Předplatné

SESTŘIH: Sparta - Karviná 2:0. Letenští odskočili Plzni, trefili se Sonne a Mercado

Video placeholder
John Mercado poslal Spartu do dvougólového vedení
Vladimír Neuman si na střelu Johna Mercada sáhl, ale nevytěsnil ji
Oliver Sonne otevřel na Letné skóre
Rozhodčí Karel Rouček v duelu Sparty s Karvinou
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (49)

Fotbalisté Sparty v 28. ligovém kole porazili Karvinou 2:0. Letenští na druhém místě tabulky nadále ztrácejí na vedoucí Slavii 10 bodů, třetí Plzni odskočili na osm bodů. V prvním poločase skóroval Oliver Sonne, po přestávce přidal pojistku John Mercado. Osmí Slezané v úvodním zápase po vypuknutí korupční aféry nezlomili jarní krizi, v novém kalendářním roce získali z osmi kol jediný bod.

Pražané oplatili soupeři podzimní porážku 1:2. Sparta prohrála čtyři z předchozích pěti soutěžních zápasů, v lize ale bodovala podeváté z posledních 10 kol. Karviná minule v nejvyšší soutěži na jaře po sérii šesti porážek poprvé bodovala, na remízu z Olomouce ale nenavázala.

Slezané hned na úvod vystrčili růžky. Kačor snadno utekl Sörensenovi, jeho centr do šestnáctky však obránci zblokovali. Za domácí odpověděl v 15. minutě kapitán Haraslín, který z přímého volného kopu ze střední vzdálenosti přímo ohrozil branku a Neuman jeho ránu k tyči vyrazil na roh.

Hrál se otevřený fotbal, karvinský Ezeh v nadějné pozici zakončil vysoko nad. Letenští byli aktivnější, většinu akcí táhli přes Haraslína. Jeho úniky hosté párkrát zastavili skluzem na poslední chvíli. Martinec zamířil těsně vedle, a když pak Haraslín postupoval sám na brankáře, Skyba mu míč opět vypíchl.

Video placeholder

Sparta však přece jen tlak v závěru prvního poločasu využila. Po standardce se ve 43. minutě prosadil Sonne a svou druhou trefou v české lize otevřel skóre. Slezané mohli bleskově vyrovnat. Kačorova dalekonosná střela se od břevna odrazila do tyče a brankář Surovčík měl štěstí, že se při druhém odrazu včas vyhnul a nedal si vlastní gól.

Po přestávce byl opět v hlavní roli Haraslín. Nejprve ve 48. minutě stál tváří v tvář gólmanu Neumanovi, ale dostal se k němu příliš blízko a nedokázal ho prostřelit. Při dalším nájezdu se přes dva stopery neprosadil k zakončení.

Druhé uklidňující branky se však favorit přece jen dočkal. Po rozehraném rohovém kopu se do míče v 67. minutě zdálky opřel Mercado a svůj výkon korunoval pátým gólem v české lize. Zároveň zopakoval branku z podzimního vzájemného souboje.

Pražané se radovali ještě jednou, když Kuchta v akci střídajících hráčů uvolnil Kadeřábka a bývalý reprezentant překonal Neumana. Asistent však odmával ofsajd, což potvrdilo i přezkoumání videorozhodčího, branka tak neplatila. Sparta doma v lize počtvrté za sebou zvítězila, prohrála tam jediný z 14 duelů v sezoně.

KonecLIVE
#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

