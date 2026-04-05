Mihálik kosí soupeře. A vulgární fanoušek? Asi to byl ten, co tak točil šálou, smál se
Před reprezentační pauzou srazil Baník (1:0), teď dokonce dvěma góly složil na lopatky Bohemians (2:0). Ondřej Mihálik prožívá nejhezčí časy v sezoně. Konflikt s fanouškem, který mu sprostě nadával, je zapomenutý. „Dneska jsem ho neslyšel. Asi to byl ten, co tak hodně točil šálou,“ usmál se dobře naložený hradecký střelec.
V prvním poločase dorazil do brány vyraženou střelu Vladimíra Daridy. Po pauze si na ofsajd lajně převzal chytrý pas od Samuela Dancáka a náramně zakroucenou střelou k tyči sebral „klokanům“ šanci na body. Malšovická aréna bouřila, skandovala jméno probuzeného kulometčíka.
Mihálik poprvé v kariéře trefil v lize dvě branky v jednom utkání. „Cítil jsem, že mám formu. Odměnou jsou dva góly. Prolomil jsem to. Navíc Bohemka a Pardubice jsou jedinými tymy v lize, kterým jsem gól ještě nedal. Čili další zlom,“ vyprávěl.
Po předchozím utkání s Baníkem na něj vulgárně hulákal vlastní fanoušek. Co proto dostal od trenéra Davida Horejše. Byla z toho scéna, která měla dohru. Mihálik navíc na toto téma obsáhle promluvil pro deník Sport a web iSport.
„Už mu nechci zvedat popularitu. Rozhovorem pro váš deník jsem to téma uzavřel. A že se mě zastal trenér? Jsem rád. Bylo to hezké gesto,“ odvětil.
Třeba to zabralo. Zastání od nadřízeného potěší, vyléčí šrámy na duši. „Mojí povinností je se hráče zastat. Ten člověk v hledišti vůbec nevěděl, jaké měl Ondra úkoly. Ale já to vím. Proto jsem se s ním pohádal. Jestli to Ondrovi pomohlo, je to super. Udělal bych to znovu,“ řekl Hořejš.
Najednou je to jiný Ondra
Mihálikovy velikonoční navštívenky do sítě Bohemians ho nepřekvapily. „I na tréninku vidíme, že najednou je to jiný Ondra. Fotbal je o hlavě. To všichni víme. Rozhodl zápas s Baníkem, dnes vstřelil další dva nádherné góly. Moc pomohl týmu.“
Pro Horejše je Mihálik momentálně číslem na hrotovou pozici. I proto, že skvěle pracuje, citlivě spouští presink, navíc s ním spoluhráči rádi hrají. Dovede jim udělat prostor, kolikrát za ně zabrat v defenzivě. „Spadlo to z něj. Má moji důvěru,“ pravil hradecký trenér.
Východočeši se nadechli k závěrečnému sprintu. Proti Bohemians zapsali třetí výhru ve čtyřech zápasech a poprvé v ročníku vpadli do skupiny o titul. Jsou šestí o skóre před Olomoucí.
„Otevřeli jsme dveře do top šestky. Už předtím jsme tam mohli být, ale nikdy jsme to nezvládli. Až teď. Být ve skupině o titul je něco, k čemu vzhlížíme. Není to naše povinnost, ale chtíč dostat se tam, je veliký. Navíc máme jen dva body na páté místo, proč nepokukovat výš,“ vypíchl Ondřej Mihálik.
Pokud zůstane ve stejném nastavení i ve zbývajících třech kolech (Slovácko, Slavia, Teplice), naděje Hradce na setrvání v elitní společnosti se raketově zvednou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu