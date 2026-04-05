Chorý dráždil Ostravu! Faul, VAR, penalta Slavie, žlutá pro Trpišovského, hecování kotle...
Po třítýdenní pauze najela Chance Liga zase do svého zápasového módu – a nutno dodat, že v obvyklém režimu. Minimálně co se slávisty Tomáše Chorého týče. S nadsázkou řečeno, také v Ostravě se reprezentační útočník v neděli těšil velké „popularitě“. Ve velikonočním šlágru (2:0 pro mistra z Prahy) byl hlavním aktérem dění. Chorý výborným výkonem a proměněnou penaltou pomohl k pohodové výhře i k nalomení soupeře včetně vyprodaných tribun.
Hned v 8. minutě naštval Tomáš Chorý tribuny vyprodaného vítkovického stadionu, když šel do vzdušného souboje s Danielem Holzerem, levý wingbek zůstal ležet, protože dostal loktem do hlavy. Měl ji sice dost nízko a dvoumetrový forvard si dělal místo kolem sebe, nicméně o faul se jednalo. Sudí Jakub Wulkan nedovolený zákrok neodpískal.
O deset minut později už Chorého evidentní žduchnutí do Michala Frydrycha viděl, protestujícímu kouči Slavie Jindřichu Trpišovskému navíc udělil žlutou kartu za nesportovní chování. V tu chvíli se patnáct tisíc lidí dostalo do varu, emoce propukly naplno.
A ještě víc hned nato, když Chorý reklamoval ruku v ostravském vápně. Reprezentační hrot si našel centr Samuela Isifeho, líznul ho hlavou na bránu a domácí stoper Matěj Chaluš jej nešťastně zasáhl rukou, kterou měl hodně od těla.
Wulkan stoprocentní penaltu neviděl, nicméně VAR ho správně opravil a Chorý suverénně poslal z pokutového kopu Pražany do vedení 1:0. Kolega z národního týmu Martin Jedlička skočil na druhou stranu, neměl šanci. Nejlepší kanonýr Chance Ligy běžel slavit svou 17. trefu k zaplněnému sektoru fanoušků SKS.
„Jasná penalta, shodli jsme se na tom okamžitě,“ přikyvoval v televizním studiu expert Oneplay Antonín Rosa. „Tady ani nepotřebujete video, bylo to vidět i na reakci Matěje Chaluše,“ doplnil jej David Kalivoda.
Baník následně neuhlídal autové vhazování, kdy Mojmír Chytil jednoduše sklepl balon Lukáši Provodovi a favorit zvýšil na 2:0. Slezané navíc mohli být rádi, že Abdullahi Bewene nedostal krátce před poločasovou přestávkou druhou žlutou kartu za ruku ve tváři Davida Juráska.
Vedoucí celek tabulky kontroloval duel, přesto příznivci FCB z Chorého v klidu nebyli. Po 70 minutách se na něj pískalo a hanlivě skandovalo za souboje s Frydrychem a Karlem Pojezným, po kterých zůstal ležet na perfektně připraveném trávníku. Jednatřicetiletý fotbalista se na kotel usmíval, hecoval dav za bránou v černém oblečení gesty, až jej rozhodčí Wulkan pro jistotu stopnul.
To bylo vše. Ani pokažená penalta Matěje Chaluše v úplném závěru, kterou zneškodnil Jakub Markovič, už nevířila tolik vášně jako Chorý, jenž opustil bojiště za doprovodu vulgárních nadávek v nastaveném čase. I díky němu však Vršovičtí míří za obhajobou titulu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu