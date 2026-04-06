Ščasný: Slavia má na českou ligu silný kádr. Sparta? V létě ji čeká hodně práce

SESTŘIH: Sparta – Karviná 2:0. Letenští odskočili Plzni, trefili se Sonne a Mercado
Sparťanští fotbalisté se radují z parádní trefy Johna Mercada v duelu proti Karviné
Vladimír Neuman si na střelu Johna Mercada sáhl, ale nevytěsnil ji
John Mercado poslal Spartu do dvougólového vedení
John Mercado poslal Spartu do dvougólového vedení
John Mercado poslal Spartu do dvougólového vedení
Rozhodčí Karel Rouček v duelu Sparty s Karvinou
Rozhodčí Karel Rouček v duelu Sparty s Karvinou
Pavel Šťastný
Chance Liga
Neuhnuli z vítězné cesty ani po reprezentační pauze. Fotbalisté Slavie získali tři body na hřišti ostravského Baníku (2:0), čímž stvrdili triumf v základní části Chance Ligy. „Je to absolutně zasloužené. Slavia má ze všech mužstev nejvyrovnanější výkony,“ poznamenal v tradičním ligovém hodnocení zkušený trenér Zdeněk Ščasný, který se věnoval střelci Tomáši Chorému, situaci ostravského Baníku, letním úkolům Sparty nebo neuvěřitelnému selhání Plzně.

Slavia opanovala základní část, ale navíc ještě ani neprohrála. To je fantastická bilance, že?
„Souhlasím, tohle se nepovede každý rok. Odpovídá tomu i náskok na prvním místě, který je naprosto zasloužený. Sparta ztrácí deset bodů, Plzeň dokonce osmnáct. To je opravdu hodně, až neuvěřitelné a dominantní.“

Jaké jsou důvody?
„Nejdůležitější je, že Slavia zvládla těžké zápasy se Spartou a v Plzni. Navíc na rozdíl od minulých sezon se vyvarovala ztrát ve venkovních zápasech. Byla nejstabilnější, nezakolísala.“

Co za tím konkrétně stojí?
„Naprostá vyrovnanost výkonů. Síla kádru, který je kvalitní – na naši ligu, což pořád opakuji. Dál nadstandardní forma opor. Chorý má neuvěřitelný střelecký potenciál, Provod je za mě možná nejlepší hráč ligy. Herně i chováním, je to osobnost.“

Tomáš Chorý proměnil proti Baníku už osmnáctou penaltu v řadě. O čem to vypovídá?
„Zahrává to pořád jinam, nemá svoji stranu, aby se dal přečíst. To ukazuje, že je zakončovatel, střelec, a že má pevné nervy. Proměňuje jednu za druhou, což je úžasné.“

Dohromady už má sedmnáct branek v této sezoně, je suverénně nejlepším střelcem ligy. 

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

