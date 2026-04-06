Darida a Amerika? Mihálik: Byl by sám proti sobě, kdyby nejel, je to jednou za život

SESTŘIH: Hradec Králové – Bohemians 2:0. Votroky do elitní šestky dostal dvěma zásahy Mihálik • Zdroj: isportTV
SESTŘIH: Hradec Králové – Bohemians 2:0. Votroky do elitní šestky dostal dvěma zásahy Mihálik
Ondřej Mihálik slaví svůj druhý gól se spoluhráči před hradeckým kotlem
Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida v akci
Václav Drchal svůj samostatný únik neproměnil
Vladimír Darida v utkání s Bohemians
Václav Drchal svůj samostatný únik neproměnil
Velikonoční choreo fanoušků Hradce
Ondřej Mihálik slaví gól do sítě Bohemians
Radek Špryňar
Chance Liga
Vladimír Darida postoupil s národním týmem na mistrovství světa. Na začátku druhého poločasu roztáhli fanoušci Hradce Králové transparent s nápisem: Mise splněna. Vláďo díky! Z hlediska klubové historie šlo o mimořádný zápis. V příštích týdnech se bude řešit veteránova účast na mundialu. Kývne v případě zájmu? „Kdyby ne, byl by sám proti sobě,“ prohodil spoluhráč Ondřej Mihálik.

„Votroci“ sebrali z rozbitého hřiště tři body po vítězství nad Bohemians a odškrtli si dva úkoly: poprvé se vyšvihli do elitní šestky a Ondřej Mihálik oslavil nedávné devětadvacáté narozeniny dvěma góly, což se mu na profesionální úrovni povedlo poprvé v kariéře. „Prolomil jsem to. Navíc Bohemka a Pardubice jsou jedinými tymy v lize, kterým jsem gól ještě nedal. Čili další zlom,“ vesele vyprávěl probuzený střelec.

Největší pozornost však na sebe strhnul Vladimír Darida. Zcela logicky. V Hradci hraje první sezonu, přesto přepsal klubovou kroniku, respektive do ní učinil čerstvý zápis. Pětatřicetiletý záložník se stal prvním hráčem působící v Hradci Králové v základní sestavě reprezentace. Navíc s ní i postoupil na šampionát. V klubu si úspěchu kapitána extrémně považují.

„Jsme hrdí, že je Vláďa součástí klubu. Je to obrovský úspěch pro celý český fotbal. Pogratulovali jsme mu, udělali jsme mu pěkné přivítání,“ říkal trenér David Horejš.

Darida bude muset otevřít peněženku a několik bankovek vložit do klubové kasy. Jenže se neví kolik. V hradeckém sazebníku, celkem logicky, položka za účast v základní sestavě reprezentace dosud chyběla. „Pokladník Víza (brankář Patrik Vízek) ji musí vypsat,“ rozesmál se hradecký kouč. Částku se šéf kabiny dozví tento týden.

Národní tým se na šampionát kvalifikoval v úterý po hororové koncovce s Dánskem. Ve středu se už Darida hlásil na tréninku, byť se s ním počítalo až další den. „Byl v kabině na masáži,“ přitakal Mihálik.

Byl by sám proti sobě, kdyby nejel

V Hradci nebylo tématem, že by kapitána po náročné barážové šichtě šetřili. Trenérský štáb s ním počítal do základní sestavy v bitvě proti Bohemians. „Ani náznakem jsme neuvažovali, že by Vláďa nehrál. Ve středu už byl na tréninku, ve čtvrtek se zapojil kompletně. Navíc v prvním zápase proti Irsku se moc neunavil,“ narážel Horejš na poločasové střídání. „ S Dánskem už jo. To byl Vláďa, kterého známe z Hradce. Moc jsem mu přál úspěch, nakonec byl důležitou součástí týmu. Po postupu únava zmizela rychleji. Jsem rád, že nám pomohl k dalšímu ligovému vítězství.“

Trenérova poslední věta sedí. V prvním poločase se Darida utrhl obránci, ve vápně se dostal ke střele. Brankář Reichl ji sice stihl vyrazit, ale z následné dorážky otevřel zápasový účet Mihálik. „Po Vláďově ráně gólmanovi míč vypadl, chvíli jsem měl strach, že dorážím z ofsajdu, ale pak jsem se otočil a u brankové čáry viděl Čermuse (Čermáka). To jsem byl v klidu.“

Před baráží se dlouhé týdny dopředu řešil Daridův návrat. Do Hradce za ním přijeli trenér Miroslav Koubek s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem. Učinili mu nabídku. Ke konci února hráč řekl ano. Je vysoce pravděpodobné, že podle stejného scénáře se pojede i nyní. Nominace na mistrovství světa v Severní Americe bude odtajněna ke konci května.

Po zápase s Bohemians měli přítomní novináři o Daridu zájem. Prostřednictvím tiskového mluvčího Petra Šatalíka se omluvil, po téměř devadesátiminutové náloži se necítil fit. Tak za něj krátce promluvil Mihálik.

„Všichni jsme mu gratulovali. Je to veliký úspěch. Doufám, že se podívá i na šampionát,“ vyprávěl dvougólový střelec. A podívá? „Pokud od trenéra Koubka nabídku mít bude, byl by sám proti sobě, kdyby nejel. Vždyť na mistrovství světa ještě nebyl. Je to jednou za život.“

Další týdny napoví víc.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

