Perný den libereckých klenotů: strach o N‘Guessana i vykoupený smolař. Mahmic hodil dresem
Na specializovaném webu Transfermarkt zahraničnímu libereckému triu Ange N’Guessan, Ermin Mahmic a Toumani Diakité svítí nejvyšší hodnoty v celém týmu. Jsou to klenoty, které si Slovan jednou (možná už v létě) přeje výrazně zpeněžit. A v sobotním duelu 28. kola Chance Ligy proti Slovácku (2:1) každý napsal svůj malý příběh, byť ne vždy povedený. N’Guessan musel odstoupit kvůli zranění, Mahmic se zase vztekal po střídání. „To už nezměníte,“ vzal to se smíchem Radoslav Kováč.
Hezky popořadě. Slovan poprvé po delší době herně přesvědčoval, se Slováckem vedl 1:0. Ale ne příliš dlouho. Toumani Diakité se rozhodl střelu Marka Havlíka odvrátit hodně naivně a riskantně, takže zkušený levák druhou nabídnutou šancí neopovrhnul. Smolný moment pro mladíka z Pobřeží slonoviny, který přitom zažívá nenápadně parádní sezonu.
Je mu čerstvě dvacet let a jen co se od letního příchodu trochu rozkoukal, skoro neslezl ze hřiště, odehrál čtrnáct zápasů. Coby defenzivně laděný záložník ihned vystrnadil ze sestavy Michala Hlavatého, nyní zůstal v sestavě i na úkor Vojtěcha Stránského. Vedle dua Mahmic-N’Guessan se o něm tolik nemluví, přitom žádný hráč v lize nevystihl na jaře 2026 více přihrávek než on. Práce Jana Nezmara a jeho skautů v Lotyšsku se evidentně vyplatila.
Mladík se ale v druhé půli spasil. Odražený míč napálil levačkou pod břevno, šlo o vítězný gól. „V sezoně udělal obrovský progres, každým zápasem roste. Zlepšil akceleraci ke druhým balonům, vše si bere nahoru. Má i výbornou střelu, levou i pravou. Trochu se vykoupil, byť chyby se stávají. Má obrovský potenciál,“ komentoval Radoslav Kováč.
Další „hvězdy“ napsaly trochu méně štastný příběh. Žádaný Ermin Mahmic, který před reprezentační pauzou a během ramadánu vypadal jako stín sama sebe, nastoupil proti Slovácku dravější, aktivnější, ale při snaze akci někdy efektně vyšperkovat ztrácel. „První půli byl skvělý, pak se trochu vytrácel. V reprezentaci hrál proti Belgii, pomohlo mu to. Vrátil se s tím, že se cítí skvěle,“ popsal kouč.
Problém pro Slovan: N’Guessanovo zranění
Jak ale poznamenal, reprezentant Rakouska do 21 let postupně ztrácel vliv na zápas a v 76. minutě šel ze hřiště. Nesl to nelibě. Kyselý obličej, naštvané posunky a nakonec na lavičce vztekle praštil s dresem. Mahmic je složitější povahy a v klubu s tím pracují, Kováč to nebral vážně. „To už nezměníte. On je speciální, má tuto bosenskou povahu a zároveň rakouskou disciplínu. Chce mít body, je naštvaný, když je nemá. Kdyby dal gól, je šťastný,“ řekl Kováč, byť přiznal, že střídání se mu příliš nepovedla.
To nejhorší odpoledne ale za sebou má Ange N’Guessan. Na francouzského stopera se valila chvála ze všech stran, třeba i od slávistického kouče Jindřicha Trpišovského. Před reprezentační pauzou si vybral slabší zápasy, nyní se opět nadechoval ke svému standardu, byť mu Michael Krmenčík v soubojích zády k bráně dával hodně zabrat. A právě při jednom takovém ve 40. minutě podklouzl, zdálo se, že to odneslo lýtko. Od té doby kulhal.
„Zahlédl jsem to, tak jsem byl raději připraven. Celý poločas jsem se ohlížel, jestli na mě někdo nehoukne z šatny, ať se mám převlékat,“ řekl Jan Mikula, který N’Guessana nakonec skutečně nahradil, ale až v 50. minutě. Francouz v neděli zamíří na vyšetření ultrazvukem, které by mělo odhalit rozsah zranění. V Liberci se samozřejmě před klíčovou částí sezony bojí toho nejhoršího. „Snad bude oukej, ale nechci spekulovat,“ pravil Kováč, na jehož tváři probleskla nervozita.
Pro připomenutí, jediní stoprocentně zdraví stopeři jsou pro Slovan momentálně Augustin Drakpé a právě veterán Mikula. V sezoně zaskočil i Lukáš Maspust. Mladý Bosňan Berbič je dlouhodobě mimo a do konce sezony nebude v pořádku ani Jan Knapík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu