Předplatné

Priske o kritice fanoušků: Je dobře, že mají názor. Baráž? Velký respekt trenéru Koubkovi

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta – Karviná 2:0. Letenští odskočili Plzni, trefili se Sonne a Mercado • Zdroj: isportTV
John Mercado poslal Spartu do dvougólového vedení
Vladimír Neuman si na střelu Johna Mercada sáhl, ale nevytěsnil ji
Rozhodčí Karel Rouček v duelu Sparty s Karvinou
Kotel Sparty reagoval na korupční kauzu Karviné
Oliver Sonne otevřel na Letné skóre
21
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (5)

V úterý na Letné sledoval, jak jeho Dánsko padá jako favorit v baráži mistrovství světa s českými Lvy. Nečekaně, bolestně. „Výsledkem jsem byl zklamaný,“ přiznal Brian Priske, kouč Sparty, pár dnů po velkém střetu. Jeho tým právě ve 28. kole Chance Ligy udolal Karvinou 2:0, pomohl si standardními situacemi, ale dál řeší potíže se zraněními. Sám od sebe promluvil také o kritice fanoušků, kteří hráčům ukázali nespokojenost choreem ve stylu: Kdo si nezaslouží rudý dres, ať ho nenosí.

Trenére, co vám baráž ukázala?
„Začal bych gratulací celému českému fotbalu, dávám velký respekt trenéru Koubkovi a jeho realizačnímu týmu i hráčům. Je to obrovský úspěch, vnímal jsem, že pro celý národ to byl problém, nedostal se na mistrovství dvacet let. Moc se těším, až se budu dívat. Dánsko mělo šance, které mohlo proměnit, ale hlavní důraz dávám na to, co dokázali Koubek a jeho hráči.“

Čím zdolali vaše národní mužstvo?
„Byla tam obrovská touha, disciplína, naučili mě, že mentalita českého týmu je jeho TOP kvalita. Po celých sto dvacet minut i při penaltách, tam bylo vidět, jak stojí blízko u sebe. Tohle je česká liga, Češi to v sobě mají.“

V baráži hrály velkou roli standardní situace. Proti Karviné jste z nich skórovali dvakrát. Jsou opravdu tak zásadní zbraň?
„Už jsem to říkal několikrát, jsou velmi důležité v Evropě i v české lize. Jablonec v tomto kole dával, mám dojem, dva góly, po standardkách, Plzeň se také prosadila. Je dobře, že tady máme Jacka Wilsona jako specialistu. V posledním týdnu měl hodně práce, bylo potřeba zase zajet tu rutinu s hráči. Jsem rád, že jsme za to zase dostali odměnu, i když bych chtěl vidět více gólů z otevřené hry. Proti Karviné jsme však měli dvě až tři šance, které jsme měli proměnit.“

To se nezdařilo. Potíží jsou i zdravotní problémy, ze zápasu odstoupil Jaroslav Zelený. Jak je to s dalšími marody?
Jhoanner Chávez je dál zraněný, není to dobré. U Petera Vindahla čekáme na další posudek od lékařů, ale musím přiznat, že to není pozitivní, stejně jako u Emmanuela Uchenny. Strašně rád bych dal přímou odpověď, ztratili jsme několik důležitých hráčů, dobrých kluků, ale blíž k tomu nemám co říct.“

Nejsme spokojení s tím, kde se nacházíme

U Uchenny jde pořád o stejné zranění? Problémy se opakují.
„Je to tak, pořád tam cítí bolest. Pokoušeli jsme se ho dostat zpátky na hřiště, ale po zápase s Alkmaarem se mu to zase zhoršilo. Nejsem úplně optimistický v tom, že by nastoupil do konce sezony.“

Do jejího závěru budete bojovat o druhé místo. Cítíte, že se vaše situace po výhře nad Karvinou a remíze Plzně s Teplicemi vylepšila?
„Naše vítězství je velké pozitivum. Uhráli jsme nějaké body na Plzeň, na druhou stranu jsme pořád deset bodů za Slavií a naše práce je prostě snížit ten náskok a bojovat do úplného konce a také udržet distanc za námi. Také potřebujeme více dostat do týmu ten nový systém, to je můj úkol, moje zaměření.“

Video placeholder

V čem je to složité?
„Musíme dělat další kroky, nejsme spokojení s tím, kde se nacházíme, jak se vyvíjí celá sezona. Musím každý den tlačit na hráče. Viděl jsem transparent s dresem, který vyvěsili fanoušci, je dobré, že mají svůj názor, moje odpovědnost je, abychom udělali kroky, o kterých jsem mluvil. Musíme tlačit na hráče, abychom byli silnější.“

Užijete si Velikonoce?
„Budu tady sám, rodina ve čtvrtek odjela. Dal jsem klukům dva dny volna, ve středu se zase budeme hlásit do práce, abychom najeli na plnou rychlost.“

KonecLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (5)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů