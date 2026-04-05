Selhání Zlína. Dostáváme neodpustitelné góly, štve kouče Červenku. Proč nevyužil mladíky?
Na jaře měli fotbalisté Zlína pár pozitivních záblesků, ovšem propadů je mnohem víc. Ten další přišel doma s Jabloncem (0:3), kdy svěřenci Bronislava Červenky neměli na soupeře nárok. „Byl to zápas o ničem. Za stavu 0:2 jsme nebyli schopní ničím reagovat,“ ulevil si zklamaný trenér. Nováčkovi Chance Ligy stále akutněji hrozí pád do skupiny o udržení.
Proč jste předvedli tak slabý výkon?
„Nebyli jsme důslední, koncentrovaní. V útočné i obranné šestnáctce. Když nebudeme hrát zodpovědně z hlediska prostoru, nebudeme získávat body. V posledních zápasech z toho dostáváme góly, jsou za tím triviální chyby jednotlivců. Jednou ji udělá ten, podruhé jiný. V obranné fázi necháme soupeře bez problémů zakončovat. V útočné stojíme na šestnáctce, místo abychom šli do ní a porvali se o to. Jablonec to měl od stavu 2:0 pod kontrolou a my jsme se nedostávali vůbec k ničemu.“
Máte pro laxnost v bránění vysvětlení?
„Nemám. Je to zodpovědnost každého hráče. Těch, co hrají osobku, i ostatních. Postavení při prvním inkasovaném gólu ze standardky bylo špatné. Prakticky to samé se stalo při třetím. Chybí nám Kuba Kolář, který držel obranu. V každém momentu byl naprosto koncentrovaný. Po jeho odchodu jsme dostali dvanáct gólů, z toho šest ze standardek. To o něčem vypovídá. Ostatní to nedokážou vzít na sebe a být lídry v šestnáctce.“
Drtí vás i marodka, že?
„Teď se to trošku nakupilo. V sestavě se musí udělat kompromisy, ale tak to v sezoně bývá. Musíme si s tím poradit. Jsou tam hráči, kteří mají ligové smlouvy. Musí to zvládnout. Jablonec maximálně zjednodušil hru, prvních dvacet minut nám to bouchal za záda a prakticky z každé takové situace jsme udělali rohový kop anebo autové vhazování. Neuhráli jsme balon pro naše hráče. Soupeř se čtyřmi pěti rohy dostal do tlaku a dal nám z toho velmi důležitý první gól.“
Zranil se vám mimo jiné první gólman Stanislav Dostál. Jeho náhradník Milan Knobloch úplně nezazářil, je podepsán pod třetí brankou, kdy po Zorvanově centru skočil do „tmy“.
„Milda musel naskočit místo Standy. Chytal ligu po dvou letech a kluci mu nepomohli. Obrana teď není jistá, z toho vychází celá naše hra. Pak nemají jistotu ani hráči vepředu. Bez zodpovědnosti nemůžeme získat už ani jediný bod. Dostáváme góly, které jsou neodpustitelné.“
Proč jste nedal za rozhodnutého stavu šanci mladíkům Bráneckému či Hellebrandovi?
„Uvažovali jsme i o tomto. Kali (Kalabiška) je ale dobrý v defenzivních standardkách. Nechtěli jsme tam zase dát dva hroťáky a myslet si, že něco změníme. Mohlo to dopadnout ještě hůř. Ale máte pravdu. Nic by se nestalo, kdyby tam šel Bránecký.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu