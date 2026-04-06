Jednu penaltu zavinil, druhou neproměnil. Markovič se Chaluše zastal: Dal jsem na instinkt
Když v 86. minutě míč spadl na ruku Davida Juráska, sudí Jakub Wulkan okamžitě ukázal na penaltový puntík. Baník najednou vycítil naději, původně rozhodnuté utkání ještě mohl zdramatizovat. Jenže Matěje Chaluše, vskutku překvapivého exekutora, gólman Jakub Markovič vychytal. „Určení hráči už byli vystřídání. I vzhledem k tomu, že tam bylo plno mladých kluků, jsem to vzal na sebe. Myslel jsem, že tím něco zvrátíme, ale bohužel,“ hlesl stoper po nedělní porážce 0:2 ve 28. kole Chance Ligy proti Slavii.
Utkání 28. kola se Slavií Matěji Chalušovi nevyšlo. Kromě toho, že jednu penaltu neproměnil, druhou sám zavinil. Mistr šel do vedení poté, co ostravský obránce zasáhl míč ve vápně rukou. K reakci na Chorého hlavičku měl minimum času.
„Cítil jsem, že mi to spadlo někam na úroveň bicepsu,“ líčil Chaluš po utkání. „Ale nevím, jestli to letělo přímo na bránu, nebo jakou to mělo razanci. Ani vlastně nevím, kam jinam bych ruku měl dát, ale ještě jsem to neviděl, takže to nechci hodnotit. Občas je to o štěstí, kam vám to spadne. Někdy s tím neuděláte nic,“ povzdechl si.
Na Chorého branku z penalty následně navázal Lukáš Provod. Slibný začátek Baníku se tak rozmetal v prach, během deseti minut bylo prakticky po zápase. Trápící se Slezany nenastartovala ani poločasová pauza, favorit si dvougólové vedení bez problémů hlídal.
Až do 86. minuty, kdy ve vlastním vápně zahrál rukou pro změnu David Jurásek. Jelikož Václav Jurečka, David Planka, Ondřej Kričfaluši a Daniel Holzer seděli tou dobou už na lavičce, penaltu si vzal na starost Matěj Chaluš. „Řešili jsme hlavně Jirku Boulu, který si říkal o střídání. Potřebovali jsme jen vědět, jestli to může dohrát, chtěli jsme ho mít na hřišti,“ popisoval trenér Ondřej Smetana výběr exekutora.
„Nakonec jsme to nechali na hráčích. Vidíte, že všichni určení už na hřišti nebyli. Matěj v Hradci penaltu dal, věřil si na ni a chtěl to vzít na sebe. My samozřejmě můžeme do toho vstoupit, ale na hřišti jsou hráči. Máme tam mnoho zkušených, kteří si to mají určit, vzít balon a proměnit,“ navázal Smetana.
Vzpomněl jsem si na penaltu proti Kodani
V jednom z rozhodujících okamžiků však Chaluš selhal. Penaltu kopl razantně, jenže Jakub Markovič mu vystihl stranu a balon vyrazil na břevno. „Měl jsem výhodu, že většinu těch kluků znám,“ hlásil slávistický brankář, jenž právě v Baníku působil sezonu a půl.
„Pamatuju si na Chalyho (Chalušovu) penaltu proti Kodani, ale nebylo to něco, čím bych se řídil. Dal jsem na instinkt a tentokrát jsem z toho vyšel šťastný. Nicméně mrzelo mě, že to kopal zrovna Chaly, protože jsme dobří kamarádi. On je teď smutný a já ho tím smutným udělal,“ vžil se Markovič do kůže bývalého spoluhráče.
„Podle mě nehrálo roli, že se známe. Prostě mi ji chytil,“ mrzelo Chaluše. „Pochybuju, že si pamatuje z tréninku, jak jsem kopal penalty. Podklouzla mi noha, ale na to se nemá cenu vymlouvat. Prostě jsem neproměnil, a tak to je.“
V ligovém utkání kopal Baník penaltu po dvaačtyřiceti zápasech, dohromady šestnácti měsících. Na evropské scéně jich mezitím zvládl víc, ostravští fanoušci si jistě vybaví nepřesnou ránu Davida Buchty proti Legii Varšava nebo zdárný pokus Erika Prekopa při venkovním zápase s Austrií Vídeň.
Stejně tak ale nejde zapomenout na mizerný penaltový rozstřel s Kodaní, v němž jednu z penalt zahodil i Chaluš. V nedávném čtvrtfinále MOL Cupu ovšem naopak proměnil. „Poslední penalty pro nás byly v Hradci úspěšné, takže prokletím bych to určitě nenazýval,“ dodal Chaluš.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu