Darida a Amerika? Mihálik: Byl by sám proti sobě, kdyby nejel, je to jednou za život
Vladimír Darida postoupil s národním týmem na mistrovství světa. Na začátku druhého poločasu roztáhli fanoušci Hradce Králové transparent s nápisem: Mise splněna. Vláďo díky! Z hlediska klubové historie šlo o mimořádný zápis. V příštích týdnech se bude řešit veteránova účast na mundialu. Kývne v případě zájmu? „Kdyby ne, byl by sám proti sobě,“ prohodil spoluhráč Ondřej Mihálik.
„Votroci“ sebrali z rozbitého hřiště tři body po vítězství nad Bohemians a odškrtli si dva úkoly: poprvé se vyšvihli do elitní šestky a Ondřej Mihálik oslavil nedávné devětadvacáté narozeniny dvěma góly, což se mu na profesionální úrovni povedlo poprvé v kariéře. „Prolomil jsem to. Navíc Bohemka a Pardubice jsou jedinými tymy v lize, kterým jsem gól ještě nedal. Čili další zlom,“ vesele vyprávěl probuzený střelec.
Největší pozornost však na sebe strhnul Vladimír Darida. Zcela logicky. V Hradci hraje první sezonu, přesto přepsal klubovou kroniku, respektive do ní učinil čerstvý zápis. Pětatřicetiletý záložník se stal prvním hráčem působící v Hradci Králové v základní sestavě reprezentace. Navíc s ní i postoupil na šampionát. V klubu si úspěchu kapitána extrémně považují.
„Jsme hrdí, že je Vláďa součástí klubu. Je to obrovský úspěch pro celý český fotbal. Pogratulovali jsme mu, udělali jsme mu pěkné přivítání,“ říkal trenér David Horejš.
Darida bude muset otevřít peněženku a několik bankovek vložit do klubové kasy. Jenže se neví kolik. V hradeckém sazebníku, celkem logicky, položka za účast v základní sestavě reprezentace dosud chyběla. „Pokladník Víza (brankář Patrik Vízek) ji musí vypsat,“ rozesmál se hradecký kouč. Částku se šéf kabiny dozví tento týden.
Národní tým se na šampionát kvalifikoval v úterý po hororové koncovce s Dánskem. Ve středu se už Darida hlásil na tréninku, byť se s ním počítalo až další den. „Byl v kabině na masáži,“ přitakal Mihálik.
Byl by sám proti sobě, kdyby nejel
V Hradci nebylo tématem, že by kapitána po náročné barážové šichtě šetřili. Trenérský štáb s ním počítal do základní sestavy v bitvě proti Bohemians. „Ani náznakem jsme neuvažovali, že by Vláďa nehrál. Ve středu už byl na tréninku, ve čtvrtek se zapojil kompletně. Navíc v prvním zápase proti Irsku se moc neunavil,“ narážel Horejš na poločasové střídání. „ S Dánskem už jo. To byl Vláďa, kterého známe z Hradce. Moc jsem mu přál úspěch, nakonec byl důležitou součástí týmu. Po postupu únava zmizela rychleji. Jsem rád, že nám pomohl k dalšímu ligovému vítězství.“
Trenérova poslední věta sedí. V prvním poločase se Darida utrhl obránci, ve vápně se dostal ke střele. Brankář Reichl ji sice stihl vyrazit, ale z následné dorážky otevřel zápasový účet Mihálik. „Po Vláďově ráně gólmanovi míč vypadl, chvíli jsem měl strach, že dorážím z ofsajdu, ale pak jsem se otočil a u brankové čáry viděl Čermuse (Čermáka). To jsem byl v klidu.“
Před baráží se dlouhé týdny dopředu řešil Daridův návrat. Do Hradce za ním přijeli trenér Miroslav Koubek s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem. Učinili mu nabídku. Ke konci února hráč řekl ano. Je vysoce pravděpodobné, že podle stejného scénáře se pojede i nyní. Nominace na mistrovství světa v Severní Americe bude odtajněna ke konci května.
Po zápase s Bohemians měli přítomní novináři o Daridu zájem. Prostřednictvím tiskového mluvčího Petra Šatalíka se omluvil, po téměř devadesátiminutové náloži se necítil fit. Tak za něj krátce promluvil Mihálik.
„Všichni jsme mu gratulovali. Je to veliký úspěch. Doufám, že se podívá i na šampionát,“ vyprávěl dvougólový střelec. A podívá? „Pokud od trenéra Koubka nabídku mít bude, byl by sám proti sobě, kdyby nejel. Vždyť na mistrovství světa ještě nebyl. Je to jednou za život.“
Další týdny napoví víc.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu