Perný den libereckých klenotů: strach o N‘Guessana i vykoupený smolař. Mahmic hodil dresem

SESTŘIH: Liberec – Slovácko 2:1. Krollis otevřel skóre, Havlík srovnal, rozhodl premiérově Diakité
Toumani Diakité se prosadil proti Slovácku
Euforie hráčů Liberce po brance Raimondse Krollise
Radoslav Kováč na lavičce Liberce
Toumani Diakité se prosadil proti Slovácku
Duel Slovácka s Libercem
Radoslav Kováč sleduje duel Liberce se Slováckem
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Na specializovaném webu Transfermarkt zahraničnímu libereckému triu Ange N’Guessan, Ermin Mahmic a Toumani Diakité svítí nejvyšší hodnoty v celém týmu. Jsou to klenoty, které si Slovan jednou (možná už v létě) přeje výrazně zpeněžit. A v sobotním duelu 28. kola Chance Ligy proti Slovácku (2:1) každý napsal svůj malý příběh, byť ne vždy povedený. N’Guessan musel odstoupit kvůli zranění, Mahmic se zase vztekal po střídání. „To už nezměníte,“ vzal to se smíchem Radoslav Kováč.

Hezky popořadě. Slovan poprvé po delší době herně přesvědčoval, se Slováckem vedl 1:0. Ale ne příliš dlouho. Toumani Diakité se rozhodl střelu Marka Havlíka odvrátit hodně naivně a riskantně, takže zkušený levák druhou nabídnutou šancí neopovrhnul. Smolný moment pro mladíka z Pobřeží slonoviny, který přitom zažívá nenápadně parádní sezonu.

Je mu čerstvě dvacet let a jen co se od letního příchodu trochu rozkoukal, skoro neslezl ze hřiště, odehrál čtrnáct zápasů. Coby defenzivně laděný záložník ihned vystrnadil ze sestavy Michala Hlavatého, nyní zůstal v sestavě i na úkor Vojtěcha Stránského. Vedle dua Mahmic-N’Guessan se o něm tolik nemluví, přitom žádný hráč v lize nevystihl na jaře 2026 více přihrávek než on. Práce Jana Nezmara a jeho skautů v Lotyšsku se evidentně vyplatila.

Mladík se ale v druhé půli spasil. Odražený míč napálil levačkou pod břevno, šlo o vítězný gól. „V sezoně udělal obrovský progres, každým zápasem roste. Zlepšil akceleraci ke druhým balonům, vše si bere nahoru. Má i výbornou střelu, levou i pravou. Trochu se vykoupil, byť chyby se stávají. Má obrovský potenciál,“ komentoval Radoslav Kováč.

Další „hvězdy“ napsaly trochu méně štastný příběh. Žádaný Ermin Mahmic, který před reprezentační pauzou a během ramadánu vypadal jako stín sama sebe, nastoupil proti Slovácku dravější, aktivnější, ale při snaze akci někdy efektně vyšperkovat ztrácel. „První půli byl skvělý, pak se trochu vytrácel. V reprezentaci hrál proti Belgii, pomohlo mu to. Vrátil se s tím, že se cítí skvěle,“ popsal kouč.

Problém pro Slovan: N’Guessanovo zranění

Jak ale poznamenal, reprezentant Rakouska do 21 let postupně ztrácel vliv na zápas a v 76. minutě šel ze hřiště. Nesl to nelibě. Kyselý obličej, naštvané posunky a nakonec na lavičce vztekle praštil s dresem. Mahmic je složitější povahy a v klubu s tím pracují, Kováč to nebral vážně. „To už nezměníte. On je speciální, má tuto bosenskou povahu a zároveň rakouskou disciplínu. Chce mít body, je naštvaný, když je nemá. Kdyby dal gól, je šťastný,“ řekl Kováč, byť přiznal, že střídání se mu příliš nepovedla.

To nejhorší odpoledne ale za sebou má Ange N’Guessan. Na francouzského stopera se valila chvála ze všech stran, třeba i od slávistického kouče Jindřicha Trpišovského. Před reprezentační pauzou si vybral slabší zápasy, nyní se opět nadechoval ke svému standardu, byť mu Michael Krmenčík v soubojích zády k bráně dával hodně zabrat. A právě při jednom takovém ve 40. minutě podklouzl, zdálo se, že to odneslo lýtko. Od té doby kulhal.

„Zahlédl jsem to, tak jsem byl raději připraven. Celý poločas jsem se ohlížel, jestli na mě někdo nehoukne z šatny, ať se mám převlékat,“ řekl Jan Mikula, který N’Guessana nakonec skutečně nahradil, ale až v 50. minutě. Francouz v neděli zamíří na vyšetření ultrazvukem, které by mělo odhalit rozsah zranění. V Liberci se samozřejmě před klíčovou částí sezony bojí toho nejhoršího. „Snad bude oukej, ale nechci spekulovat,“ pravil Kováč, na jehož tváři probleskla nervozita.

Pro připomenutí, jediní stoprocentně zdraví stopeři jsou pro Slovan momentálně Augustin Drakpé a právě veterán Mikula. V sezoně zaskočil i Lukáš Maspust. Mladý Bosňan Berbič je dlouhodobě mimo a do konce sezony nebude v pořádku ani Jan Knapík.

1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

