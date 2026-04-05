SESTŘIH: Sparta - Karviná 2:0. Letenští odskočili Plzni, trefili se Sonne a Mercado
Fotbalisté Sparty v 28. ligovém kole porazili Karvinou 2:0. Letenští na druhém místě tabulky nadále ztrácejí na vedoucí Slavii 10 bodů, třetí Plzni odskočili na osm bodů. V prvním poločase skóroval Oliver Sonne, po přestávce přidal pojistku John Mercado. Osmí Slezané v úvodním zápase po vypuknutí korupční aféry nezlomili jarní krizi, v novém kalendářním roce získali z osmi kol jediný bod.
Pražané oplatili soupeři podzimní porážku 1:2. Sparta prohrála čtyři z předchozích pěti soutěžních zápasů, v lize ale bodovala podeváté z posledních 10 kol. Karviná minule v nejvyšší soutěži na jaře po sérii šesti porážek poprvé bodovala, na remízu z Olomouce ale nenavázala.
Slezané hned na úvod vystrčili růžky. Kačor snadno utekl Sörensenovi, jeho centr do šestnáctky však obránci zblokovali. Za domácí odpověděl v 15. minutě kapitán Haraslín, který z přímého volného kopu ze střední vzdálenosti přímo ohrozil branku a Neuman jeho ránu k tyči vyrazil na roh.
Hrál se otevřený fotbal, karvinský Ezeh v nadějné pozici zakončil vysoko nad. Letenští byli aktivnější, většinu akcí táhli přes Haraslína. Jeho úniky hosté párkrát zastavili skluzem na poslední chvíli. Martinec zamířil těsně vedle, a když pak Haraslín postupoval sám na brankáře, Skyba mu míč opět vypíchl.
Sparta však přece jen tlak v závěru prvního poločasu využila. Po standardce se ve 43. minutě prosadil Sonne a svou druhou trefou v české lize otevřel skóre. Slezané mohli bleskově vyrovnat. Kačorova dalekonosná střela se od břevna odrazila do tyče a brankář Surovčík měl štěstí, že se při druhém odrazu včas vyhnul a nedal si vlastní gól.
Po přestávce byl opět v hlavní roli Haraslín. Nejprve ve 48. minutě stál tváří v tvář gólmanu Neumanovi, ale dostal se k němu příliš blízko a nedokázal ho prostřelit. Při dalším nájezdu se přes dva stopery neprosadil k zakončení.
Druhé uklidňující branky se však favorit přece jen dočkal. Po rozehraném rohovém kopu se do míče v 67. minutě zdálky opřel Mercado a svůj výkon korunoval pátým gólem v české lize. Zároveň zopakoval branku z podzimního vzájemného souboje.
Pražané se radovali ještě jednou, když Kuchta v akci střídajících hráčů uvolnil Kadeřábka a bývalý reprezentant překonal Neumana. Asistent však odmával ofsajd, což potvrdilo i přezkoumání videorozhodčího, branka tak neplatila. Sparta doma v lize počtvrté za sebou zvítězila, prohrála tam jediný z 14 duelů v sezoně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu