SESTŘIHY: Drama v Plzni, Slavia porazila Baník. Uspěla i Sparta, v Olomouci padlo šest gólů
Po téměř třech týdnech se vrátila fotbalová Chance Liga. Slavia porazila Baník 2:0 a už má jistotu, že do nadstavby půjde z prvního místa. Druhá Sparta si poradila s Karvinou rovněž 2:0. Teplice vezou po dramatickém závěru bod z Plzně za remízu 2:2. Hradec Králové zdolal Bohemians 2:0. V šestigólové přestřelce se radovala Mladá Boleslav v Olomouci po výhře 4:2. Lamine Jawo řídil poklidný zisk tří bodů Jablonce ve Zlíně, to Liberec se proti Slovácku natrápil o něco víc, nakonec vyhrál 2:1. SESTŘIHY ze všech zápasů 28. kola Chance Ligy najdete na webu iSport.
Slavia půjde do nadstavby první
Slavia porazila Baník 2:0 a už má jistotu prvního místa před nadstavbou. „Červenobílí“ v nejvyšší soutěži neprohráli 28 zápasů po sobě. Skóre v Ostravě otevřel z penalty Tomáš Chorý, na kterého navázal Lukáš Provod. Baníku patří v tabulce předposlední místo, které znamená účast v baráži. V závěru mohli Slezané snížit, ale penaltu Matěje Chaluše chytil Jakub Markovič.
Sparta si poradila s Karvinou
Sparta porazila na svém hřišti Karvinou 2:0. Letenští odskočili třetí Plzni, která ztratila body v závěru sobotního duelu s Teplicemi, na rozdíl osmi bodů. Na vedoucí Slavii ztrácí 10 bodů. Tým Briana Priskeho nastartoval k výhře Oliver Sonne, který se trefil krátce před koncem prvního poločasu. Ve druhém dějství pojistil vítězství domácích John Mercado.
Dramatický závěr v Plzni
To bylo drama! Plzeň doma ztratila body za remízu s Teplicemi 2:2, všechny branky přitom padly až po 80. minutě. Hosté dvakrát dokázali rychle reagovat na góly Viktorie, a tak ze hřiště favorita vezou cenný bod, který trefil v desáté minutě nastavení John Auta.
Šestigólová přestřelka v Olomouci
Gólovou podívanou nabídl duel Mladé Boleslavi v Olomouci, kde padlo celkem šest branek. Hosté nakonec slavili po výhře 4:2, ke které velkou měrou pomohl dvěma góly Christophe Kabongo. Sigma na konci zápasu mocně dotahovala, regulérní srovnávací branku ale nevstřelila.
Mihálik dvěma góly sestřelil Bohemians
Hradec Králové porazil doma Bohemians 2:0 a posunul se do elitní šestky. Vítězství „Votroků“ zařídil dvěma góly útočník Ondřej Mihálik. O výhře svého týmu rozhodl podruhé v řadě, v minulém kole vstřelil jediný gól zápasu proti Baníku. „Klokani“ nezvítězili počtvrté za sebou a na barážové příčky mají náskok čtyř bodů.
Slovan spasil premiérový střelec
Liberečtí fotbalisté udolali Slovácko 2:1. Domácí poslal do vedení Raimonds Krollis, jenže hosté záhy odpověděli, když vyrovnal Marek Havlík. Konečnou podobu dal výsledku premiérovou brankou v Chance Lize hráč Slovanu Toumani Diakité.
Jawo řídil výhru Jablonce
Jablonec dokráčel v poklidu k zisku tří bodů ze Zlína (3:0). V první půli se na výhře podílel zejména Lamine Jawo. Tomu nejprve první branka nebyla uznána, chvíli poté už se ale prosadil regulérně. U gólu Dominika Hollého na 2:0 si připsal i gólovou asistenci.
Patrák vystřelil Pardubicím tři body
Pardubice vyhrály na pražské Dukle 2:0. Hostům se v první půli zranil důležitý hráč Michal Hlavatý, i přesto ale slavili tři body. Rozdílovou branku vstřelil Vojtěch Patrák, konečný výsledek určila vlastní branka v závěru. Dukla tak zůstává poslední.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu