Priske o kritice fanoušků: Je dobře, že mají názor. Baráž? Velký respekt trenéru Koubkovi
V úterý na Letné sledoval, jak jeho Dánsko padá jako favorit v baráži mistrovství světa s českými Lvy. Nečekaně, bolestně. „Výsledkem jsem byl zklamaný,“ přiznal Brian Priske, kouč Sparty, pár dnů po velkém střetu. Jeho tým právě ve 28. kole Chance Ligy udolal Karvinou 2:0, pomohl si standardními situacemi, ale dál řeší potíže se zraněními. Sám od sebe promluvil také o kritice fanoušků, kteří hráčům ukázali nespokojenost choreem ve stylu: Kdo si nezaslouží rudý dres, ať ho nenosí.
Trenére, co vám baráž ukázala?
„Začal bych gratulací celému českému fotbalu, dávám velký respekt trenéru Koubkovi a jeho realizačnímu týmu i hráčům. Je to obrovský úspěch, vnímal jsem, že pro celý národ to byl problém, nedostal se na mistrovství dvacet let. Moc se těším, až se budu dívat. Dánsko mělo šance, které mohlo proměnit, ale hlavní důraz dávám na to, co dokázali Koubek a jeho hráči.“
Čím zdolali vaše národní mužstvo?
„Byla tam obrovská touha, disciplína, naučili mě, že mentalita českého týmu je jeho TOP kvalita. Po celých sto dvacet minut i při penaltách, tam bylo vidět, jak stojí blízko u sebe. Tohle je česká liga, Češi to v sobě mají.“
V baráži hrály velkou roli standardní situace. Proti Karviné jste z nich skórovali dvakrát. Jsou opravdu tak zásadní zbraň?
„Už jsem to říkal několikrát, jsou velmi důležité v Evropě i v české lize. Jablonec v tomto kole dával, mám dojem, dva góly, po standardkách, Plzeň se také prosadila. Je dobře, že tady máme Jacka Wilsona jako specialistu. V posledním týdnu měl hodně práce, bylo potřeba zase zajet tu rutinu s hráči. Jsem rád, že jsme za to zase dostali odměnu, i když bych chtěl vidět více gólů z otevřené hry. Proti Karviné jsme však měli dvě až tři šance, které jsme měli proměnit.“
To se nezdařilo. Potíží jsou i zdravotní problémy, ze zápasu odstoupil Jaroslav Zelený. Jak je to s dalšími marody?
„Jhoanner Chávez je dál zraněný, není to dobré. U Petera Vindahla čekáme na další posudek od lékařů, ale musím přiznat, že to není pozitivní, stejně jako u Emmanuela Uchenny. Strašně rád bych dal přímou odpověď, ztratili jsme několik důležitých hráčů, dobrých kluků, ale blíž k tomu nemám co říct.“
Nejsme spokojení s tím, kde se nacházíme
U Uchenny jde pořád o stejné zranění? Problémy se opakují.
„Je to tak, pořád tam cítí bolest. Pokoušeli jsme se ho dostat zpátky na hřiště, ale po zápase s Alkmaarem se mu to zase zhoršilo. Nejsem úplně optimistický v tom, že by nastoupil do konce sezony.“
Do jejího závěru budete bojovat o druhé místo. Cítíte, že se vaše situace po výhře nad Karvinou a remíze Plzně s Teplicemi vylepšila?
„Naše vítězství je velké pozitivum. Uhráli jsme nějaké body na Plzeň, na druhou stranu jsme pořád deset bodů za Slavií a naše práce je prostě snížit ten náskok a bojovat do úplného konce a také udržet distanc za námi. Také potřebujeme více dostat do týmu ten nový systém, to je můj úkol, moje zaměření.“
V čem je to složité?
„Musíme dělat další kroky, nejsme spokojení s tím, kde se nacházíme, jak se vyvíjí celá sezona. Musím každý den tlačit na hráče. Viděl jsem transparent s dresem, který vyvěsili fanoušci, je dobré, že mají svůj názor, moje odpovědnost je, abychom udělali kroky, o kterých jsem mluvil. Musíme tlačit na hráče, abychom byli silnější.“
Užijete si Velikonoce?
„Budu tady sám, rodina ve čtvrtek odjela. Dal jsem klukům dva dny volna, ve středu se zase budeme hlásit do práce, abychom najeli na plnou rychlost.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu