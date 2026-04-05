Předplatné

SESTŘIHY: Drama v Plzni, Slavia porazila Baník. Uspěla i Sparta, v Olomouci padlo šest gólů

Video placeholder
Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida v akci
Ondřej Mihálik slaví svůj druhý gól se spoluhráči před hradeckým kotlem
Václav Drchal svůj samostatný únik neproměnil
Velikonoční choreo fanoušků Hradce
Ondřej Mihálik slaví gól do sítě Bohemians
Spoluhráči gratulují Ondřeji Mihálikovi k brance
34
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (8)

Po téměř třech týdnech se vrátila fotbalová Chance Liga. Slavia porazila Baník 2:0 a už má jistotu, že do nadstavby půjde z prvního místa. Druhá Sparta si poradila s Karvinou rovněž 2:0. Teplice vezou po dramatickém závěru bod z Plzně za remízu 2:2. Hradec Králové zdolal Bohemians 2:0. V šestigólové přestřelce se radovala Mladá Boleslav v Olomouci po výhře 4:2. Lamine Jawo řídil poklidný zisk tří bodů Jablonce ve Zlíně, to Liberec se proti Slovácku natrápil o něco víc, nakonec vyhrál 2:1. SESTŘIHY ze všech zápasů 28. kola Chance Ligy najdete na webu iSport.

Slavia půjde do nadstavby první

Slavia porazila Baník 2:0 a už má jistotu prvního místa před nadstavbou. „Červenobílí“ v nejvyšší soutěži neprohráli 28 zápasů po sobě. Skóre v Ostravě otevřel z penalty Tomáš Chorý, na kterého navázal Lukáš Provod. Baníku patří v tabulce předposlední místo, které znamená účast v baráži. V závěru mohli Slezané snížit, ale penaltu Matěje Chaluše chytil Jakub Markovič.

Video placeholder
Sparta si poradila s Karvinou

Sparta porazila na svém hřišti Karvinou 2:0. Letenští odskočili třetí Plzni, která ztratila body v závěru sobotního duelu s Teplicemi, na rozdíl osmi bodů. Na vedoucí Slavii ztrácí 10 bodů. Tým Briana Priskeho nastartoval k výhře Oliver Sonne, který se trefil krátce před koncem prvního poločasu. Ve druhém dějství pojistil vítězství domácích John Mercado.

Video placeholder
Dramatický závěr v Plzni

To bylo drama! Plzeň doma ztratila body za remízu s Teplicemi 2:2, všechny branky přitom padly až po 80. minutě. Hosté dvakrát dokázali rychle reagovat na góly Viktorie, a tak ze hřiště favorita vezou cenný bod, který trefil v desáté minutě nastavení John Auta.

Video placeholder
Šestigólová přestřelka v Olomouci

Gólovou podívanou nabídl duel Mladé Boleslavi v Olomouci, kde padlo celkem šest branek. Hosté nakonec slavili po výhře 4:2, ke které velkou měrou pomohl dvěma góly Christophe Kabongo. Sigma na konci zápasu mocně dotahovala, regulérní srovnávací branku ale nevstřelila.

Video placeholder
Mihálik dvěma góly sestřelil Bohemians

Hradec Králové porazil doma Bohemians 2:0 a posunul se do elitní šestky. Vítězství „Votroků“ zařídil dvěma góly útočník Ondřej Mihálik. O výhře svého týmu rozhodl podruhé v řadě, v minulém kole vstřelil jediný gól zápasu proti Baníku. „Klokani“ nezvítězili počtvrté za sebou a na barážové příčky mají náskok čtyř bodů.

Video placeholder
Slovan spasil premiérový střelec

Liberečtí fotbalisté udolali Slovácko 2:1. Domácí poslal do vedení Raimonds Krollis, jenže hosté záhy odpověděli, když vyrovnal Marek Havlík. Konečnou podobu dal výsledku premiérovou brankou v Chance Lize hráč Slovanu Toumani Diakité.

Video placeholder
Jawo řídil výhru Jablonce

Jablonec dokráčel v poklidu k zisku tří bodů ze Zlína (3:0). V první půli se na výhře podílel zejména Lamine Jawo. Tomu nejprve první branka nebyla uznána, chvíli poté už se ale prosadil regulérně. U gólu Dominika Hollého na 2:0 si připsal i gólovou asistenci.

Video placeholder
Patrák vystřelil Pardubicím tři body

Pardubice vyhrály na pražské Dukle 2:0. Hostům se v první půli zranil důležitý hráč Michal Hlavatý, i přesto ale slavili tři body. Rozdílovou branku vstřelil Vojtěch Patrák, konečný výsledek určila vlastní branka v závěru. Dukla tak zůstává poslední.

Video placeholder
Základní část - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (8)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Doporučujeme

