Trpišovský: Pravidlo o ruce v obličeji se zneužívá, na Chorého nemůže být hon
Možná sám čekal v Ostravě v rámci 28. kola Chance Ligy větší šichtu než relativně klidnou výhru 2:0, víceméně jasnou už po prvním poločase. „Vážím si výkonu, který snesl parametry,“ pochvaloval si trenér Slavie Jindřich Trpišovský kulisy tříbodového zisku po netradičně dlouhé reprezentační pauze. „Byl tady fantastický terén, na české poměry až neuvěřitelný. Teď budeme fandit Baníku, aby zvládl svou misi,“ dodal Slezanům kouč vítěze základní části naději do zbytku sezony.
V jakém stavu se vám po náročných zápasech a zasloužených oslavách vrátili reprezentanti, kteří působili suverénně?
„Musím říct, že přišli fakt skvěle nastavení i připravení. První společný trénink s nimi jsme měli ve čtvrtek, zatímco my jsme trénovali od pondělka. Ve středu měli volno, i když Provi (Lukáš Provod) byl na stadionu, ve čtvrtek se připojili ostatní. Přinesli pozitivní emoce, na to jsme trošku spoléhali. Povedlo se jim to, navíc tentokrát hrály pro nás časy i místo. Kluci hráli oba zápasy v Praze, neměli cestování, je to obrovský rozdíl oproti zahraničním hráčům, kteří cestovali. Přetížení měl akorát Chaly (Štěpán Chaloupek), jinak někteří hráli jen část druhého zápasu. To je vždycky podstatný rozdíl. Únava se tolik nekumuluje. Jsou šťastní, že to zvládli, přenesli si to i do tréninků. Ve čtvrtek jsme měli jen záběhový trénink, až v pátek taktický. A tam se nám povedlo sladit věci, protože každý hraje trochu jinak. Nejdřív byly znát trošku jiné návyky, postupem času už to vypadalo fakt dobře. Byli uvolnění, šlo vidět, že se na to dlouho chystali.“
Kdo třeba?
„Například pro Tomáše Holeše to byl vrchol kariéry, chtěl se dostat na mistrovství světa, mluvil o tom během každé reprezentační pauzy. Tihle kluci, kteří už zažili EURO, Champions League i tituly, to byla poslední věc, která jim chyběla. Místo velké euforie jsem na nich viděl to, že si všechno užívají. Spadlo to z nich.“
Proč střídal v poločase Štěpán Chaloupek?
„Z výkonnostních důvodů určitě ne, hrál skvěle na Gninga, který je výborný ve hře tělem a v uhrávání prvních míčů. On byl jediným z reprezentantů, na kom se podepsaly trochu stopy. Hrál sto dvacet minut, ještě v sobotu byl místo něj v sestavě Honza Bořil. Chaly cítil zadní stehenní svaly, byl hodně unavený. Ale chtěli jsme využít jejich laufu a pozitivních emocí. Věděli jsme, že tady budou důležité standardky, ve kterých se Baník v poslední době strašně zlepšil. Dává z nich góly a nedostává, ani proti nim nejsou šance. Bóřa vypadal taky dobře, Vlčák (Tomáš Vlček) mohl taky hrát, ale vsadili jsme na Chalyho. Z preventivních důvodů jsme ho ale v poločase raději stáhli.“
Už je jisté, že jste vyhráli základní část. Co to pro vás znamená?
„Myslím si, že důležitá je spíš cesta k tomu. Jinak samozřejmě máte lepší výchozí pozici pro nadstavbu, ale vážím si toho, jak to zvládáme a neprohráváme. V jednu chvíli jsme si na podzim prošli hodně složitým obdobím, jak výkonnostním, tak zdravotním. Nevypadalo to s námi v půlce podzimu dobře, ale sedíme tady a jsme bez porážky. Tým funguje, patří mu kredit. Má sílu.“
Tomáš Chorý má zase kvalitu v zahrávání penalt, nebojíte se, že jednou přijde nešťastný moment?
„Samozřejmě mám, žádný strom neroste do nebe. (smích) Nic není nekonečné, všechno jednou skončí. Vzpomněl jsem si na to u penaltového rozstřelu. Nechci to zakřiknout, ale kdo ho vidí na tréninku. Provedení a mentálně nastavená hlava ho k tomu předurčuje. Klidný nejsem nikdy, ale jste klidnější, když máte takového exekutora. Vlasta Daníček jich proměnil myslím jednadvacet, pak taky nedal. Jednou se to stane, ale čím později, tím lépe.“
Mají však někteří vaši hráči zapotřebí hodně polehávat a kácet se na trávník?
„Nerozděloval bych to na naše hráče, spíš bych to bral na celou ligu. Když vidím Gninga, jak leží po některých situacích, bavili bychom se zase o tomhle... Všeobecně se více leží. Myslím si, že se hodně zneužívá pravidlo o obličeji. Kterýkoli hráč tam cítí kontakt, padá a je to pokaždé pískané. V poslední době jsme s klukama v realizáku koukali na to, že v Evropě tyhle situace přestali pískat. Což je dobře, protože pak je těžké pro rozhodčí rozlišit opravdový úder, nebo jen letmý kontakt. Všichni si asi pamatujeme doby, kdy se nepískalo nic, dokud vám netekla v obličeji krev. Osobně mi to strašně vadí, hodně se u toho všeobecně rozčiluju. Musí to být nastaveno jednotně. Když se dívám na fotbaly, je více faulů po kontaktech s obličejem než s nohama, takže určitě je to téma. Nemyslím si však, že by to některý tým dělal více, nebo méně. Všichni chceme vidět co nejvíc fotbalu a co nejméně přerušení. S tím souhlasím, ale nemyslím si, že by to tady v Ostravě jeden či druhý tým využíval nebo zneužíval méně. I po derby byl Choras tématem, jestli měl, nebo neměl dostat žlutou kartu.“
A podle vás?
„Jakoby souhlasím, na druhou stranu jsou na něj někdy zákroky, které nebývají vůbec posuzované. Dostane třeba loktem do obličeje a není to ani faul, nemůže na něj být nějaký hon. Ve Zlíně na něj nebyly písknuté čtyři zákroky. Ano, musíme hlídat jeho zákroky, ale i zákroky na něj. Jak vidíme, je důležitý i pro národní tým. Je silný v hlavě, musí to ustát, má vnitřní klid. Každá proměněná penalta vás posílí, stejně jako na vás každá neproměněná zanechá nějaké stopy. Viz Matěj Chaluš tady s Kodaní. Láďa Krejčí jich dal tolik, pak najednou v rozstřelu taky nepromění. To jsou ty vypjaté situace, Tomáš je však silný v koncentraci. Uzavírá se do sebe, neřeší okolí.“
S postupem na mistrovství světa ožívá téma náročnosti letní přípravy, Mexiko bude oproti německému EURO pro vaše hráče úplně jiná dimenze...
„Máte pravdu, řeším to v sobě už dva nebo tři měsíce. Tenkrát jsme něco řešili, týkalo se to i nás. Hned druhý den přišel Přéma Kovář se Standou Teclem s informací, že na reprezentační kemp bude cestovat kolem deseti našich hráčů. Hodně nás to zasáhne. V Americe vás čeká jet lag, největší minus pro nás vidím v tom, že se tam budou zápasy hrát ve čtyři, pět, šest hodin ráno. To znamená, že hráči si přetočí své hodiny. Do přípravy půjdeme bez nich, ale máme s tím ve Slavii fakt velkou zkušenost. Zase se těším třeba na jiné věci.“
Na jaké?
„V prvním kempu budeme mít hráče, které si stáhneme, a s nimi budeme mít více možností pracovat. Více se jim věnujete během přípravných zápasů i u videa. Poznáte pak třeba Kričfalušiho, Planku, Vlčka a další. Pro kluky to bude větší šance, někteří by se tam třeba nedostali, ale takhle dostanou prostor a můžou se prokousat do kádru nebo bližší rotace. Určitě je to teď téma, hodně nad tím přemýšlíme. Kluci můžou jít v tomto nastavení v Americe dál, nevíme, kdy se nám vrátí. Můžou jít pak rovnou do ligy bez volna, je možné, že na některé v průběhu sezony dopadne minikrize. Budeme to řešit, kádr na léto už skládáme. Dopadne to tak, že na začátku budeme mít širší kádr a ke konci přestupního okna pak budeme muset možná kluky poslat na hostování. Záležet bude i na zdravotním stavu nebo nabídkách, je tam strašně hodně proměnných.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu