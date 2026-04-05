Blázinec v Plzni: dvě teplické reakce a šokující ztráta. A kdy se vrátí marodi?

SESTŘIH: Plzeň - Teplice 2:2. Čtyři góly po 80. minutě, Auta v nastavení vystřelil hostům bod • Zdroj: isport.tv
Zklamaní hráči Plzně po ztrátě s Teplicemi
Zklamaní hráči Plzně po ztrátě s Teplicemi
Hráči Teplic na děkovačce po remíze proti Plzni
Zklamaní hráči Plzně po ztrátě s Teplicemi
Adam Kadlec v závěru střílí gól proti Teplicím
Hráči Plzně se radují z gólu Adama Kadlece
Hráči Teplic se radují z gólu proti Plzni
Fotbalisté Plzně vypálili v sobotním 28. kole Chance Ligy na teplického Matouše Trmala dvanáct střel (včetně Ladrova břevna), nakonec do sítě dotlačili dvě branky. Místo očekávané oslavy výhry a nastartování týmu po reprezentační pauze přišel šok – Teplice dvakrát zareagovaly, na konečných 2:2 vyrovnaly posledním nákopem dlouhého nastavení. Západočeši končili zápas rozladění, naopak hosté obrali favorita a křepčili radostí. Co všechno se v sobotu večer v Doosan Areně odehrálo?

Reakce zakopaných Teplic

Teplice třikrát vystřelily na bránu a slavily dva góly. Vždy do dvou minut zareagovaly na branku Plzně, vyrovnaly v samém závěru dramatického konce utkání. Plzeň šla podruhé do vedení, jenže hosté nakopli poslední balon před Floriana Wiegeleho a John Auta slavil vyrovnání na konečných 2:2. Domácí nechápali, jak dominantní zápas mohli probendit. Teplice se vesměs bránily, při nízkém držení balonu (21 procent) zvládaly vyrážet do rychlých brejků. „Rozhodla efektivita,“ zmínil po utkání kouč Zdenko Frťala.

Zranitelná Plzeň

Dvakrát doma vedli, soupeře ve statistikách absolutně přejeli. V konečném součtu ale ztratili dva důležité body. Způsobem, jaký je pro mužstvo plzeňského typu neakceptovatelný. Viktoria si nepohlídala dva ze tří nebezpečných míčů Teplic ve vlastním vápně. V poslední desetiminutovce dvakrát skórovala, jenže nedotáhla zápas do konce. Viktoria je v sezoně extrémně zranitelná – jasné zápasy ztrácela doma i před nástupem Martina Hyského (Jablonec, Slovácko, Hradec), pod novým koučem utrpěla mnoho bolavých ztrát venku (Jablonec, Slovácko, Zlín, MOL Cup v Karviné). „Ztráta koncentrace,“ shodovali se při hodnocení trenér Hyský i dohrávající kapitán Patrik Hrošovský.

Marodi, kde jste?

Plzni scházelo po reprezentační pauze sedm členů kádru, což je velmi vysoké číslo. Jako osmý přibyl na marodku kapitán Lukáš Červ, který si řekl o střídání kvůli problémům v oblasti kolene na začátku druhého poločasu. Zranění nepustilo do akce Amara Memiče, do plného tréninku se po operaci kolene teprve zapojí Matěj Vydra. Brzy se dá očekávat návrat Václava Jemelky, z lavičky šel do hry Karel Spáčil. K dispozici stále nejsou Salem Lawal, Matěj Valenta, Daniel Vašulín ani Jan Paluska. „Věřím, že většina z nich bude připravená v příštím týdnu,“ řekl kouč Hyský směrem k důležitému zápasu v Edenu, kam jede Plzeň v neděli vyzvat vedoucí Slavii.

Krčík na Panenku

Liga objevuje kanonýra. Kde? Mezi stopery. Urputné dobývání teplické branky ukončil Dávid Krčík. Slovenský stoper proměnil v závěru penaltu po faulu na Denise Višinského, balon uklidil do sítě ve stylu Antonína Panenky. Jeho dloubák se otřel o břevno, ale nakonec bezpečně zapadl do sítě. Krčík vstřelil už desátou branku v sezoně (na podzim sázel góly v dresu Karviné), aktuálně je nejlepším střelcem Plzně a v celkovém pořadí se dělí o druhou příčku za Tomášem Chorým. „Jsem za Dávida nesmírně rád,“ zmínil Hyský. Po vedoucí brance si viditelně oddechl. Jenže to netušil, že v divokém závěru padnou další tři branky a zápas skončí remízou 2:2.

Díky, kapitáne

Před výkopem došlo v Plzni na slavnostní událost. Fanoušci i vedení klubu poděkovali dlouholetému kapitánovi Lukáši Hejdovi. Z pozice stopera vstřelil 32 gólů, oslavil pět ligových titulů, v sobotu večer se definitivně rozloučil v Plzni s aktivní kariérou. Trošku v tichosti, jeho posledním startem za Viktorii zůstane vítězné utkání MOL Cupu proti olomouckým Novým Sadům. Kotel za bránou bývalému kapitánovi přichystal pěkné choreo, při rozhovoru byl Hejda naměkko. Západočeskému klubu zamávala velká osobnost kabiny, dlouholetý lídr defenzivy. „Díky, kapitáne,“ smekli diváci v kotli za bránou připraveným nápisem. Hejdovi se za povedenou kariéru sluší poděkovat a popřát mu hodně zdaru do další životní etapy. Ačkoliv ještě měl ligové nabídky, nakonec zůstává v Plzni v roli skauta. Fotbal už hraje „jen“ na amatérské úrovni za divizní Křimice.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (28)

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

