodobně o něco horší. V základní sestavě nenastoupil ještě ani jednou a většinou vysedává celý zápas na lavičce.
Andrew Irving
- Skotsko
- záložník
- 25 let
- Sparta
- V reprezentaci: 1 zápas, 31 minut, 0 gólů, 0 asistencí
Právě s cílem získat větší prostor a zaujmout reprezentační trenéry přicházel v zimně na Letnou. Za částečný úspěch může brát, že sbírá výrazně víc minut než ve West Hamu a také, že dostal pozvánku na březnový sraz. Jenže na hřiště se nepodíval ani v jednom případě a zůstává na hraně. K jeho smůle se ve skotském týmu zrovna na post středního záložníka čeká nejdelší fronta.
Florian Wiegele
- Rakousko
- brankář
- 25 let
- Plzeň
- V reprezentaci: 1 zápas, 45 minut, 0 vychytaných nul
Obrovitý brankář Plzně má poměrně slušnou šanci dostat se do letadla, s vytížením příliš počítat nemůže. Jedničkou byl v kvalifikaci Alexander Schlager z Red Bullu Salzburg a na turnaj se pravděpodobně nic měnit nebude. Wiegele se dostal do branky reprezentačního áčka poprvé při posledním reprezentačním srazu a odchytal poločas přátelského utkání s Ghanou.
Ermin Mahmič
- Rakousko / Bosna a Hercegovina
- záložník
- 21 let
- Liberec
- V reprezentaci: 0 zápasů, 0 minut, 0 gólů, 0 asistencí
Za seniorskou reprezentaci nenastoupil a zatím sbírá zkušenosti s jednadvacítkou. Na jeho postu má totiž Rakousko celkem nabito. Musel by se tedy na jaře dostat do výborné formy, aby měl šanci. Nebo je tu druhá možnost. Mahmič má rovněž bosenský pas a dva starty za její tým do 19 let. Cesta do týmu by zde byla o něco jednodušší.
Jhoanner Chávez
- Ekvádor
- obránce
- 23 let
- Sparta
- V reprezentaci: 7 zápasů, 255 minut, 0 gólů, 0 asistencí
Lednová posila Sparty se v české lize ještě neukázala, ale levý obránce na hostování s opcí z francouzského Racingu Lens, může živit naději. Za Ekvádor už odkopal sedm utkání, naposledy se v jeho dresu ukázal v říjnovém přáteláku proti Mexiku. Bohužel pro něj je to ale jediných osm minut, co v této sezoně odehrál. V Lens ani ve Spartě se na trávník v soutěžním zápase zatím nepodíval.
Muhammed Cham
- Rakousko
- záložník
- 25 let
- Slavia
- V reprezentaci: 5 zápasů, 119 minut, 0 gólů, 0 asistencí
Doufal, že ve Slavii bude mít zásadnější roli i z důvodu, aby se dostal do národního týmu. Pozvánku obdržel už několikrát a v rakouském dresu vyběhl do pěti zápasů. Naposledy však před rokem proti Srbsku a od té doby marně čeká na nominaci. Velký obrat ve Slavii aktuálně také není na pořadu dne, takže jeho šance se blíží nule.
Garang Kuol
- Austrálie
- záložník
- 21 let
- Sparta
- V reprezentaci: 5 zápasů, 84 minut, 1 gól, 0 asistencí
V národním týmu debutoval jen deset dní po svých osmnáctých narozeninách, když se začal prosazovat v australské lize. Během půl roku odehrál pět reprezentačních utkání a byl velkým příslibem do budoucna. Jenže po přesunu do Evropy se nikdy pořádně neprosadil do základní sestavy svého klubu a národní tým ho už tři roky opomíjí. Naděje na MS je minimální.
Papalelé
- Kapverdy
- záložník
- 27 let
- Opava
- V reprezentaci: 2 zápasy, 72 minut, 1 gól, 0 asistencí
Jeden z nejpřekvapivějších účastníků mistrovství světa by se při skládání sestavy mohl podívat i do druhé české ligy. Papalelé už za Kapverdy dvakrát naskočil v březnu 2022, nyní ovšem přes dva a půl roku čeká na další nominaci a při úžasné jízdě ostrovního státu skrz kvalifikaci o mundial se do týmu nepodíval ani jednou. Pozvánky se téměř jistě nedočká.