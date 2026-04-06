Ščasný: Slavia má na českou ligu silný kádr. Sparta? V létě ji čeká hodně práce
Neuhnuli z vítězné cesty ani po reprezentační pauze. Fotbalisté Slavie získali tři body na hřišti ostravského Baníku (2:0), čímž stvrdili triumf v základní části Chance Ligy. „Je to absolutně zasloužené. Slavia má ze všech mužstev nejvyrovnanější výkony,“ poznamenal v tradičním ligovém hodnocení zkušený trenér Zdeněk Ščasný, který se věnoval střelci Tomáši Chorému, situaci ostravského Baníku, letním úkolům Sparty nebo neuvěřitelnému selhání Plzně.
Slavia opanovala základní část, ale navíc ještě ani neprohrála. To je fantastická bilance, že?
„Souhlasím, tohle se nepovede každý rok. Odpovídá tomu i náskok na prvním místě, který je naprosto zasloužený. Sparta ztrácí deset bodů, Plzeň dokonce osmnáct. To je opravdu hodně, až neuvěřitelné a dominantní.“
Jaké jsou důvody?
„Nejdůležitější je, že Slavia zvládla těžké zápasy se Spartou a v Plzni. Navíc na rozdíl od minulých sezon se vyvarovala ztrát ve venkovních zápasech. Byla nejstabilnější, nezakolísala.“
Co za tím konkrétně stojí?
„Naprostá vyrovnanost výkonů. Síla kádru, který je kvalitní – na naši ligu, což pořád opakuji. Dál nadstandardní forma opor. Chorý má neuvěřitelný střelecký potenciál, Provod je za mě možná nejlepší hráč ligy. Herně i chováním, je to osobnost.“
Tomáš Chorý proměnil proti Baníku už osmnáctou penaltu v řadě. O čem to vypovídá?
„Zahrává to pořád jinam, nemá svoji stranu, aby se dal přečíst. To ukazuje, že je zakončovatel, střelec, a že má pevné nervy. Proměňuje jednu za druhou, což je úžasné.“
Dohromady už má sedmnáct branek v této sezoně, je suverénně nejlepším střelcem ligy.