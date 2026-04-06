Irving o MS: Při postupu bylo ve Skotsku zemětřesení. Jakou má šanci na nominaci?
V zimě zmizel z West Hamu United, kde paběrkoval. Vybral si Spartu. Velkým důvodem byla i touha po cestě na mistrovství světa, kde si jeho Skotsko zahraje stejně jako česká reprezentace. Sparťan Andrew Irving v poslední nominaci byl, byť se na plac nedostal. V letenském týmu si však drží stabilní pozici, což přes jednu výraznou chybu ukázal i při výhře 2:0 nad Karvinou - a proto i naději na mundial.
Poslední utkání reprezentace jste strávil na lavici. Jaká je teď vaše pozice směrem k nominaci?
„Bylo pro mě pozitivní, že jsem byl před dvěma týdny nominován na kemp. Z rozhovorů, které jsem tam vedl, cítím, že mám velkou šanci. Samozřejmě to teď záleží hlavně na mně – musím tady na Spartě podávat konzistentní výkony. Hrát za Skotsko je pro mě obrovská čest a nastoupit na mistrovství světa by bylo ještě víc. Je to moje jasná ambice.“
Co dělá s vaší zemí postup na šampionát?
„Je to šílené. Když si vzpomenu na zápas, ve kterém jsme postoupili, ta atmosféra na stadionu byla nepopsatelná. Dokonce se říkalo, že v okolí stadionu bylo zaznamenáno malé zemětřesení z toho hluku a radosti fanoušků.“
Česko jede po dvaceti letech, vy dokonce poprvé od Francie 1998.
„Celá země tím žije, všichni se snaží udělat maximum, aby se na zápasy do Ameriky dostali. Po tak dlouhé době je to pro Skotsko obrovská věc a všichni jsou nadšení.“
Proti Karviné jste opět rozhodli ze standardních situací, na nichž se podílíte. Kde se bere tato zbraň?
„Je to něco, do čeho vkládáme hodně úsilí a hodně to trénujeme. Musím zmínit svého skotského parťáka Jacka Wilsona z realizačního týmu, se kterým na tom hodně pracujeme. V poslední době se ukazuje, že jsme ve standardkách silní. Je to nesmírně důležité, protože ne každý zápas je tak otevřený, aby vám dovolil skórovat ze hry. Když máte tuhle sílu v ofenzivních i defenzivních standardkách, může vám to přinést úspěch.“
Takže v Praze jste spokojený?
„Naprosto jsem si ji zamiloval. Cítím se v týmu skvěle, klub je fantastický a fanoušci jsou úžasní. Atmosféra při domácích zápasech je něco, co si moc užívám a neberu to jako samozřejmost. Teď navíc začíná být hezké počasí, tak doufám, že se trochu opálím.“