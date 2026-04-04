Šokovaná Plzeň selhala v závěru. Hyský: V kabině je ticho, cítili jsme se jako vítězové
Sobotní zápas 28. kola Chance Ligy byl z pohledu fanoušků Plzně jen pro otrlé povahy. Teplice se dostávaly jen minimálně k domácí bráně, jenže ze tří zakončení dvakrát skórovaly. Vždy z protiútoků poté, co Západočeši v závěrečném dramatu dotlačili míč do sítě. Poslední akcí srovnali hosté na konečných 2:2 a odvážejí si na sever Čech senzační bod. V kabině Viktorie bylo ticho, zcela zbytečná ztráta dvou bodů týmu komplikuje možný útok na stříbrnou Spartu.
Plzeň vystřelila dvanáctkrát na branku, v zápase jasně dominovala. Jenže z drtivé převahy na míči (71:29) bere na konci sobotního večera jediný bod za remízu 2:2. Jasně vypadající záležitost nakonec znamenala křepčení Teplic, které překvapivě obraly favorita a poslední akcí dlouhého nastavení srovnaly.
Penaltový úspěch Dávida Krčíka (10. zásah plzeňského stopera v sezoně) v 83. minutě nejprve rozjásal domácí fanoušky, kteří netrpělivě čekali na úvodní branku. Urputně bránící Teplice ale zareagovaly, když ze skrumáže před Wiegeleho brankou vytěžil vyrovnání střídající Matěj Pulkrab.
Plzeň sahala ještě jednou po kýžených třech bodech. Panošův centr chvíli poté, kdy sudí Dalibor Černý vyloučil po opakovaném zhlédnutí faulu na Hrošovského teplického kapitána Lukáše Marečka, dotlačil míč do brány v závěru nastavení Adam Kadlec.
Domácí si znovu vydechli, jenže místo oslavy tříbodového večera došlo na druhý šok zajímavého utkání. Teplice naposledy nakoply dlouhý balon před Floriana Wiegeleho, situaci domácí absolutně nezvládli. Míč vyplaval k Johnu Autovi a ten rozjásal hostující lavičku.
„Jsme velmi zklamaní, jakým výsledkem zápas skončil a co se dělo v závěrečné fázi zápasu. Cítili jsme, že jsme zápas vyhráli a ztratili koncentraci do posledního nákopu, ze kterého soupeř vyrovnal. V kabině je ticho, velký šok, jakým způsobem to proběhlo. Cítíme všichni, že jsme po výkonu, jaký jsme podali, ztratili velmi lacino dva body, které nám budou chybět,“ hlesl po zápase zklamaný trenér Plzně Martin Hyský.
Frťala: Jsou zápasy, na které v životě nezapomenu
„Měli jsme tam hodně situací, kdy jsme mohli dát gól, ale z toho posledního nákopu dostaneme branku,“ kroutil hlavou Patrik Hrošovský, který na domácí straně dohrával zápas s kapitánskou páskou.
Teplice vytěžily z minima naprosté maximum, vzhledem k plzeňské ležérnosti jim ale nakonec bod sluší a patří zcela právem. „Chutná to v podstatě jako vítězství, když na konci vyrovnáte a pak už se ani nezačne hrát. Po standardce (Plzeň dala druhý gól) jsem byl hodně rozčilený, viděl jsem tam ležet naše hráče. To mi přijde divné. Nevím, jak k tomu došlo. Zdravě nás to vyburcovalo a druhý gól jsme tam dotlačili. Ubojovali jsme to, mrzelo by nás, kdyby vyrovnání nepřišlo. Zasloužili jsme si to,“ řekl střelec první teplické branky Matěj Pulkrab.
Teplickým se nelíbila situace před druhou brankou, kdy byl po zásahu videa vyloučený kapitán Lukáš Mareček. „Všichni byli překvapení, že se rozhodčí vrátil k tomu faulu a byla z toho červená, pak jsme bohužel obdrželi branku. Mrzí nás ta karta, bude to pro nás oslabení. Jsou situace, které vás překvapí, tohle je jedna z nich. Ale zdůrazňuji, že ten zákrok jsem ještě neviděl,“ komentoval faul na Hrošovského teplický trenér Zdenko Frťala.
„V kabině jsem řekl hráčům, že jsou zápasy, na které v životě nezapomenu, tenhle bude jeden z nich. Bod je pro nás nesmírně cenný. Ti, co odešli dřív, přišli o hodně,“ dodal spokojený kouč poté, co jeho tým v závěrečném dramatu urval konečnou remízu.
Naopak Plzeň, která podobným způsobem ztratila už několikátý dobře rozehraný zápas v sezoně, má o čem přemýšlet. A už v neděli jede na těžký zápas do Edenu, kde ji prověří suverénně vedoucí Slavia.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu