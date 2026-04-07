Preciadův kumpán i opak je univerzální voják. Priske: Hraje tam, kde ho potřebujeme
Po rohu si vyměnil balon s Hugem Sochůrkem, kouli si postrčil levačkou do středu a takzvaně utaženou placírkou ji poslal do vzdálenějšího horního rohu. Vladimír Neuman měří bez čtyř centimetrů dva metry, na míč si sáhl, ale zastavit ho nestačil. John Mercado v ten moment jasně demonstroval: Já jsem král zápasu Sparty s Karvinou. Na place byl při výhře Letenských nad MFK 2:0 dominantní, pracovitý, přesný. Roste.
Když se na Spartě zeptali Angela Preciada na Johna Mercada, letní posilu, pronesl svou kouzelnou angličtinou. „Angelo disco, John home.“
Tak zhodnotil přístup svůj i krajanův k fotbalu. Ač byli až do lednového Preciadova odchodu do Brazílie blízcí kumpáni, střapatý čertík přesně vystihl jejich rozdílnost. On je živel ve všech směrech, Mercado - ač o pět let mladší - působí mnohem vyzráleji, neřádí po Praze, přijímá rozličné role, hraje týmově.
A od průšvihu v Alkmaaru, kde nastoupil jako střídající a byl právem kritizován, čím dál lépe. V posledních týdnech je tahounem mančaftu.
„Líbí se mi. Jde o to, že pracoval. I dozadu, což nebylo vždycky na sto procent. Byl aktivní, v pohybu, nabízel se. Má výborné zakončení, centry do pytle za obranu, je lahůdka se na to dívat,“ řekl expert Sportu Zdeněk Ščasný. „Kritika bývala i na Birmančeviče, že jde spíš dopředu a zpátky ne. Dneska musejí pracovat všichni nahoru a zpět, takže výhrady byly asi oprávněná.“
Jednoznačně nejlepší byl Ekvádorec v odvetě s Alkmaarem, formu potvrdil i v neděli, kdy pomohl udolat Karvinou univerzálností i precizní trefou jeho interesantní levačkou. Ostatně čísla sbírá poctivě, i když trochu nenápadně, nyní je v lize na pěti trefách a čtyřech asistencích. Boduje každých 178 minut, to je slušné numero.
„Jak zapadl? Musím říct, že od prvního dne, co přišel, ukazuje TOP mentalitu, velmi tvrdě pracuje, snaží se zlepšovat. Je to hráč, který poslouchá, co mu říkáme, aby mohl jít nahoru,“ popsal rozvoj třiadvacetiletého Ekvádorce trenér Brian Priske po střetu s Karvinou. „Poté, co odešel jeho kamarád Angelo, posouvá se do popředí, přebírá víc odpovědnosti,“ naznačil.
Srovnání krajanů se nabízí nejen kvůli koučovým výrokům. V lecčems jsou si podobní: výbušní, rychlí, fyzicky velmi dobře nachystaní, k tomu techničtí. Umí zahrát tvrdě, což vyzdvihoval už po Preciadově příchodu sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Jihoamerická kvalifikace o mistrovství světa je někdy drsná,“ vykládal. K tomu i emotivní.
Ekvádorec je univerzální voják
Právě s tím měl Preciado problémy. V lize odkopal za Spartu sedmatřicet zápasů, v nichž byl dvakrát vyloučen a desetkrát napomínán. Mercado (v národním mužstvu se zatím zabydluje, při posledním srazu proseděl oba zápasy s Nizozemskem a Marokem na lavici) je při dvaadvaceti startech na třech žlutých kartách, toť značný rozdíl.
Diferenci najdete také ve využitelnosti. První z nich fungoval jako pravý wingbek, zvládl by (samozřejmě) i klasického krajního obránce na své straně. Na křídle už to bylo horší, jakoby mu chyběl prostor, kam by se mohl rozběhnout, neměl tolik místa jít do tahu, což byla jeho zásadní přednost.
Druhý je schopný fungovat v klasickém Priskeho rozestavení 3 - 4 - 3 i v nynějším, kdy Sparta usoudila, že je potřeba zesílit střed zálohy a přešla (po Brücknerovsku řečeno) na čtverku vzadu.
Tady jsou jeho pozice, místa, na nichž je využitelný.
Levé křídlo: Sem se postavil například ve druhém poločase proti Karviné, kdy byl na špici útoku Jan Kuchta a na pravém křídle Joao Grimaldo.
Levý bek: I tady zvládne naskočit ve chvíli, kdy defenzivní seskupení čítá čtyři muže. Proti Karviné se sem přesunul z pravého křídla po nuceném odstoupení Jaroslava Zeleného, jenž musel ze hry už po necelé půlhodině. „Vidím mezi nimi rozdíl, John je ofenzivnější,“ popsal Priske.
Pravé křídlo: Tady se fandům Sparty zamlouvá podle všeho nejvíc. Využije svůj tah i dynamiku při přechodu ze strany na střelu levou nohou. Podobně jako kapitán Lukáš Haraslín u druhé lajny - jen v obráceném gardu.
Levý wingbek: V tuto chvíli není tento post totálně (jak by řekl trenér „Franz“ Straka) zásadní. V aktuálním systému jde o klasického obránce, v předchozím rozestavení byl naopak velmi důležitý. Mercado v něm většinou zaskakoval při zdravotních problémech Matěje Ryneše a nutnosti umístit Zeleného na levého stopera.
Mercado je univerzální voják. „Hraje tam, kde zrovna potřebujeme, na levé i pravé straně. Myslím, že v tom je jeho síla,“ ocenil kouč.
Mercado ve Spartě:
|Statistika
|Karviná
|Celá sezona
|Zápasy
|-
|22
|Minuty
|94
|1598
|Góly
|1
|5
|Asistence
|0
|4
|Střely / na bránu
|2 / 1 (50 %)
|2,37 / 33,3 %
|xG
|0,06
|4,06 / 0,23
|Přihrávky / úspěšnost
|38 / 28 (74 %)
|30,53 / 76,9 %
|Dlouhé pasy / úspěšnost
|4 / 1 (25 %)
|1,8 / 53,1 %
|Centry / úspěšné
|2 / 0
|4,62 / 32,9 %
|Přihrávky do horní třetiny / úspěšnost
|4 / 3 (75 %)
|2,48 / 77,3 %
|Přihrávky do šestnáctky / úspěšnost
|4 / 1 (25 %)
|4,22 / 42,7 %
|Driblinky / úspěšnost
|7 / 3 (43 %)
|5,52 / 57,1 %
|Souboje / úspěšnost
|19 / 12 (63 %)
|20,33 / 46,3 %
|Hlavičkové souboje / úspěšnost
|1 / 0
|2,52 / 44,4 %
|Žluté karty
|0
|3
|Červené karty
|0
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu