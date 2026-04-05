Karviná poprvé od kauzy v akci: změna na dresu i vzkaz od fanoušků Sparty. Co Šigut?
Snažili se vypořádat s negativní pozorností, která se v posledních dnech stočila nejen do Slezska. Karvinští fotbalisté odehráli první ligové utkání od vypuknutí korupční a sázkařské aféry. V neděli večer padli ve 28. kole Chance Ligy na letenském stadionu se Spartou 0:2. „Situace nás samozřejmě ovlivnila,“ poznamenal asistent Pavel Němec, jenž nahradil na lavici vykartovaného Marka Jarolíma.
Fanoušci Sparty si rýpli do karvinského klubu už před třicátou minutou. Na tribuně za brankou vyvěsili transparent, který vlál ve větru až do konce nedělního zápasu. Na bílém podkladu stál vzkaz: „Vítáme farmu SKS – Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“
Karviná se zapletla do korupčního a sázkařského skandálu, který vypuknul v českém fotbale 24. března. Mezi podezřelé patří Jan Wolf, primátor města, které je vlastníkem klubu.
Asistent Němec zpočátku kolem tématu na tiskové konferenci jen lehce našlapoval. „Chápu otázku, nerad bych zabíhal do větších podrobností. Tohle je dotaz na management klubu,“ namítl diplomaticky.
Přesto v dalších odpovědích byl víc konkrétní. „Hráči i trenéři čteme noviny, víme, co se o nás píše, a do jaké kauzy je klub zapojený. Další věci ale neřešíme, soustředíme se na naši práci,“ podotkl.
Kabinu negativní pozornost údajně tolik neovlivnila. „Chtěli jsme to vytlouct z hlavy a koncentrovat se na vlastní výkon. Výsledky nebyly dobré ani před kauzou, nemělo to na nás dopad,“ řekl záložník Sebastian Boháč. „Možná vás překvapím, ale v kabině jsme v posledních dnech nevypozorovali nějaké rozladění. Hráči se soustředí na fotbal a nálada v týmu není tak nízká, jak byste si mohli myslet,“ doplnil Němec, jenž v minulosti působil také u mládeže Slavie.
V reálu ale nastaly u Slezanů nejméně dvě viditelné změny. Hráči nastoupili na letenském stadionu v bílých dresech, na nichž chyběla loga dvou sponzorů. OKD a Chance totiž v návaznosti na kauzu ukončily s klubem spolupráci. Na hrudi se tak objevilo srdce a MFK Karviná.
Dalším vynuceným zásahem byla absence křídelníka Samuela Šiguta, s nímž Etická komise FAČR zahájila disciplinární řízení a prozatím mu pozastavila činnost. Adam Januszek, tiskový mluvčí Karviné, nejprve přímý dotaz na 23letého hráče utnul s tím, že tohle téma zůstane bez komentáře.
Jenže Němec, asistent trenéra, do toho sympaticky vstoupil: „Myslím, že tohle můžeme říct. Sam je mimo tým a má individuální plán.“ Na obou stranách hřiště se tak tentokrát pohybovali především Albert Labík a Pavol Kačor.
Je jasné, že Karviná bude dále v napětí. Nejen kvůli kauze, ale také kvůli sportovním výsledkům. V jarní části ligové sezony stále čeká na vítězství, v tabulce se nachází na osmém místě s tím, že od skupiny o záchranu je dělí už pouhé tři body.
„Jsme si vědomi toho, že situace je nepříznivá. Snažíme se ji zvrátit a věřím, že do dalších bojů budeme nachystaní. Všichni sledujeme tabulku, jdeme níž a níž, a určitě se chceme vyhnout skupině o udržení a skončit minimálně v té prostřední,“ zakončil Němec.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu