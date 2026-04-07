Trpišovský už řeší přípravu, Slavia mohla jet do Mexika. Kdo se může zapojit a kdo spíš ne?

Michal Kvasnica
Dřív strašák celého klubu, nyní pohodička po všech směrech. Ne, tato reprezentační pauza neznervóznila trenéra Jindřicha Trpišovského jako dřív, fajnový výlet do Ostravy toho byl důkazem. „Kluci přijeli z nároďáku fakt skvěle nastavení,“ líbilo se kouči Slavie, která si díky vítězství 2:0 zajistila prvenství v základní části Chance Ligy, čili výhodnou pozici pro nadstavbu, i jistou účast v evropských pohárech v příští sezoně. Klidný závěr ročníku přiměl Trpišovského přemýšlet již nad specifickou letní přípravou. „Mám to v hlavě už dva nebo tři měsíce,“ přiznal.

Když na konci kalendářního roku 2025 probíhaly námluvy FAČR s trenérem Jindřichem Trpišovským, dokud je neuťal až sám pan nejvyšší, majitel Slavie Pavel Tykač, rodily se podle informací deníku Sport v hlavách klíčových mužů v Edenu tuze zajímavé myšlenky.

„Máte pravdu, tenkrát jsme něco řešili, týkalo se to i nás,“ potvrdil Trpišovský. „Hned druhý den přišel Přéma Kovář se Standou Teclem s informací, že na reprezentační kemp bude cestovat kolem deseti našich hráčů. Hodně nás to zasáhne.“

Konkrétně jde o Tomáše Holeše, Štěpána Chaloupka, Davida Juráska, Michala Sadílka, Lukáše Provoda, Mojmíra Chytila a Tomáše Chorého. Tihle mají podle redakce jistotu už nyní, nad Jindřichem Staňkem, Davidem Zimou, Davidem Douděrou a Vasilem Kušejem visí otazník. Čili opravdu plus minus desítka opor.

Proto jedna z myšlenek realizačního týmu zahrnovala plán o soustředění Slavie kdesi v Mexiku. Není to apríl, tohle téma při řešení logistiky letní přípravy – za předpokladu, že Trpišovský povede paralelně i reprezentaci – ve vršovických kancelářích na konci podzimu chvíli opravdu rezonovalo.

Na první pohled možná bláznovství, na druhý vlastně pochopitelný nápad, byť složitě realizovatelný. Kouč by měl pocit, že je oběma skvadrám nablízko a nic nešidí, nicméně logicky by se koncentrace tříštila. I proto byl mexický nápad brzy utnut, mistr stráví čas znovu v Rakousku. Tentokrát však bude příprava právě vzhledem k účasti Čechů (a slávistů) na mundialu jiná. Ožívají sice vzpomínky na EURO 2024, avšak reálie Mexika a USA se s Německem nedají porovnat.

„V Americe vás čeká jet lag, největší minus pro nás vidím v tom, že se tam budou zápasy hrát ve čtyři, pět, šest hodin ráno. To znamená, že hráči si přetočí své hodiny. Do přípravy půjdeme bez nich, ale máme s tím ve Slavii fakt velkou zkušenost. Zase se těším třeba na jiné věci. V prvním kempu budeme mít hráče, které si stáhneme, a s nimi budeme mít více možností pracovat. Více se jim věnujete během přípravných zápasů i u videa. Poznáte pak třeba Kričfalušiho, Planku, Vlčka a další. Pro kluky to bude větší šance, někteří by se tam třeba nedostali, ale takhle dostanou prostor a můžou se prokousat do kádru nebo bližší rotace,“ popisoval Trpišovský.

Koho může Slavia vyzkoušet v přípravě?

Tak si pojďme projít jednotlivá jména. Slavia má na hostování přes dvacet fotbalistů, všichni se pochopitelně vracet nebudou. Leč zprávy ze zákulisí mluví o tom, že klub chce kádr okysličit a omladit (rébusem je pokračování kapitána Jana Bořila), čili bez šance rozhodně nejsou hráči jako stopeři Denis Halinský či Mikuláš Konečný. Zvlášť když nosné jádro mužstva mají stále tvořit Češi. Na tom se nic nezmění.

Minimálně na úvodní týdny si sešívaný štáb určitě otestuje i talentované Afričany, jako je Gibril Sosseh, Adonija Ouanda, Hamidou Kante, Sahmkou Camara či Emmanuel Fully. K tomu připočtěme fakt v podobě příchodu Emmanuela Ayaosiho z Karviné a možných přestupů Pavla Kačora nebo pardubického Samuela Šimka. Soupiska nabobtná i bez účastníků mistrovství světa.

„Kluci reprezentanti můžou jít v tomto nastavení v Americe dál, nevíme, kdy se nám vrátí. Můžou jít pak rovnou do ligy bez volna, je možné, že na některé v průběhu sezony dopadne minikrize. Budeme to řešit, kádr na léto už skládáme. Dopadne to tak, že na začátku budeme mít širší kádr a ke konci přestupního okna pak budeme muset možná kluky poslat na hostování. Záležet bude i na zdravotním stavu nebo nabídkách, je tam strašně hodně proměnných,“ zmínil Trpišovský i reálné hrozby odchodů, například Štěpána Chaloupka, Vasila Kušeje, Oscara Dorleyho či Davida Mosese.

Je tady však i sorta těch, jejichž budoucnost v Edenu by byla překvapením. Zatímco Lukáš Vorlický může mít vzhledem k nejistému setrvání Kušeje a Muhammeda Chama naději na comeback, ačkoli v brněnské Zbrojovce si užívá jarní jízdu a nováček nejvyšší soutěže jej bude chtít udržet, takoví Ondřej Zmrzlý, Daiki Hašioka, Dominik Pech nebo Muhamed Tijani už to zřejmě mají v Praze zpečetěné. Albert Labík by se zase mohl přesunout do Olomouce a Daniel Šmiga do Zlína.

SKS zkrátka čeká bláznivé léto, paradoxně mnohem víc, než byl nedělní duel. Ten mimochodem sledoval Daniel Černaj, jeden z hlavních aktérů kauzy související s ovlivňováním utkání, s úsměvem na tváři osobně přímo z vítkovické tribuny...

Kdo by se mohl v létě zapojit do přípravy Slavie

Kategorie

Jména

Navrátilci z hostování

Mikuláš Konečný (Pardubice)
Sahmkou Camara (Karviná)
Denis Halinský (Teplice)
Hamidou Kante (Baník)
Adonija Ouanda (Slovácko)
Gibril Sosseh (Bohemians)
Emmanuel Fully (Teplice)
Tomáš Jelínek (Pardubice)
Šimon Slončík (Karviná)
Lukáš Vorlický (Zbrojovka)

Možné transfery

Emmanuel Ayaosi (Karviná)
Pavel Kačor (Karviná)
Samuel Šimek (Pardubice)

Spíš ne

Ondřej Zmrzlý (Górnik Zabrze)
Daiki Hašioka (Gent)
Dominik Pech (Young Boys Bern)
Timothy Ouma (Lech Poznaň)
Albert Labík (Karviná)
Muhamed Tijani (Nyiregyhaza)
Vladimír Perišič (Košice)
Daniel Šmiga (Příbram)


Koho se může týkat mistrovství světa

Jméno

Jindřich Staněk

Štěpán Chaloupek

Tomáš Holeš

David Zima

David Jurásek

David Douděra

Michal Sadílek

Lukáš Provod

Mojmír Chytil

Tomáš Chorý

Vasil Kušej

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

