Hyského křehká Plzeň? Průšvih. Gólmanský rébus Slavie a Votroci v TOP 6, Baník klesá dál

Velikonoční pondělí? Jen další bitva týmu Ligy naruby proti neoblíbenému dni. Ligové dění po dlouhé reprezentační pauze rozebrali v živém přenosu s fanoušky redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík a Pavel Šťastný. „Nerad to říkám, protože jsem několikrát prohlásil, že Hyský bude s Plzní výhledově hrát o titul, ale tenhle tým působí křehce, což je průšvih,“ komentuje Kvasnica domácí plichtu 2:2 s Teplicemi.

  • Jak působila v aféře namočená Karviná na Letné?
  • Co „hon na Chorého“, o kterém mluvil v Ostravě Jindřich Trpišovský?
  • Udrží se Hradec Králové v horní šestce a co Skuhravého výroky po prohře v Liberci?
  • A co bláznivá odvaha Aleše Majera v Olomouci?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

