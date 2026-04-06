Šílené koncovky Plzně: důvod ztráty na Spartu, opakují se chyby i ztráta koncentrace
V sobotu večer fanoušci Plzně při odchodu z Doosan Areny jen kroutili hlavou. Viktoria proti Teplicím dvakrát vedla, ale posledním nákopem, v desáté minutě nastavení, inkasovala na konečných 2:2. Jde o alarmující stav - mužstvu se v sezoně už šestkrát stalo, že v závěrečných sekundách přišlo o prakticky vyhraný zápas. „Asi ztráta koncentrace,“ hledali po sobotní remíze příčiny závěrečného selhání trenér Martin Hyský a záložník Patrik Hrošovský.
Pět případů zcela zbytečných plzeňských ztrát se odehrálo na domácí půdě, to je pro reputaci před vlastními příznivci velké minus. Třikrát mužstvo nezvládlo koncovku zkraje podzimu ještě pod Miroslavem Koubkem (Jablonec, Slovácko a v Evropské lize na Ferencvárosi), což výrazně přispělo k předčasnému konci dnešního reprezentačního kouče.
Divoký duel s Hradcem (3:3) řídil ze střídačky přechodně asistent Marek Bakoš. Dojezdy zápasů nezvládají Západočeši ani pod Martinem Hyským. V úplném závěru nechali dva body na evropské scéně doma s Portem (1:1) a naposledy v lize s Teplicemi (2:2)
Především ztráty na ligové půdě extrémně mrzí. Ambiciózní klub přišel o klíčové body, které mu schází na pražské rivaly. Plzeň mohla (a měla) mít za ideální konstelace v tabulce o osm bodů víc. Přesně tolik aktuálně ztrácí na druhou Spartu, která okupuje pozici zaručující vstupenku do předkola Ligy mistrů.
V kancelářích na západě Čech rozhodně není veselo, způsob opakujících ztrát je alarmující. „Jsme velmi zklamaní, jakým výsledkem zápas skončil a co se dělo v závěrečné fázi. Bavili jsme se o tom v kabině, že se nám to stalo v sezoně už poněkolikáté. Rozhodně to neměli hráči v hlavách. Ale spíš jsme se už cítili jako vítězové,“ hledal příčiny sobotního selhání trenér Hyský.
Hned čtyři góly ze vzduchu
Navenek mužstvo při tiskové konferenci bránil, uvnitř kabiny ale zcela jistě zazněla tvrdá kritika. Nejen od něj, ale i od klubového bosse Adolfa Šádka či sportovního ředitele Martina Vozábala. Naposledy s Teplicemi mužstvo drtivě ovládlo všechny statistiky, dvanáctkrát vystřelilo na bránu Matouše Trmala. Jenže výsledkem je jediný plusový bod do tabulky, způsob. Plzeň zápas ztratila způsobem, který nelze nazvat jinak než ostudným selháním.
„Prohráli jsme hlavičkový souboj na jedné straně, pak se to odrazilo na nohu Auty a dal z toho gól. Musíme být koncentrovaní do posledních sekund. Většina podobných situací končí tak, že se to nakopne a je konec zápasu. Z podobné situace jsme navíc inkasovali na jedna jedna. Musíme si to ukázat, rozebrat, pokud chceme hrát o nejvyšší příčky,“ zmínil zklamaný záložník Patrik Hrošovský, který dohrával zápas jako kapitán.
Sport zpětně analyzoval závěry všech šesti zmíněných zápasů, které Plzeň zbytečně „probendila“. Čtyřikrát zapříčil západočeské zklamání neuhraný vysoký balon. Dotahující soupeř se v závěrečných minutách logicky snažil prosadit vzduchem – ať už pomocí dlouhých balonů z vlastní poloviny, nebo centry ze stran. Viktoria čtyřikrát neuhrála zásadní situace ve vlastním vápně, z čehož pramenila vyrovnání v zápasech s Jabloncem, na Ferencvárosi, proti Portu a naposledy s Teplicemi.
Proti Slovácku pomohl hostům pokutový kop po ruce Rafia Durosinmiho, v bláznivém závěru s Hradcem se zase dokázal ve vápně individuálně prosadit Jakub Kučera přes Denise Višinského i skluzujícího Adriana Zeljkoviče.
Všechno jsou to akce, které při absolutní koncentraci a správném nastavení v závěrečných momentech zápasu lze uhrát. „Obě situace jsou podobné, po vstřelení našeho gólu, asi tam byla malá koncentrace z naší strany. Je to velká kaňka. Takovému zkušenému mužstvu a hráčům, co v týmu máme, by se to stávat rozhodně nemělo,“ přiznal Hyský po utkání s Teplicemi.
Zcela jistě přišel u videa důkladný rozbor promarněné soboty, možná i připomenutí dřívějších škobrtnutí. Plzeň se ze svých „blikanců“ musí opravdu poučit, jinak v neděli na Slavii nemá šanci na úspěch.
Ztráty Plzně v závěrečných minutách
Plzeň - Jablonec 1:1 (26. 7. 2025)
Vyrovnání: 90+5. Tekijaški
Jakub Martinec vyhrál po dlouhém nákopu hlavičku pro Nemanju Tekijaškiho, který se dostal k balonu za obranou a přesnou střelou srovnal. Řešilo se, zda v souboji před gólem Jablonce nefauloval Puškáč domácího stopera Markoviče.
Plzeň - Slovácko 1:1 (9. 8. 2025)
Vyrovnání: 90+3. Trávník (pen.)
Po rohu z pravé strany zahrál ve vápně rukou Durosinmi, sudí Jakub Wulkan nařídil penaltu. Michal Trávník suverénně proměnil.
Ferencváros - Plzeň 1:1 (25. 9. 2025, Evropská liga)
Vyrovnání: 90+4. Pešič
Ve čtvrté minutě nastavení přišel dlouhý centr do vápna. Nehlídaný Gabi Kanichowsky našel Aleksandara Pešiče, který se dostal ve vzduchu před Jemelku a poslední akcí dostal míč za Marina Jedličku. Plzeň přitom hrála déle jak poločas přesilovku...
Plzeň - Hradec 3:3 (5. 10. 2025)
Vyrovnání: 90+6. Kučera
V bláznivém závěru otočila Plzeň z 1:2 na 3:2, tři body ale zbytečným selháním neudržela. Jakub Kučera se poslední akcí prosmýkl přes Denise Višinského, nezablokoval ho ani Adrian Zeljkovič a dostal míč do sítě.
Plzeň - Porto 1:1 (22. 1. 2026, Evropská liga)
Vyrovnání: 90. Gul
Viktoria se v závěru dostala pod drtivý tlak a bránila těsné vedení po nádherné brance Lukáše Červa. Na konci základní hrací doby přišel centr z levé strany od Jakuba Kiwiora. Ve vápně se mladý Deniz Gul obtočil kolem Červa, uvolnil se a přesnou ranou skóroval.
Plzeň - Teplice 2:2 (4. 4. 2026)
Vyrovnání: 90+10. Auta
A zase ten dlouhý balon... Plzeň zřejmě ještě slavila vedoucí gól Adama Kadlece. Matouš Trmal vyslal poslední nákop k brance Floriana Wiegeleho. Matěj Pulkrab vyhrál souboj s Tomášem Ladrou a Karlem Spáčilem, míč si následně ve vápně našel volný John Auta. Obrovská chyba zmrzlé západočeské defenzivy znamenala šokující vyrovnání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu