SESTŘIH: Baník - Slavia 0:2. Pražané jdou do nadstavby první, výhru řídili Chorý s Provodem
Fotbalisté Slavie ve 28. kole první ligy potvrdili roli favorita a v Ostravě zvítězili 2:0. Pražané rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili nejlepší střelec soutěže Tomáš Chorý z penalty a další český reprezentant Lukáš Provod. Obhájce titulu z Edenu udržel neporazitelnost v ligové sezoně a získal jistotu, že půjde do nadstavby z prvního místa v tabulce. V závěru domácí Matěj Chaluš neproměnil penaltu. Baník v lize se Slavií prohrál podesáté za sebou a zůstal na předposledním 15. místě.
Pražané po dlouhé reprezentační pauze nastoupili prakticky v nejsilnější možné sestavě a soupeř s nimi před vyprodaným stadionem dokázal držet krok pouze 20 minut. První nebezpečnou střelu si připsal ostravský Planka, bývalý gólman Slezanů Markovič jeho ránu ze střední vzdálenosti vyrazil nad břevno.
Vzdor Baníku po 23 minutách otupil pokutový kop. Rozhodčí Wulkan po zásahu od videa a přezkoumání situace u monitoru nařídil za Chalušovu ruku ve vápně penaltu, kterou Chorý jistě proměnil ve svůj 17. gól ligové sezony. Český reprezentant zůstal v nejvyšší soutěži při střelbě pokutových kopů stoprocentní.
Slavia se snažila hrát aktivně a v 25. minutě donutila soupeřek k hrubce v rozehrávce. I když už byl Jedlička venku z brány, Moses trefil pouze boční síť. Jedinečnou příležitost zahýbat vývojem utkání měl v 27. minutě domácí Gning. Po Holzerově centru sice z malého vápna už překonal hlavičkou Markoviče, toho však na brankové čáře zastoupil Holeš a odhlavičkoval míč do bezpečí.
Rozhodující pro osud utkání byl druhý gól. Hosté po autovém vhazování v 32. minutě snadno prošli z levé strany ostravskou obranou a Provod zblízka zavěsil pod břevno. Český reprezentant skóroval ve druhém kole po sobě.
Domácí za stavu 0:2 jakoby trochu ztráceli víru v úspěšný výsledek. V nastavení prvního poločasu měl třetí gól po standardní situaci na noze Chaloupek, ale brankář Jedlička na lajně jeho dorážku vyrazil.
Dvoubrankový deficit byl nad aktuální možnosti Slezanů. Slavia sice už ve druhé půli mírně ubrala z aktivity, ale domácí z toho ze hry vytěžili jedinou šanci. Gning šel po kolmé přihrávce v 70. minutě zprava sám na bránu, ale křížnou střelou o půl metru minul.
Na závěrečné drama mohl dvě minuty před koncem zadělat Chaluš. Při penaltě za Juráskovu ruku v šestnáctce mu však podklouzla noha a Markovič ránu doprostřed vyrazil. Slavia v lize zvítězila již posedmé za sebou, naopak Baník prohrál tři z posledních čtyř kol.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu