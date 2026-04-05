Bývalý parťák o Zadražilovi: Je to kaskadér, motokrosař. Na Spartu má, jde pořád nahoru
Občas koukal, jak Adam Zadražil přilétl na trénink na motokrosové mašině. „A jezdil tady po zadním," usmívá se dvaačtyřicetiletý Jakub Navrátil. Mistr ligy s Plzní na konci kariéry poznal doma v Táborsku brankáře, o němž se teď mluví jako o případné posile Sparty. Nynější vedoucí mužstva usilujícího ve druhé lize o postup do baráže s ním zažil mnohé. Přizná, že u gólmana nečekal takový rozmach kvality.
Přesto nyní věříte, že by Spartu, zvládl, že?
„Kdo jiný z českých brankářů? Sparta ho chce, protože na to má, a když vám zavolá pan Rosický… Oni vědí, proč ho sledují. Navíc když to člověk nezkusí, nezjistí to. Nechytá ligu prvním rokem a věřím mu, i když je Sparta specifická a tlak na úspěch je obrovský.“
Vy jste ho zažil v Plzni.
„To bylo jiné, nic se od nás nečekalo, prošli jsme si krásnou cestou, rodila se éra titulů. Tlaky teprve začínaly a já jsem pak odešel do Turecka.“
Po návratu jste nakonec zakotvil doma v Táborsku a potkal Adama. Jakého?
„Přišel k nám jako mladík, když jsme zrovna spadli z druhé ligy. Byl vyjukanej, rozkoukával se. Vždycky měl nějakou konkurenci, přesto chytal.“
Teď už moc vyjukaný není. Tehdy vás – pardon – staré poslouchal?
„V pohodě, já už byl starej. (směje se) On byl taková stará škola, dobře vychovaný z domova, to se mi na něm líbilo. Měl k nám úctu. Když se něco řeklo, udělal to jako jeden z mála bez odmlouvání. Nechoval se ve stylu: teď jsem tady já a všichni si ze mě sedněte na prdel. Už je trošku starší, tehdy si ani neuvědomoval, že by se mohl fotbalem živit. Doma si ho také musel vybojovat.“
Proč?