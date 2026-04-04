Výborný Jablonec, skvělý Jawo. Zlín už pro mě není zakletý, usmál se kouč Kozel
Ze Zlína většinou odjíždí zklamaný. Jeho týmy na zdejší Letné prohrávají, často s kopcem smůly. Tentokrát prožil Luboš Kozel s Jabloncem v neoblíbené fotbalové destinaci pohodové odpoledne. Hřála ho výhra 3:0 a velmi dobrý výkon v 28. kole Chance Ligy. Mezi jeho svěřenci vyčníval výtečný Lamin Jawo (1+1), bývalý hráč soupeře. „Potřebovali jsme ho, předtím se i na něm projevil ramadán,“ uvedl kouč. Severočeši rázně zametli se sérií tří prohraných zápasů v řadě.
Líbil se vám výkon ve Zlíně?
„Dosáhli jsme poměrně jasného vítězství a myslím, že i zaslouženého. Hlavně v první půli jsme podali dobrý výkon, byli jsme lepším týmem. Hráli jsme v pohybu, byli jsme nebezpeční. Dělali jsme domácím problémy náběhy útočných hráčů. První gól (Jawa) ještě neplatil, ale naštěstí jsme dali za chvilku jiný po rohu. Dostali jsme se do větší pohody. Jsem rád, že jsme výsledek podpořili i dobrým výkonem a zlomili jsme to. Třítýdenní pauza se na nás promítla pozitivně.“
Vám osobně se v Baťově městě nedaří. Máte to v hlavě?
„Vůbec nevím, kdy naposledy jsem tady vyhrál. Po dnešku už to pro mě ve Zlíně zakleté není.“ (úsměv)
Pochválíte neudržitelného Lamina Jawa?
„Pochválím. Má 1+1 a ještě mu neuznali jeden gól. Potřebovali jsme ho. V posledních utkáních to nebyl úplně on. Na těchto hráčích se projevil ramadán, ať chtějí, nebo ne. Štávu a energii neměli kde brát. Jeho výkon nám pomohl. Střídal kvůli křečím. I Eda Sobol odehrál možná nejlepší zápas, co je tady. Projevuje se na něm, že už je s námi delší dobu. Kondičně už vypadá líp a vydržel náročně celý zápas. Poprvé byl v základu Singhateh a byl velmi dobrý.“
Měl jste v plánu postavit trošku jinou sestavu, že?
„V pátek nám vypadli tři hráči. Sedláček s Novákem měli být v základu. Ráno jsme se dozvěděli, že je Filipovi Novákovi špatně a za hodinu jsme dostali stejnou informaci i o Ríšovi Sedláčkovi. Oba měli teplotu, zimnici. V týdnu byl nemocný i Lamin (Jawo). Nějaký vir tam asi byl. Báli jsme se, aby k nim v sobotu ještě někdo nepřibyl. Zranil se ještě Filip Štěpánek, který aspiroval na to, aby byl v základní sestavě. Ti, co zaskočili za ně, odehráli velmi dobrý zápas. Delší dobu chybí Polidar a Vakho šel po Dukle na operaci menisku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu