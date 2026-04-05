Smetana: Je potřeba se zamyslet, zvednout prst a být kritický. Proč šel Chaluš na penaltu?
Několikrát zmínil, že na hře Baníku mu scházelo i větší odhodlání. Mužstvo Ondřeje Smetany drželo s fotbalisty Slavie krok jen v první půlhodině, druhý gól sešívaných ho však totálně otupil. V druhé půli se už duel víceméně dohrával, hosté si tak odvezli do Edenu celkem poklidnou výhru 2:0 ve 28. kole Chance Ligy. „Musíme uznat, že jsme hráli proti kvalitnímu týmu. Hráli jsme proti účastníkovi Ligy mistrů, což bylo vidět. To si musíme přiznat,“ povzdechl si Smetana.
Čekali jste, že Slavií víc potrápíte?
„Rozhodla první gólová situace, kdy se zápas lámal a pak bohužel nešel na naši stranu. My jsme tomu nešli naproti. Slavii jsme nechtěli dát hloubku za námi. Soupeři jsme dali až moc velký prostor a on umně využíval typologii, kterou na to měl. Využíval prostory za námi, chtěl nás trhat, dostat pod tlak a do finální třetiny. My jsme na to měli reagovat úplně jinak. Byly pasáže, kdy jsme byli v kompaktním postavení a míče jsme měli. Jenže nedisciplinovaností nebo netrpělivostí se lehce vytáhneme, změníme postavení ve středním bloku a soupeři dáme moc prostoru.“
Z toho pramenila v úvodním poločase penalta i hromada rohů. Souhlasíte?
„Z relativně vyrovnaného průběhu se zápas zlomil, pak už to bylo mnohem těžší. Druhý poločas moc k hodnocení není, bylo to hodně rozkouskované. Takové utkání máme vyhrát 1:0 nebo ho hrát alespoň 1:1. Prostě to odbouchat, být v nízkém bloku a především kompaktní. Nemůžu si pomoct, prostě jsme tomu měli jít víc naproti. Samozřejmě ale víme, jaký soupeř přijel. I přesto si myslím, že jsme měli být víc odhodlaní, stmelení, kompaktní, důraznější a důslednější.“
V závěru jste mohli snížit, ale penaltu jste neproměnili. Proč šel na ni zrovna Matěj Chaluš?
„V té situaci jsme řešili hlavně Jirku Boulu, který si říkal o střídání. Potřebovali jsme jen vědět, jestli to může dohrát, chtěli jsme ho mít na hřišti. Nakonec jsme to nechali na hráčích. Vidíte, že všichni určení už na hřišti nebyli. V Hradci penaltu dal, věřil si na ni a chtěl to vzít na sebe. My samozřejmě můžeme do toho vstoupit, ale na hřišti jsou hráči. Máme tam mnoho zkušených, kteří si to mají určit, vzít balon a proměnit.“
Jak jste spokojený s výkonem Ondřeje Kričfalušiho, který nastoupil ve středu zálohy? Nepřemýšlel jste, že byste ho v závěru místo střídání zatáhl na stopera?
„O střídání si řekl. I Frýďa (Michal Frydrych) měl nějaké problémy, už v prvním poločase jsme do toho možná měli sáhnout. V plánu bylo, že Kričfu zatáhneme, ale z reprezentačního srazu měl nějaké problémy. Bohužel nám z toho vyskočil, nicméně Frýďa byl pak už lepší než v prvním poločase. Posuny, vystoupení i hloubku najednou korigoval lépe.“
Doufali jste, že slávistickým reprezentantům dojde v závěru šťáva?
„Nebylo to něco, na co jsme spoléhali, ale po těch úterních emocích to hrát roli mohlo. Jenže museli bychom je do toho víc donutit. Jde vidět, že ti hráči kvalitu mají. Zase ukázali svůj standard, takže si myslím, že to roli nehrálo.“
Dennis Owusu zatím pod vámi neodehrál ani minutu. V čem je problém?
„Když jsem přišel, měl nějaké manko. Postupně se z toho dostává, ale my jsme v situaci, ve které potřebujeme mít všechny hráče stoprocentně připravené. Problém je i v tom, že v současném rozestavení máme jen jedno křídlo nebo jednoho střeďáka navíc. Reagujeme spíš na typologii týmů a jejich silné stránky. Když jsem přišel, Dennis nebyl v situaci, že by byl použitelný od začátku. Ostatně si myslím, že v Baníku hrál od první minuty snad jen jeden zápas. V tréninkovém procesu na něm vidíme progres a zlepšení. Přednost však dostávají jiní.“
Jak teď budete po psychické stránce pracovat s mužstvem, jehož manko je na třinácté místo už pětibodové?
„Musíme pracovat konzistentně, nic jiného dělat nemůžeme. I po zápase se Slavií si máme co vytýkat, protože jsou věci, které se opakují a na které musíme být víc důrazní. I po tomhle zápase je potřeba se zamyslet, zvednout prst, být kritický a důrazný. Každopádně nemůžeme vidět všechno jen černě. Musíme pracovat, dobře si to vyhodnotit a být objektivní, věcní a nároční. Jiná cesta nevede. Nezačneme panikařit a všechno házet do koše, jen je potřeba si to vyhodnotit, v úterý zas přijít a pracovat konzistentně.“
Vsuvka na závěr, v minulosti jste trénoval i druhou nebo třetí ligu. Jste překvapený, jaká kauza v českém fotbale v minulém týdnu propukla?
„Co vám mám říct? Žijeme tady v tom, tyto věci se dějí několik let a teď se divíme, že to tady je? Měli jsme se bavit o zápase, ale chápu vás. Myslím si, že ve vedení fotbalu jsou zodpovědní lidé, kteří to viděli X let. Nemělo se to dostat do takové fáze. Videí, která tady kolovaly na sociálních sítích a všude možně, bylo za ta léta hodně. Každý jsme se s tím potkali, jak na úrovni druhé, tak třetí ligy. Ale po tomhle zápase, kdy jsem zklamaný a naštvaný, ani nemám kapacitu vám o tom vyprávět.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu