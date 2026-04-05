Bývalý parťák o Zadražilovi: Je to kaskadér, motokrosař. Na Spartu má, jde pořád nahoru

Zadražil popisuje, jak volal s Fabregasem: Asi si říkal, co jsem zač. Jak to měl se Spartou? • Zdroj: isport.cz
Hradecký brankář Adam Zadražil v zápase proti Plzni
Hradecký gólman Adam Zadražil chytá míč v utkání proti Plzni
Adam Zadražil v akci proti Zbrojovce
Brankář Hradce Králové Adam Zadražil
Jiří Fejgl
Chance Liga
Občas koukal, jak Adam Zadražil přilétl na trénink na motokrosové mašině. „A jezdil tady po zadním,“ usmívá se dvaačtyřicetiletý Jakub Navrátil. Mistr ligy s Plzní na konci kariéry poznal doma v Táborsku brankáře, o němž se teď mluví jako o případné posile Sparty. Nynější vedoucí mužstva usilujícího ve druhé lize o postup do baráže s ním zažil mnohé. Přizná, že u gólmana nečekal takový rozmach kvality. Registrujte se ZDARMA na iSport.cz, získejte přístup k celému článku a exkluzivní slevě na televizi >>>

Přesto nyní věříte, že by Spartu, zvládl, že?
„Kdo jiný z českých brankářů? Sparta ho chce, protože na to má, a když vám zavolá pan Rosický… Oni vědí, proč ho sledují. Navíc když to člověk nezkusí, nezjistí to. Nechytá ligu prvním rokem a věřím mu, i když je Sparta specifická a tlak na úspěch je obrovský.“

Vy jste ho zažil v Plzni.
„To bylo jiné, nic se od nás nečekalo, prošli jsme si krásnou cestou, rodila se éra titulů. Tlaky teprve začínaly a já jsem pak odešel do Turecka.“

Po návratu jste nakonec zakotvil doma v Táborsku a potkal Adama. Jakého?
„Přišel k nám jako mladík, když jsme zrovna spadli z druhé ligy. Byl vyjukanej, rozkoukával se. Vždycky měl nějakou konkurenci, přesto chytal.“

Teď už moc vyjukaný není. Tehdy vás – pardon – staré poslouchal?
„V pohodě, já už byl starej. (směje se) On byl taková stará škola, dobře vychovaný z domova, to se mi na něm líbilo. Měl k nám úctu. Když se něco řeklo, udělal to jako jeden z mála bez odmlouvání. Nechoval se ve stylu: teď jsem tady já a všichni si ze mě sedněte na prdel. Už je trošku starší, tehdy si ani neuvědomoval, že by se mohl fotbalem živit. Doma si ho také musel vybojovat.“

Proč?

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Doporučujeme

Články z jiných titulů