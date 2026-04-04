SESTŘIH: Plzeň - Teplice 2:2. Neskutečný závěr plný zvratů! O remíze rozhodl Auta
To bylo drama! Plzeň doma ztratila body za remízu s Teplicemi 2:2, všechny branky přitom padly až po 80. minutě. Hosté dvakrát dokázali rychle reagovat na góly Viktorie, a tak ze hřiště favorita vezou cenný bod, který trefil v desáté minutě nastavení John Auta.
Západočechům nevyšel úvodní duel po dlouhé reprezentační přestávce a na třetím místě tabulky mají už pouze jednobodový náskok před čtvrtým Jabloncem. Teplice si v lize připsaly čtvrtou remízu po sobě a na kontě mají v sezoně už 11 nerozhodných výsledků, což je nejvíce v soutěži. V tabulce jim patří 12. místo.
Viktoria se před zápasem oficiálně rozloučila s nedávným dlouholetým kapitánem Lukášem Hejdou. Šestatřicetiletý obránce, který v zimě skončil v A-týmu, dostal od klubu zarámovaný dres s číslem dvě, s nímž hrával.
V úvodu zápasu hosté nedotáhli několik brejků a poté už diktovali tempo podle očekávání Západočeši. V sedmé minutě vystřelil Toure do nohou brankáře Trmala a Červ následně vypálil mimo.
Po necelé čtvrthodině hry se na hranici vápna uvolnil Toure, teplický gólman však vytáhl míč na roh. Trmal zasáhl i v 25. minutě, kdy vyrazil Ladrovu střelu k tyči z přímého kopu. Nedlouho poté zpoza vápna těsně minul Červ.
Dnešní kapitán Západočechů se nicméně zranil a po několika ošetřováních na přelomu poločasů musel ve 49. minutě přepustit místo Panošovi. Osmnáctiletý záložník se hned za čtyři minuty uvedl povedenou individuální akcí, obešel několik protihráčů, ale pak přízemním pokusem těsně minul.
Prostor mezi tyčemi netrefil ani v 58. minutě zpoza šestnáctky Hrošovský. Po hodině hry Trmal vyběhl, při odkopu míče trefil Sojku a dostal od rozhodčího Černého žlutou kartu. Z následného přímého kopu z výhodné pozice zamířil Ladra do horní části břevna.
Západočeši stupňovali tlak, neprosadil se ale ani Hrošovský, jehož povedený volej do horního rohu vytáhl Trmal. Domácí se trápili, k vedení jim pomohla až penalta. Jakubko ve vápně trefil do kolena Višinského a Krčík v 83. minutě z pokutového kopu odvážným dloubákem s pomocí břevna otevřel skóre. Slovenský obránce, který přišel do Viktorie v zimě z Karviné, potvrdil pozici suverénně nejproduktivnějšího zadáka soutěže, v ligové sezoně skóroval už podesáté.
Domácí náskok udrželi jen chvíli. Po centru z levé strany propadl balon po několika odrazech k Pulkrabovi a střídající útočník v 85. minutě z velkého úhlu dorážkou pod břevno překonal gólmana Wiegeleho.
V sedmé minutě nastavení sudí Černý po zásahu od videa a přezkoumání situace rovnou vyloučil hostujícího Lukáše Marečka za šlápnutí na lýtko protihráče, původně kapitánovi udělil jen žlutou kartu. Po následném přímém kopu a několika odrazech propálil Trmala střídající Kadlec a připsal si první soutěžní gól po příchodu do Plzně. Hosté reklamovali údajný útočný faul, sudí však trefu uznal.
Severočeši nicméně dokázali podruhé srovnat, tentokrát dokonce v oslabení. Ihned po rozehrání a dlouhém nákopu od Trmala domácí prohráli souboj ve vápně, balon se dostal k volnému Autovi a ten v desáté minutě nastavení přízemní střelou k tyči překonal Wiegeleho. Stejně jako Pulkrab se v sezoně nejvyšší soutěže trefil počtvrté. Plzeň sice bodovala potřinácté z posledních 14 vzájemných ligových duelů, doma nicméně s Teplicemi potřetí z minulých čtyř zápasů jen remizovala.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu