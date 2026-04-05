Blázinec v Plzni: dvě teplické reakce a šokující ztráta. A kdy se vrátí marodi?
Fotbalisté Plzně vypálili v sobotním 28. kole Chance Ligy na teplického Matouše Trmala dvanáct střel (včetně Ladrova břevna), nakonec do sítě dotlačili dvě branky. Místo očekávané oslavy výhry a nastartování týmu po reprezentační pauze přišel šok – Teplice dvakrát zareagovaly, na konečných 2:2 vyrovnaly posledním nákopem dlouhého nastavení. Západočeši končili zápas rozladění, naopak hosté obrali favorita a křepčili radostí. Co všechno se v sobotu večer v Doosan Areně odehrálo?
Reakce zakopaných Teplic
Teplice třikrát vystřelily na bránu a slavily dva góly. Vždy do dvou minut zareagovaly na branku Plzně, vyrovnaly v samém závěru dramatického konce utkání. Plzeň šla podruhé do vedení, jenže hosté nakopli poslední balon před Floriana Wiegeleho a John Auta slavil vyrovnání na konečných 2:2. Domácí nechápali, jak dominantní zápas mohli probendit. Teplice se vesměs bránily, při nízkém držení balonu (21 procent) zvládaly vyrážet do rychlých brejků. „Rozhodla efektivita,“ zmínil po utkání kouč Zdenko Frťala.
Zranitelná Plzeň
Dvakrát doma vedli, soupeře ve statistikách absolutně přejeli. V konečném součtu ale ztratili dva důležité body. Způsobem, jaký je pro mužstvo plzeňského typu neakceptovatelný. Viktoria si nepohlídala dva ze tří nebezpečných míčů Teplic ve vlastním vápně. V poslední desetiminutovce dvakrát skórovala, jenže nedotáhla zápas do konce. Viktoria je v sezoně extrémně zranitelná – jasné zápasy ztrácela doma i před nástupem Martina Hyského (Jablonec, Slovácko, Hradec), pod novým koučem utrpěla mnoho bolavých ztrát venku (Jablonec, Slovácko, Zlín, MOL Cup v Karviné). „Ztráta koncentrace,“ shodovali se při hodnocení trenér Hyský i dohrávající kapitán Patrik Hrošovský.
Marodi, kde jste?
Plzni scházelo po reprezentační pauze sedm členů kádru, což je velmi vysoké číslo. Jako osmý přibyl na marodku kapitán Lukáš Červ, který si řekl o střídání kvůli problémům v oblasti kolene na začátku druhého poločasu. Zranění nepustilo do akce Amara Memiče, do plného tréninku se po operaci kolene teprve zapojí Matěj Vydra. Brzy se dá očekávat návrat Václava Jemelky, z lavičky šel do hry Karel Spáčil. K dispozici stále nejsou Salem Lawal, Matěj Valenta, Daniel Vašulín ani Jan Paluska. „Věřím, že většina z nich bude připravená v příštím týdnu,“ řekl kouč Hyský směrem k důležitému zápasu v Edenu, kam jede Plzeň v neděli vyzvat vedoucí Slavii.
Krčík na Panenku
Liga objevuje kanonýra. Kde? Mezi stopery. Urputné dobývání teplické branky ukončil Dávid Krčík. Slovenský stoper proměnil v závěru penaltu po faulu na Denise Višinského, balon uklidil do sítě ve stylu Antonína Panenky. Jeho dloubák se otřel o břevno, ale nakonec bezpečně zapadl do sítě. Krčík vstřelil už desátou branku v sezoně (na podzim sázel góly v dresu Karviné), aktuálně je nejlepším střelcem Plzně a v celkovém pořadí se dělí o druhou příčku za Tomášem Chorým. „Jsem za Dávida nesmírně rád,“ zmínil Hyský. Po vedoucí brance si viditelně oddechl. Jenže to netušil, že v divokém závěru padnou další tři branky a zápas skončí remízou 2:2.
Díky, kapitáne
Před výkopem došlo v Plzni na slavnostní událost. Fanoušci i vedení klubu poděkovali dlouholetému kapitánovi Lukáši Hejdovi. Z pozice stopera vstřelil 32 gólů, oslavil pět ligových titulů, v sobotu večer se definitivně rozloučil v Plzni s aktivní kariérou. Trošku v tichosti, jeho posledním startem za Viktorii zůstane vítězné utkání MOL Cupu proti olomouckým Novým Sadům. Kotel za bránou bývalému kapitánovi přichystal pěkné choreo, při rozhovoru byl Hejda naměkko. Západočeskému klubu zamávala velká osobnost kabiny, dlouholetý lídr defenzivy. „Díky, kapitáne,“ smekli diváci v kotli za bránou připraveným nápisem. Hejdovi se za povedenou kariéru sluší poděkovat a popřát mu hodně zdaru do další životní etapy. Ačkoliv ještě měl ligové nabídky, nakonec zůstává v Plzni v roli skauta. Fotbal už hraje „jen“ na amatérské úrovni za divizní Křimice.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu