Skuhravý o sudím: Z toho jsem na mrtvici. Budu se chlapců ptát, jestli neměli strach
Pouze parádní dělovka pod břevno od Marka Havlíka, polonebezpečné šance ze standardních situací a tím to haslo. Prodloužená příprava Slovácka během reprezentační pauzy se do utkání 28. kola Chance Ligy v Liberci (1:2) nepromítla. A tak záchranná mise Romana Skuhravého opět vypadá těžší. „Z hlediska ofenzivy to byl náš nejhorší zápas,“ povzdechl si trenér (minimálně do neděle) 14. celku.
Byl Liberec jednoduše lepší než váš tým?
„Očekával jsem, že výkon Liberce bude takový. Měli jsme v plánu ale trochu víc kontrolovat hru, což se nám celý zápas nepovedlo. Když nás soupeř potrestal, neměli jsme zbraně na to, abychom mu to vrátili. Liberec má výborné mužstvo. Další utkání budou velice podobná a rád bych, abychom tam využili věci, které fungují. Z hlediska ofenzivy to byl náš nejslabší zápas, ale nebylo to tím, jak Liberec bránil. Ale bylo to tím, jak jsme byli nesebevědomí. Takhle nemůžeme uspět.“
Je to třeba i absencemi Michala Trávníka a Daniela Tetoura?
„Nejen. Je to sice kreativita v prostředku, ale chybí i výstavba Stoječevského, který je herně odvážný. Daleko víc se chlapců ale budu ptát, jestli to nebylo tím, že měli strach z chyby. To jsem z toho cítil. Dřeli jsme, pracovali jsme, vyrovnali jsme krásným gólem, ale i když jsem neviděl statistiky, tak musím říct, že to byl opravdu náš ofenzivně nejhorší zápas.“
Daniel Barát ale hru oživil, že?
„Je to tak. Daniel to měl poslední dobou těžké a nechci se k tomu vracet. Teď záleží na každém hráči. Dnes jsem byl strašně naštvaný na rozdíl mezi tím, jak do zápasu nastoupili Barát a Marinelli. Dokonce tak, že nevím, jestli mu dám ještě do konce šanci. Je mi jedno, kdo tam nastoupí. Když budou dělat věci ve prospěch mužstva, budou hrát. To platí i u Baráta.“
Jak jste spokojený s prací, co tým odvedl za prodlouženou reprezentační pauzu?
„Každý trénink je pro nás důležitý, ale mnohem důležitější je transfer do zápasu. Do reprezentační přestávky tam byl transfer hodně zajímavý. Měli jsme během pauzy určité zdravotní potíže a některé hráče na repre, ale bez výmluv. Hrozně rád bych vám ukázal rozdíl mezi zápasem a tréninkem, ale to jsou kecy. Ukázaná platí a ta je o víkendu. Blíží se konec sezony a je to pro silné kluky, vkrádají se tam všelijaké myšlenky. Jsme pořád ve stejné situaci, hrajeme o život, na tom se nic od začátku nemění. Chci udělat vše pro to, abychom se na konci května smutně neohlíželi, že jsme něco neudělali.“
Mluvíte o ustrašenosti, ale vidíte v hráčích ten oheň? Ve druhé půli jste měli pasáž, kdy se Liberec také zalekl…
„Nebudu se vyjadřovat k tomu, jak byl zápas sudím vedený v posledních dvaceti minutách. Více se nehraje, než hraje, z toho jsem na mrtvici. Hráči neví, jaký metr se používá, jestli se pouští ostrá hra, nebo ne. Ale to je jedno, náš přístup se opakuje už několikátý zápas. Když dá mužstvo první gól, je úplně jiné. Když je to remíza, nebo zkrátka saháme na body, jako na Spartě a dnes, najednou si mužstvo řekne: Ty vole, my tady můžeme něco udělat! Já to tak cítím a musím s tím něco udělat. Jinak cesta k záchraně bude krkolomná. Odskočili nám soupeři, což asi znamená dva zápasy navíc.“
Michaela Krmenčíka jste o půli stáhl z výkonnostních důvodů?
„Ne. Tahal ho přitahovač a nemohli jsme riskovat. Rád bych ho tam měl na druhou půli, chtěli jsme jen upravit presink.“
Vrátí se někdo z dalších marodů?
„Budeme na tom trpělivě pracovat. Dobře to vypadá u Trávníka. Uvidíme, co Ndubuisi. Na pozici wingbeků vnímám, že nejsme herně odvážní. Ale bez berliček - když budeme mít jedenáct hráčů, budeme hrát. Úplně v pohodě.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu